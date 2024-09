Armageddon 2024-2028: 29. Elul und Rosch Haschana 2024: Nur ein Gedanke (Video)

Teile die Wahrheit!

Die meisten von Ihnen sind wahrscheinlich mit dem Zyklus von Elul 29 Shemitah und frĂĽheren Finanzkrisen vertraut. Wenn Sie mit diesem Konzept nicht vertraut sind, finden Sie unten ein kurzes, aktuelles Video, das dies detailliert beschreibt. Relevante Informationen beginnen etwa bei Minute 41. Ein Gastartikel von endtimesforecaster.blogspot.com

SUPER SHEMITAH 2024🚨🚨THE YEAR of RELEASE!! pic.twitter.com/LelLpfVlKd — Bo Polny (@BoPolny) August 31, 2024

In diesem Jahr beginnt der 29. Elul nach jüdischer Zeitrechnung nach Sonnenuntergang am 1.10.2024 und endet bei Sonnenuntergang am 2.10.2024 und könnte daher aus dem oben genannten Grund ein wichtiger Tag zum Beobachten sein.

Und es gibt noch einen weiteren Grund, warum dieser Tag wichtig sein könnte. Wenn Sie sich diese Grafik ansehen, werden Sie feststellen, dass, wenn die letzten 7 Jahre am 28.9.2021 begannen, Armageddon also im Jahr 2028 stattfindet, Tag 1100 auf den 1.10.2024 und Tag 1101 auf den 2.10.2024 fällt.

Und übrigens gibt es Daten, die darauf schließen lassen, dass Armageddon im Jahr 2028 stattfinden könnte.

Und hier ist noch ein weiterer Grund, warum der 1.-2.10.2024 ein wichtiger Tag sein könnte, den man im Auge behalten sollte. Ein Artikel, den ich bei The Big the One gesehen habe, brachte Informationen ans Licht, denen zufolge drei Geheimdienstquellen darauf hinweisen, dass an einem jüdischen Feiertag im Oktober 2024 ein Atomkrieg stattfinden wird und Rosch Haschana, ein zweitägiges Fest, am 2.10.2024 bei Sonnenuntergang beginnt und am 4.10.2024 bei Sonnenuntergang endet. (Neues aus der geistigen Welt: Das Ende der alten Welt (Video))

Hier die Ăśbersetzung aus dem Russischen von The Big the One:

In meiner Religionsgemeinschaft gibt es einen Mann mit sehr, sehr guten Verbindungen zu ehemaligen und aktuellen Geheimdienstleuten. Und was ich Ihnen sagen möchte, dieser Typ hat mindestens drei Bestätigungen: eine von der IDF, eine vom amerikanischen Geheimdienst und von einer anderen Quelle in den Sonderdiensten, deren Namen dieser Mann nicht nennen wollte.

Wer Ohren zum Zuhören hat, soll wissen, dass an einem der jüdischen Feiertage Anfang Oktober alles plötzlich beginnen wird. Es gibt ein weltweit festgelegtes Datum im Oktober, das ist ein bestimmter Tag, an dem ein Austausch nuklearer Angriffe stattfinden wird.

Zunächst möchten wir die Leser an unser Juli-Material erinnern. Die letzten 1260 Tage beginnen im Oktober . Da wir keine Quellen in 33 Geheimdiensten hatten, gingen wir davon aus, dass der Anfang Oktober sehr reich an astronomischen Ereignissen sein würde, wie etwa einer Sonnenfinsternis, einer sehr wahrscheinlichen Explosion einer Supernova T CrB im Sternbild Nordkrone und das Erscheinen des Kometen C/2023 A3.