Sie sind immer die Bösen, weil das immer der erste Schritt auf dem Weg zum Totalitarismus ist.“

Die Zensur sozialer Medien durch die demokratische Partei war laut Aussage Kennedys ein noch deutlicheres Beispiel für die Ausübung exekutiver Macht. Noch immer erhalten Nutzer, die versuchen, Kennedys Wahl-Kampagnen-Videos auf Facebook oder YouTube zu posten, die Nachricht, dass der Inhalt gegen die Gemeinschaftsstandards verstößt. Kennedy:

„In dieser Woche bestätigte ein Bundesrichter meine einstweilige Verfügung gegen Präsident Biden und bezeichnete das Zensurprojekt des Weißen Hauses als die schwerwiegendste Verletzung des 1. Verfassungszusatzes in der Geschichte der Vereinigten Staaten von Amerika.

Die Mainstream-Medien, einst die Hüter des 1. Verfassungszusatzes und der demokratischen Prinzipien, haben sich einem systematischen Angriff auf die Demokratie angeschlossen. Sie rechtfertigen ihre Zensur immer mit dem Argument, sie würden Falschinformationen bekämpfen. Aber Unterdrücker fürchten keine Lügen, sie fürchten die Wahrheit. Und genau diese zensieren sie.“

Angesichts systematischer Zensur und Medienkontrolle glaubt Robert F. Kennedy nicht mehr an einen realistischen Wahlsieg. Drei großen Anliegen haben Kennedy dazu bewogen, in das Präsidentschaftsrennen einzutreten:

„Es sind die Hauptgründe, die mich dazu brachten, die demokratische Partei zu verlassen, als Unabhängiger zu kandidieren und jetzt meine Unterstützung für Präsident Trump zu erklären.

Die Anliegen sind die freie Meinungsäußerung, der Krieg in der Ukraine und der Krieg gegen unsere Kinder.“

Joe Biden will ein Regimewechsel in Russland

Kennedy sagt, dass der militärisch-industrielle-Komplex versucht der Öffentlichkeit weißzumachen, dass dieser Krieg ein Versuch sei, Putin daran zu hindern, seinen wie er wörtlich sagt, hitlerähnlichen Marsch durch Europa zu stoppen. Kennedy:

„Tatsächlich aber ist die kleine Ukraine ein Stellvertreter in einem geopolitischen Konflikt, der durch die Ambitionen der US Neokonservativen für eine globale Hegemonie der USA initiiert wurde.

Ich entschuldige Putin nicht für Invasion der Ukraine. Er hatte andere Optionen, aber der Krieg ist Russlands vorhersehbare Reaktion auf das rücksichtslose Neokon-Projekt, die NATO zu erweitern, um Russland zu umzingeln. Ein feindlicher Akt.“

Kennedy betont, dass das Weiße Haus unter Joe Biden Russlands Angebot, den Krieg friedlich beizulegen, wiederholt zurückgewiesen hat. Der Krieg in der Ukraine begann nach Worten Kennedys bereits im Jahr 2014, als US Behörden die demokratisch gewählte Regierung der Ukraine stürzten und eine handverlesene prowestliche Regierung installierte, die einen tödlichen Bürgerkrieg gegen ethnische Russen in der Ukraine entfachte. Kennedy:

„2019 zog sich Amerika aus dem Friedenabkommen, dem Minsker-Abkommen, zurück, das zwischen Russland und der Ukraine von europäischen Nationen ausgehandelt worden war. Und dann im April 2022 wollten wir den Krieg“

Es war Joe Biden höchstpersönlich, der Boris Johnson in die Ukraine schickte, um den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zu zwingen, das Friedensabkommen zu zerreißen, dass die Ukraine und Russland bereits unterzeichnet hatten, woraufhin Russland seine Truppen zurückgezogen hat.

Das Friedensabkommen hätte nach Worten Kennedys Frieden in die Region gebracht. Joe Biden aber hat erklärt, dass sein eigentliches Interesse ein Regimewechsel in Russland sei. Kennedy:

„Die Ukraine ist ein Opfer dieses Kriegs und sie ist ein Opfer des Westens. Seitdem wir Selenskyj gezwungen haben dieses Abkommen zu zerreißen, haben wir die Blüte der ukrainischen Jugend vergeudet.“

Kennedy macht in seiner Rede deutlich, dass der Krieg nicht nur für die Ukraine, sondern auch für die USA eine Katastrophe ist Das Land hat fast 200 Milliarden Dollar in den Krieg investiert, die dringend an anderer Stelle benötigt werden und die Sabotage der Nordstream-Pipeline in Verbindung mit den Sanktionen gegen Russland habe obendrein die industrielle Basis Europas zerstört, die das Rückgrat der nationalen Sicherheit der USA bildet, so Kennedy:

„Ein starkes Deutschland mit einer starken Industrie ist ein viel stärkeres Abschreckungsmittel gegen Russland; und ein Deutschland, das deindustrialisiert ist und nur noch eine Verlängerung des US Militärstützpunkts darstellt, drängt Russland in ein katastrophales Bündnis mit China und dem Iran.

Wir stehen näher am Rande eines nuklearen Austauschs als zu irgendeinem Zeitpunkt und die Neokonservativen und das Weiße Haus scheinen das überhaupt nicht zu kümmern.

Unsere moralische Autorität und unsere Wirtschaft liegen in Trümmern und der Krieg führte zum Aufstieg der BRICS-Staaten., die nun drohen, den Dollar als globale Reservewährung ersetzen.“

Donald Trump hat indes angekündigt, im Falle eines Wahlsiegs die Verhandlungen mit Russlands Präsident Wladimir Putin wieder aufzunehmen und den Krieg in der Ukraine so schnell wie möglich zu beenden. „Das allein würde meine Unterstützung für seine Kampagne rechtfertigen“, so Kennedy.

Ein weiterer wichtiger Schwerpunkt Kennedys Agenda liegt in der Bekämpfung chronischer Krankheiten sowie einer Korrektur des fehlgeleiteten Gesundheitswesens. Ein Anliegen, das nach Worten Kennedys auch Donald Trump sehr am Herzen liegt. Allerdings lagen Kennedy und Trump nicht immer auf einer Wellenlänge:

„Ich war ein scharfer Kritiker vieler seiner politischen Maßnahmen während seiner ersten Amtszeit. Und es gibt immer noch Themenansätze, bei denen wir weiter unterschiedlicher Meinung sind.

Aber wir sind in anderen zentralen Fragen wie der Beendigung der endlosen Kriege, der Beendigung der Epidemien von Kinderkrankheiten, der Sicherung der Grenze, dem Schutz der Redefreiheit, der Auflösung der Übernahme von Regulierungsbehörden durch Konzerne und der Befreiung der US Geheimdienste aus der Propaganda, Zensur und Überwachung von Amerikanern sowie der Einmischung in unsere Wahlen einig.“

Robert F. Kennedy versuchte ähnliche Gespräche mit der frisch gekürten Präsidentschaftskandidatin der Demokraten, Kamala Karris, zu führen – doch vergebens. Sie lehnte ein persönliches Treffen oder ein Gespräch mit Kennedy ab.

Das Aussetzen seiner Kandidatur war für Kennedy eine, wie er wörtlich formuliert, herzzerreißende Entscheidung gewesen, doch Kennedy ist überzeugt, dass es der beste Weg ist, den Krieg in der Ukraine zu beenden und die Epidemie chronischer Krankheiten, die die Vitalität des Landes von innen heraus zerstört, zu stoppen und schließlich auch die Redefreiheit zu schützen.

Die Lage der Gesundheit in den USA ist ernst

Kennedy erläutert in seiner Rede, wie ernst die Lage der Gesundheit vor allem für die Kinder und selbstverständlich auch der chronischen Krankheiten im Allgemeinen ist. Zweidrittel der Erwachsenen und die Hälfte der Kinder der amerikanischen Bevölkerung leiden seinen nach Worten nach an chronischen Gesundheitsproblemen.

Vor fünfzig Jahren lag diese Zahl noch unter einem Prozent. In den USA sind heute dreiviertel der Erwachsenen übergewichtig oder fettleibig und fast die Hälfte davon sind Kinder, so Kennedy:

Ich werde zwei Schuldige benennen. Der erste und der schlimmste sind hochverarbeitete Lebensmittel. Etwa siebzig Prozent der Ernährung amerikanischer Kinder besteht aus hochverarbeiteten Lebensmitteln. Diese Lebensmittel bestehen hauptsächlich aus Zucker. Tausende Wissenschaftler werden eingesetzt, um neue Chemikalien zu entwickeln, die das Essen süchtig machen.

Der zweite Schuldige sind giftige Chemikalien in unserer Nahrung, Medizin und Umwelt. Pestizide, Lebensmittelzusatzstoffe, pharmazeutische Medikamente und giftige Abfälle durchdringen jede Zelle unseres Körpers.

Der Angriff auf die Zellen und Hormone eines Kindes ist unerbittlich. Wir vergiften massenhaft unsere Kinder und Erwachsenen.“

Kennedy nennt drei Maßnahmen, um dass Land zu gesunden: Dazu gehört, die Korruption in den Gesundheitsbehörden zu beseitigen, die Anreize im Gesundheitssystem zu ändern und schließlich die Bevölkerung zu inspirieren, wieder gesund zu werden. Kennedy:

„Mit der Unterstützung von Präsident Trump werde ich das ändern. Wir werden diese Behörden mit ehrlichen Wissenschaftlern und Ärzten besetzen, die frei von Industriefinanzierung sind. Wir werden sicherstellen, dass die Entscheidungen der Verbraucher, Ärzte und Patienten auf unvoreingenommener Wissenschaft basieren.

Ein krankes Kind ist das Beste für die Pharmaindustrie. Wenn Kinder oder Erwachsene an einer chronischen Krankheit erkranken, werden sie für ihr ganzes Leben auf Medikamente gesetzt.

Da 74 Prozent der Amerikaner fettleibig sind, könnten die Kosten bis zu drei Billionen Dollar pro Jahr betragen. Mit einem Bruchteil dieses Geldes könnten wir für jeden Amerikaner Biolebensmittel kaufen und Diabetes vollständig beseitigen.“

Um das zu ändern, ist laut Kennedy eine neue Führung in Washington nötig, denn leider stehen sowohl die Demokraten als auch die Republikaner mit den Lebensmittelproduzenten und der Pharmaindustrie in enger Verbundenheit, weil sie üppige Spendengelder von ihnen erhalten.

Zumindest Vizepräsidentin Kamala Harris hat bislang kein Interesse signalisiert, sich mit diesem wichtigen Thema zu beschäftigen. Weitere vier Jahre unter der Herrschaft der Demokraten würde nach Worten Kennedys die Macht der Konzerne und der Neokonservativen noch weiter stärken. Und die Kinder werden diejenigen sein, die am meisten darunter leiden, so Kennedy:

„Wollen Sie nicht ein sicheres Umfeld für ihre Kinder? Wollen sie nicht wissen, dass die Lebensmittel, die sie ihnen geben, nicht mit Chemikalien versetzt sind, die Krebs und chronische Krankheiten verursachen? Und wollen sie nicht einen Präsidenten, der Amerika wieder gesund macht?

Letztlich ist das Einzige, was unser Land und unsere Kinder retten wird, wenn wir uns dafür entscheiden, unsere Kinder mehr zu lieben, als wir einander hassen. Deshalb habe ich meine Kampagne gestartet, um Amerika zu vereinen. Mein Vater und mein Onkel prägten den Charakter unserer Nation nicht durch spezifische politische Maßnahmen, sondern durch ihre Fähigkeit, eine tiefe Liebe zum Land zu wecken.

Unter Standing Ovations bedankte sich Robert F. Kennedy bei den Amerikanern für ihre Unterstützung und wünschte dem Land Gottes Segen.

…

POWERFUL! Full RFK JR. Trump Endorsement Speech pic.twitter.com/KrAkRRVsHQ — Alex Jones (@RealAlexJones) August 23, 2024

Quellen: PublicDomain/Frank Schwede für PRAVDA TV am 06.09.2024