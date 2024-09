Biotechnologie-Analystin: Das Covid-Mpox-HIV-Supervirus

Teile die Wahrheit!

Bill Gates arbeitet gemeinsam mit Fauci an der Entwicklung eines neuen „Supervirus“, der RNA von SARS-CoV-2, Mpox und HIV kombiniert und in der Lage sein wird, innerhalb kurzer Zeit den Großteil der Bevölkerung auszulöschen.

Laut der Biotechnologie-Analystin Karen Kingston wird das Supervirus in Form eines Aerosols auf Milliarden von Menschen weltweit versprüht.

Am Mittwoch diskutierte Kingston mit Brannon Howse über den Ausschuss des US-Repräsentantenhauses, der die Allianz der Biden-Harris-Regierung mit der Kommunistischen Partei Chinas („KPCh“) und die vom chinesischen Militär durchgeführten biopharmazeutischen Versuche der FDA in Frage stellt.

Expose-news.com berichtet: Sie knüpften auch an eine Diskussion an, die sie im Juni 2022 darüber geführt hatten, wie HIV und mpox im SARS-2-mRNA-Virus und seinen mRNA-Injektionen kodiert sind.

„Es scheint, dass die NIH die Entwicklung eines hochgradig schwächenden Immundefizienzvirus (HIV) finanziert haben, das durch eine Injektion oder sogar durch Hautkontakt bei Ausbrüchen herpetischer Hautläsionen („Mpox“) übertragen werden kann“, sagte Kingston .

Während ihres Interviews mit Howse erklärte Kingston, dass das NIH mehrere Zuschüsse für die Virus- oder Impfstoffforschung vergeben hat. Mit diesen Zuschüssen „versuchen sie lediglich herauszufinden: ‚Wie kann ich ein Virus nehmen, das normalerweise nicht so ansteckend ist (so dass es sich nicht verbreiten kann), wie kann ich ein Virus nehmen, das durch Hautkontakt übertragen wird, und es in einem Aerosol verteilen, und wie kann ich das gesamte Immunsystem so herunterfahren, dass [das Virus] tatsächlich in menschliche Zellen eindringen kann‘“, sagte sie.

Sie erklärte, dass US-amerikanische und kanadische Wissenschaftler in China ein Patent für Mpox angemeldet hätten. Das Patent zeige, dass die „Affenpocken-mRNA“ als latentes Virus in die SARS-CoV-2-mRNA kodiert wurde, die in den Covid-19-mRNA-Injektionen von Pfizer und Moderna enthalten ist. (Affenpocken-Fake: Kanadische Regierung warnt vor Virus „weitaus schlimmer als Covid“ – China beginnt mit Untersuchungen bei Einreisenden)

Mit anderen Worten: Ein Multispezies-Mpox wurde als Impfstoffträger für SARS-CoV-2 verwendet.

„Sie behaupten also, dass Mpox ein Impfstoff gegen SARS-CoV-2 sei. Das ergibt keinen Sinn“, sagte sie. „Und jetzt finanziert das NIH Möglichkeiten, dies zu vernebeln.“

Bei manchen Menschen verursachen die Covid-Injektionen ein durch Impfstoffe erworbenes Immunschwächesyndrom („VAIDS“)*, das ihr Immunsystem schwächt.

Und, so Kingstone, da die Sequenzen für pockenähnliche Viren in den mRNA-Sequenzen der Covid-Injektionen eingebettet sind, besteht bei denjenigen, die VAIDS entwickeln, die Wahrscheinlichkeit, dass sie Gürtelrose und andere Herpesausbrüche (Herpesviren) sowie Herpeskrebs, das sogenannte Kaposi-Sarkom, entwickeln.

*Hinweis: Kingston bezeichnet VAIDS als Akronym für impfassoziierte Autoimmunerkrankung oder -syndrom, bezeichnet den Zustand jedoch als Schwächung des Immunsystems einer Person; was etwas verwirrend ist. VAIDS ist als Akronym für durch Impfung erworbenes Immunschwächesyndrom bekannt, eine durch Impfung verursachte Form von AIDS, und das Akronym für impfassoziiertes Autoimmunsyndrom ist VAAS. VAAS wird verwendet, um neu auftretende Autoimmunerkrankungen nach einer Impfung zu beschreiben; Zustände Dazu gehören immunthrombotische Thrombozytopenie, Autoimmunerkrankungen der Leber, Guillain-Barré-Syndrom, IgA-Nephropathie, rheumatoide Arthritis und systemischer Lupus erythematodes.

Die Herpesausbrüche stehen in direktem Zusammenhang mit der Affenpocken-RNA, die in der mRNA der Covid-Impfstoffe kodiert ist, denn wie Kingston 2022 in Interviews mit Stew Peters und Maria Zeee erklärte, handelt es sich bei Affenpocken um verschiedene Formen von Herpesläsionen wie Gürtelrose, Herpes und sogar Kaposi-Sarkom.

Die humanen Immundefizienzviren („HIV“) sind eine der Ursachen des erworbenen Immunschwächesyndroms („AIDS“) und werden nicht durch Haut-zu-Haut-Kontakt übertragen.

Das Beängstigende sei, so Kingston, dass sie versuchten, Mpox, HIV und SARS-CoV-2 zu kombinieren, um „ein Virus im Virus zu erschaffen; [ein] Supervirus, das mithilfe der Nanopartikeltechnologie so verstärkt wird, dass ein HIV-ähnliches Virus von Haut zu Haut übertragen werden kann“, sagte sie. Das bedeutet, dass es sich auf ähnliche Weise verbreiten kann wie Windpocken, nämlich durch Berühren von Bläschen oder durch die Flüssigkeit aus den Bläschen.

„Offenbar versuchen sie Folgendes: Innerhalb der Pockenvirusfamilie HIV-mRNA-Stränge einzubauen, um eine Übertragung von Mensch zu Mensch zu ermöglichen und so unser Immunsystem kontinuierlich zu schwächen“, sagte Kingston.