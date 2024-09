Deutschland: Ermittler decken Pädokriminellen-Netzwerk auf – Täter schauten Kinderpornos bei einem Glas Rotwein

Teile die Wahrheit!

Der deutschen Polizei ist ein Schlag gegen einen Kinderporno-Ring gelungen. Als ein 45-jähriger Verdächtiger in Erfurt im Bundesland Thüringen festgenommen wurde, konnte auch ein zwölfjähriger Junge aus dessen Gewalt befreit werden – laut Polizei in offenbar eindeutiger Situation.

Das Kind wurde laut Generalstaatsanwaltschaft Bamberg und die Polizeidirektion Hannover aus einer direkten Notlage befreit. Demnach haben die Beamten bei der Durchsuchung einer Wohnung eines Tatverdächtigen einen zwölfjährigen Buben aus Berlin unter Umständen angetroffen, „die den Tatverdacht des sexuellen Missbrauchs begründen“.

Kontaktaufnahme unter Vorwand der Musiker-Förderung

Die Täter sollen Kinder und Jugendliche unter dem Vorwand, sie bei ihrer Musik-Karriere unterstützen zu wollen, in die Falle gelockt haben.

Sieben Verhaftungen in mehreren Bundesländern

Außerdem habe es in den vergangenen Wochen weitere Durchsuchungen und Festnahmen gegeben, hieß es in der Mitteilung. Insgesamt wurden Haftbefehle gegen sieben Beschuldigte aus Bayern, Schleswig-Holstein, Berlin, Nordrhein-Westfalen und Thüringen erlassen. Die Männer im Alter von 41 bis 53 Jahren sitzen demnach bereits in Haft.

Mehrere Verdächtige teilweise geständig

Ermittelt wird gegen sie wegen des Verdachts der bandenmäßigen Verbreitung von Inhalten mit Missbrauchsdarstellungen von Kindern. Sie sollen auf Kinderpornografie-Plattformen im Darknet als Administratoren und Moderatoren Fotos und Videos vom sexuellen Missbrauch von Kindern zugänglich gemacht und aktiv geteilt haben. Mehrere Tatverdächtige sollen Teilgeständnisse abgelegt haben. (BBC engagierte verurteilte Pädophile als Chauffeure für Kinder und hochrangige VIPs)

Auch sei eine Online-Plattform abgeschaltet worden, „die unter dem Deckmantel der musikalischen Talentförderung der Kontaktanbahnung zwischen Pädophilen und Minderjährigen diente“, wie es weiter hieß.

Es seien insgesamt rund 620 Beweismittel sichergestellt worden, darunter auch verbotene Sexpuppen in Kindergestalt.(Pädo-Hollywood: Kevin Spacey sagt, er habe von King Charles eine „Unterstützungsbotschaft“ in Bezug auf seine Pädophilie-Vorwürfe erhalten (Video))

Täter schauten Kinderpornos bei einem Glas Rotwein

Wie abscheulich sind diese Menschen?

Sieben Beschuldigte, unzählige Beweisstücke und ein befreiter Zwölfjähriger – was Ermittler bei Durchsuchungen von mutmaßlichen Pädophilen-Wohnungen in mehreren Bundesländern zutage fördern, ist der reinste Horror. Täter sollen sogar bei einem Glas Rotwein Kinderpornografie konsumiert haben, so die Staatsanwaltschaft. Wie groß das Ausmaß an Grausamkeit ist, kann man bisher nur erahnen.

Widerliche Details zum Kinderporno-Ring

Nach ersten Durchsuchungen im August 2024 kommt der Fall ins Rollen. Mittlerweile ist es Ermittlern gelungen, ein ganzes Netzwerk Pädokrimineller aufzudecken und sogar einen Jungen aus ihren Fängen zu befreien. Bis nach Frankreich sollen die Täter agiert, dort im Umfeld eines Kinderchors ihre Opfer gesucht und angelockt haben. Die Täter sollen sich dabei als Fanclub des Knabenchors getarnt haben.

Als deutsche Ermittler am Abend des 27. August gerade die Wohnung eines Beschuldigten in Erfurt durchsuchen, sei der Missbrauch des Zwölfjährigen vorbereitet oder bereits durchgeführt worden, teilt Oberstaatsanwalt Thomas Goger im Interview mit.

„Er war wohl mit Einverständnis seiner Eltern da“, sagt Thomas Goger. Eine seiner Aussagen lässt erahnen, wie unverhohlen die Beschuldigten vorgegangen sein müssen: „Beschuldigte sollen sich bei einem Glas Rotwein getroffen haben, um Kinderpornografie zu konsumieren“, so der Oberstaatsanwalt.