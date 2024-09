Deutschland: Fahnder knacken die Anonymisierung des Tor-Browsers – riesiges Pädophilen-Netzwerk gesprengt (Videos)

Teile die Wahrheit!

Das ARD-Magazin Panorama hat herausgefunden, dass die deutschen Strafverfolgungsbehörden monatelang Nutzer des Internet-Browsers „Tor“ ausspioniert haben.

Der Browser mit der lila Zwiebel als Logo wirbt damit, dass man sich völlig anonym und ohne die Möglichkeit zur Verfolgung im Netz bewegen kann. Das war für viele Nutzer, die sich im Darknet tummeln natürlich verlockend.

Denen, die sich auf die uneingeschränkte Anonymität verlassen haben, dürfte der Schweiß auf der Stirn gestanden haben, als sie den Exklusiv-Bericht der Tagesschau gesehen haben: Die Überwachungsmaßnahme in einem Ermittlungsverfahren führte bereits zum Erfolg.

Ein geheimer Marktplatz für Verbrechen und Schmuggel aller Art

Dieser Erfolg war eine Überraschung, auch für die Experten, galt es doch als unmöglich, „Tor“ zu knacken. Denn die Verbindungen über die verschiedenen Tor-Knotenpunkte verschleiern die Bewegungen der User.

Laut Tagesschau-Bericht benutzt Tor fast 8.000 Knotenpunkte in ungefähr 50 Ländern. Wahrscheinlich mehr, als zwei Millionen Menschen sind dort täglich im Netz unterwegs. Daher war der Browser auch unter Nutzern beliebt, die es sich nicht leisten können, dabei erwischt und identifiziert zu werden, was sie da im Netz treiben.

Der Browser diente vielen als Zugang zum „Darknet“, sozusagen die finstere Seitengasse der Netzwelt, in der all das zu finden und zu machen möglich ist, was verboten, strafbar und gefährlich ist.

Ob es um Drogen oder illegale Waffen oder Kinderporno geht oder um Verabredungen zu allen möglichen illegalen Aktivitäten – die Nutzer fühlten sich dort, in den dunklen Ecken unbeobachtet und sicher.

Das ist nun vorbei. Die Staatsanwaltschaft Frankfurt beispielsweise ließ seit 2020 die Telefónica drei Monate lang beobachten, welche Kunden sich mit einem bestimmten Server verbinden. Das nennt man Timing-Analyse. Dabei können die verschickten und verschlüsselten Datenpakete zwar nicht eingesehen werden, was die Nutzer also verschicken, kann man nicht feststellen, aber dass sie sich etwas zuschicken, schon. (Der „Great Reset“ beginnt mit einem künstlich herbeigeführten Internet-Zusammenbruch, gefolgt von der Einführung einer digitalen Zentralbankwährung)

Diese Ermittlung muss von langer Hand geplant gewesen sein

Golem-News schreibt dazu:

300x250

„Für eine erfolgreiche Deanonymisierung müsse der Angreifer, in diesem Falle die Ermittlungsbehörden, allerdings viele Tor-Server überwachen oder gar selbst betreiben – mit entsprechend hohem Aufwand.

Durch eine statistische Aufbereitung und zeitliche Zuordnung der über diese Server ausgetauschten Kommunikationsdaten könne die Spur eines Tor-Nutzers bis zu seiner echten IP-Adresse zurückverfolgt werden, so die Erklärung. Einem Bericht der Tagesschau zufolge ist dafür allerdings eine teils jahrelange Überwachung einzelner Tor-Nodes erforderlich.“

Golem merkt auch an, dass es unklar sei, zu wie vielen Tor-Servern die Ermittler Zugang bekommen haben. Die Ermittlungsbehörden wollten dazu auch keine Auskunft geben.

Einem Pädophilenring namens „Boystown“ waren die Ermittler schon seit Jahren auf der Spur. Der Name sagt es schon: Hier ging es um Sex mit kleinen Jungs. Dabei handelte es sich um einen Szenechat, in dem sich führende Mitglieder verschiedener pädokrimineller Foren austauschten. Am 30. Juni 2019 ging die Plattform mit ihren widerlichen Inhalten im Darknet online. Das Forum machte keinen Hehl daraus, dass es hier um „Boylovers“ ging.

300x250 boxone

„Boystown“ war ein Renner – mehr als 10.000 Mitglieder und eine straffe Führung

Schon in den ersten Wochen, schreibt die Tagesschau, stürmten 10.000 User diese Plattform. Am 4. Juli gab es schon 2536 Posts im Forum an einem einzigen Tag. Es wurden Links, Videos und Fotos geteilt.