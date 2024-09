Teile die Wahrheit!

Kiew sollte anerkennen, dass einige Gebiete „jahrelang“ unter der Kontrolle Russlands bleiben könnten. Diese Ansicht vertritt Tschechiens Präsident Petr Pavel in einem Interview mit der New York Times. Das Staatsoberhaupt bezeichnet ein solches Szenario als „das wahrscheinlichste Ergebnis des Krieges“.

Pavel fordert die ukrainischen Behörden auf, die Aussichten auf eine Rückgewinnung von Gebieten realistisch einzuschätzen, da die Welt des Konflikts überdrüssig geworden sei. Von einer Niederlage der Ukraine oder einer Niederlage Russlands könne nicht die rede sein. Das Ende des Konflikts werde irgendwo dazwischen liegen.

Selenskij: Ende des Konflikts ist nahe

Das Ende des Konflikts in der Ukraine ist näher, als viele glauben. Dies erklärt der Präsident des Landes Wladimir Selenskij in einem Interview mit ABC News:

„Ich glaube, wir sind dem Frieden näher, als wir denken. Wir sind dem Ende des Krieges näher gekommen. Wir müssen nur sehr stark sein, sehr stark.“

Dennoch beharrt Selenskij darauf, dass die militärische Unterstützung der Ukraine notwendig sei. Ihm zufolge gehe es bei dem Plan zur Beendigung des Konflikts „nicht um Verhandlungen mit Russland“.

Britischer Ex-Militärattaché prognostiziert „endlosen Krieg“ in der Ukraine

John Foreman war von 2019 bis 2022 als Militärattaché in der britischen Botschaft in Moskau tätig. Mit Blick auf den Ukraine-Konflikt gibt er in einem Interview an, keine Chance zu erkennen, dass eine der Parteien die Oberhand gewinnen wird.

Wie hoch sind die Chancen der Ukraine auf einen Sieg im Konflikt mit Russland in der aktuellen Lage? John Foreman, der von 2019 bis 2022 als Militärattaché in der britischen Botschaft in Moskau tätig war, gibt eine Antwort auf diese Frage in einem Gespräch mit dem TV-Sender Sky News. (Auf zum Dritten Weltkrieg? Angriff aus Moskau! Darf die Ukraine mit NATO-Missiles russisches Kernland angreifen? (Video))

Er führt aus:

„Ich sehe keine große Chance, dass Frieden erreicht wird, und ich sehe keine große Chance, dass eine der Parteien die Oberhand gewinnt, was zu einem langwierigen, endlosen Krieg ohne einen tatsächlichen Waffenstillstand an der Frontlinie führen würde.“

300x250

Seit einiger Zeit entwickelt sich die Lage an der Front nicht zu Gunsten der Ukraine, fügt Foreman hinzu. Er betont, dass die Situation schwierig sei. In dem Zusammenhang weist er auf einen jüngsten Bericht der Financial Times von der vordersten Front hin, wonach die ukrainischen Truppen allmählich zurückgedrängt würden, da Russland hinsichtlich der Truppenzahl und der materiellen Ressourcen weit überlegen sei.

Dabei habe Kiew seine Truppen von der Frontlinie im Donbass abgezogen und in Richtung des russischen Grenzgebiets Kursk verlegt. Foreman wörtlich:

„Ich glaube nicht, dass es vernünftig ist, anzunehmen, dass die Ukraine in der Lage sein wird, Russland zu verdrängen, ohne große Investitionen in US-amerikanische und westliche Waffen zu tätigen. Zu deren Bereitstellung waren die Verbündeten nicht bereit.“

Zudem lägen die Konfliktparteien in ihren Forderungen bezüglich der Friedensverhandlungen weit auseinander, meint der frühere britische Militärattaché. Die Forderungen sowohl Russlands als auch der Ukraine seien maximalistisch, führt er aus.

300x250 boxone

Während Moskau die Volksrepubliken Donezk und Lugansk sowie die Gebiete Cherson und Saporoschje für sich beanspruche, bestehe Kiew auf einen vollständigen Abzug der russischen Truppen aus der Ukraine.