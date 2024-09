Die 10 Shaolin-Tugenden können Ihr Leben verändern!

Die Tugenden im Shaolin-Tempel sind tief in der buddhistischen Ethik und Moral verwurzelt. Neben der körperlichen und geistigen Entwicklung ist es ihrer Meinung nach wichtig, auch auf den Charakter zu achten.

Durch die tägliche Ausübung der 10 Shaolin-Tugenden kann jeder sein eigenes Schicksal positiv beeinflussen. „Auf dem Weg zur Selbstbeherrschung gibt es zwei Fehler: nicht anzufangen und nicht bis zum Ende zu gehen.“ Von Ella Ster

Die Grundtugenden Disziplin und Hingabe seien die wichtigsten, sagt der Kung-Fu-Meister Shi Heng Yi. Er gehört zur 35. Generation der Shaolin-Meister und ist Leiter des Shaolin-Tempels Europa in Deutschland.

„Ich denke, dass Menschen in der Lage sind, so viele verschiedene Dinge zu entwickeln und zu lernen, wenn die Bereitschaft vorhanden ist.“

Yi erklärt: „Wenn die Bereitschaft zum Lernen vorhanden ist, formt man sie.“

Das heißt, Sie machen einen Plan. Ein einfacher Tagesplan. Dass du morgen fünf Minuten damit verbringst, etwas zu üben. Am nächsten Tag noch einmal fünf Minuten. Nach einer Woche jeden Tag zehn Minuten. Daran bleibst du, egal was passiert. Keine Ausreden. Jeder ist alt genug, um einen Plan zu erstellen, bei dem man sich fünf Minuten für seinen Tagesablauf einplant, der einen Monat lang unverändert bleibt.“

Allerdings lassen wir uns sehr oft von unserem eigenen Plan ablenken. Der menschliche Geist neigt dazu, abzuschweifen. Deshalb ist absolute Hingabe wichtig. Es ist eine Vereinbarung mit dir selbst, etwas zu tun.(Medium: Ein massives DNA Upgrade und Wellen der Veränderungen, die bald jeder spüren wird (Video))

„Weil Sie wissen, dass es Tage geben wird, an denen Sie keine Lust haben, etwas zu üben“, fügt Yi hinzu. Deshalb gehen Sie die Verpflichtung gegenüber sich selbst ein.

„Kein Schmerz, kein Gewinn“, sagt Yi, argumentiert aber auch, dass wir alles, was schwierig oder schmerzhaft ist, als Herausforderung annehmen können, um es zu überwinden.

„Es gibt einen Preis, den wir zahlen müssen, wenn wir etwas nicht tun, und es gibt einen Preis, den wir zahlen müssen, wenn wir etwas tun.“ Es liegt an Ihnen, zu entscheiden, welchen der beiden Entwicklungspfade Sie einschlagen möchten“, fügt er hinzu.

Disziplin ist daher eine Grundtugend, die notwendig ist, um etwas in Ihrem Leben zu lernen oder zu verändern. Andere Tugenden kann man erlernen oder stärken, indem man sie immer wieder in einer anderen oder herausfordernden Situation anwendet.

300x250

Das untenstehende „10 Tugenden der Shaolin“ sind für jeden ernsthaften Praktizierenden der Shaolin-Kunst unerlässlich. Sie können auch eine Inspiration für jeden sein, sich zu verbessern und sein Leben positiv zu verändern. Wenn Sie nach diesen Werten leben, wird sich auch die Welt um uns herum verändern.

„Es gibt einen Preis, den wir zahlen müssen, wenn wir etwas nicht tun, und es gibt einen Preis, den wir zahlen müssen, wenn wir etwas tun.“ Es liegt an Ihnen, zu entscheiden, welchen der beiden Entwicklungspfade Sie einschlagen möchten.“ Shi Heng Yi

Die 10 Shaolin-Tugenden

300x250 boxone

1. Demut kann nur entstehen, wenn man bereit ist, seinen Stolz zu kontrollieren und zu üben, ihn zu überwinden. Die Befriedigung der eigenen Wünsche sollte nicht über alles andere gestellt werden.

2. Achtung ist die Grundlage aller Beziehungen zu Menschen, Tieren und allen Lebewesen. Dazu gehört auch der Respekt vor sich selbst. Es ist das Fundament, auf dem die Shaolin-Gemeinschaft aufgebaut ist.

3. Gerechtigkeit ist eine Lebenseinstellung. Was erlaubt ist, sollten Sie tun, und was rechtswidrig ist, sollten Sie nicht tun. Von Ihnen wird erwartet, dass Sie Verantwortung für Ihr eigenes Handeln übernehmen.

4. Vertrauen: Dazu gehört Zuverlässigkeit gegenüber anderen und auch die Fähigkeit, sich auf sich selbst zu verlassen. Jeder Praktizierende der Shaolin-Künste muss eine Persönlichkeit entwickeln, der man vorbehaltlos vertrauen kann.

5. Loyalität ist vielleicht die wichtigste aller Handlungstugenden und Verhaltensweisen. Loyalität ist die Grundlage des Vertrauens und jeder Beziehung. Wer es vermisst oder nicht entwickeln kann, wird keinen Fortschritt machen.

6. Willenskraft: Es braucht einen starken Willen, unsere Ziele nicht aus den Augen zu verlieren und sich intensiv mit den Künsten zu beschäftigen. Ein eiserner Wille kann von Vorteil sein, sollte aber gleichzeitig nicht zum Nachteil anderer Wesen eingesetzt werden.

7. Ausdauer bedeutet unaufhörliches Üben und Training. Dies gilt sowohl für die körperliche als auch für die geistige Entwicklung innerhalb der Shaolin-Kunst. Es äußert sich im ständigen Bemühen, an sich selbst zu arbeiten.

8. Ausdauer ermöglicht es uns, Fehler zu erkennen und zu beheben. Beharrlichkeit stellt sicher, dass ein Shaolin-Praktizierender nie müde wird, sich zu verbessern und manifestiert sich in der Fähigkeit, Härten zu ertragen.

9. Geduld ermöglicht es uns, weiterzumachen, selbst wenn kein Verständnis für die Bedeutung der Praxis besteht oder wenn ein Ziel unerreichbar und unerreichbar erscheint. Es drückt sich durch Selbstdisziplin und Ruhe aus.

10. Mut ist notwendig, um die Shaolin-Kunst zu erlernen und sich in schwierigen Situationen gut zu verhalten. Es ermöglicht uns, einen Geisteszustand zu erreichen, der auf Selbstvertrauen gründet und unsere Ängste und Ängste überwinden kann.

Im Video unten geht Shi Heng Yi zusätzlich zu den folgenden 10 Tugenden auch auf die Grundtugenden ein: Disziplin, Freundlichkeit, Ausgeglichenheit.

Shi Heng Yi ist ein moderner Shaolin-Kung-Fu-Meister, der für sein Fachwissen und seine Lehrtätigkeit in traditionellen chinesischen Kampfkünsten und den damit verbundenen Philosophien bekannt ist. Er ist ein Schüler des Shaolin-Tempels in der 35. Generation und fungiert als Cheftrainer und spiritueller Leiter des Shaolin-Tempels Europa mit Sitz in Deutschland.

Der Schwerpunkt des Instituts liegt auf der Vermittlung der traditionellen Shaolin-Kultur, einschließlich Kampfkunst, Meditation und Lebensphilosophie. Er genießt internationale Anerkennung und hat es geschafft, durch Workshops, Seminare und Online-Inhalte, in denen er sein Wissen teilt, ein breites Publikum zu erreichen.

…

Am 28. April 2020 erschien „Der Hollywood-Code: Kult, Satanismus und Symbolik – Wie Filme und Stars die Menschheit manipulieren“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Die Rache der 12 Monkeys, Contagion und das Coronavirus, oder wie aus Fiktion Realität wird“.

About aikos2309 See all posts by aikos2309