Vor wenigen Wochen ist der britische Software-Unternehmer Mike Lynch beim Untergang seiner Luxusjacht „Bayesian“ vor der Küste von Sizilien ums Leben gekommen. Auch seine 18-jährige Tochter Hannah starb bei dem Unglück.

Der 59-jährige Unternehmer galt als der „britische Bill Gates “ Noch ist nicht abschließend geklärt, was die 56 Meter lange Luxusjacht zum Kentern brachte. Sie galt als unsinkbar. War es Sabotage? Von Frank Schwede

Mike Lynch war in britischen Tech-Kreisen so etwas wie eine Legende. „Englands Bill Gates“ nannten ihn die Medien. Unter seinen Freunden war er der „Pionier-Titan und „Universalgelehrte“.

Lynch wurde 1965 in Irland geboren. Seine Mutter war Krankenschwester, sein Vater Feuerwehrmann. Mit elf gewann er ein Stipendium der Bancroft´s Privatschule in London.

Später studierte Lynch an der renommierten Cambridge University die Fächer Physik, Mathematik und Biochemie. Seinen Doktor machte er in der mathematischen Datenverarbeitung.

Die Financial Times beschreibt Lynch als Unternehmer, der extreme Karrierehöhen und –tiefen durchlebte. Sein erstes Unternehmen „Lynett Systems Ltd.“, das Audioprodukte für die Plattenindustrie produzierte, gründete Lynch bereits in den 1980er Jahren noch während er promovierte. (WEF-Marionette und Telegram-Gründer in Paris verhaftet)

Laut dem Guardian nutzte der Jungunternehmer einen Kredit, den ihm ein Manager einer Band gab. 1991 gründete Lynch das Unternehmen „Cambridge Neurodynamics“, was auf die computergestützte Erkennung von Fingerabdrücken spezialisiert war.

Das Unternehmen „Autonomy“, das mithilfe der Private-Equity-Gruppe Apax aus Cambridge Neurodynamics ausgegliedert wurde, ging 1996 an den Start. Lynch und seine Geschäftspartner David Tabizel und Richard Gaunt boten über ihr Tech-Unternehmen eine Software an, mit der es möglich ist, ungeordnete digitale Daten zu ordnen und zu verwalten.

„Autonomy“ gehörte zu den hundert erfolgreichsten Unternehmen Großbritanniens. Für seine Verdienste um das britische Unternehmertum erhielt Lynch 2006 den Orden „Oder of the British Empire“.

2011 verkaufte Lynch sein Unternehmen für elf Milliarden Dollar an den Tech-Giganten Hewlett Packard (HP). Das war damals der größte Deal, den ein europäischer IT-Konzern bis dahin gemacht hat.

Gab es geheime Absprachen?

Der britische Selfmade-Unternehmer wurde nach dem Autonomy-Verkauf an HP zu einem der wenigen Chefs geadelt, die es von der Insel auf die Weltbühne geschafft haben.

Ein Jahr nach dem großem Deal, behauptete der US Konzern, Lynch und andere Führungskräfte aus dem Unternehmen, hätten den Firmenwert vor dem Verkauft vorsätzlich um fünf Milliarden US Dollar in die Höhe getrieben, was HP 8,8 Milliarden Dollar Verlust einbrachte.

Zwölf Jahre stritten der US Konzern und weitere Mitangeklagte vor Gericht. Lynch wurde erst nach zwei Jahren an die USA ausgeliefert, ihm blieb zwar gegen Zahlung einer Kaution von 100 Millionen US Dollar die Haftanstalt erspart, dennoch stand er ein Jahr lang unter Hausarrest in San Francisco; ihm drohte in den USA bis 25 Jahre Haft.

Im Juni 2024 sprach ein Geschworenengericht Lynch und seinen Mitangeklagten Stephen Chamberlain in allen Anklagepunkten frei. Die Wahrscheinlichkeit eines Freispruchs bei einem Prozess dieser Art, liegt in den USA bei 0,5 Prozent. Das heißt, von rund zweihundert Prozessen dieser Art gewinnt nur einmal der Angeklagte. Gab es möglicherweise geheime Absprachen mit den Geschworenen?

Entscheidend für den Ausgang des Prozess war offenbar die Aussage seines Entlastungszeugen Jonathan Bloomer, CEO von Morgan Stanley. Bloomer hatte eine dubiose Vergangenheit. Er war für diverse Versicherungsunternehmen tätig, unter anderem auch für den US-Hedgefonds Cerberus