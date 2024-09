Schlafwandelnd in den 3. Weltkrieg? „Was wäre wenn … bei einem Atomschlag gegen Berlin?“ (Videos)

Teile die Wahrheit!

Vor Kurzem erst schrieb ich diese Worte, die aktueller sind als jemals zuvor:

„Schlafwandelnd“ oder „mit Vollgas“ in den 3. Weltkrieg?

Eher das zweite!

Denn nach dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine tut der Westen (beinahe) alles, um selbst Kriegspartei zu werden.

Immer neue Allianzen für Waffenlieferung werden geschmiedet – allen voran Deutschland, insbesondere neben militärischer auch mit finanzieller Hilfe.

Aber nicht nur das.

Volltrunken von ihrem Mantra „Russland darf den Krieg nicht gewinnen“ reißen hiesige Politiker immer mehr Barrieren ein. Sogar über die Entsendung von westlichen Bodentruppen wird bereits nachgedacht! Und natürlich an westliche Langstreckenraketen, mit denen die Ukraine Russland tief in seinem Inneren treffen kann; am besten gleich Moskau …

Keiner denkt mehr an Diplomatie, an Friedensverhandlungen, nur noch an militärische Strategien.

Dabei ist klar, dass eine Atommacht wie Russland nicht besiegt werden kann. Denn bevor Putin untergeht wird er die Welt in eine Nuklearhölle verwandeln. Wer immer noch denkt, das wäre alles nur Bluff – die Amerikaner haben sich 1945 nicht davor gescheut, zwei Atombomben in Japan (Hiroshima und Nagasaki) abzuwerfen. Auch das war kein Bluff! (Dies ist kein 3. Weltkrieg: Russland führt einen existenziellen Krieg um das Überleben seines Vaterlandes – was es seit Jahrhunderten wiederholt tut)

Die Lage spitzt sich derweil also immer mehr zu.

Die Drohungen zwischen dem Westen und Russland ebenfalls.

Der frühere russische Präsident Dmitri Medwedew hat dem Westen schon im Februar 2024 mit einem umfassenden Atomkrieg gedroht, sollte Russland in seine Grenzen von 1991 zurückgedrängt werden.

Vielmehr würden die russischen Streitkräfte ihr gesamtes Arsenal einsetzen und neben Kiew auch Washington, Berlin oder London angreifen.

Außerdem wirft Medwedew Deutschland vor, sich auf einen Krieg mit Russland vorzubereiten.

Der russische Außenminister Sergej Lawrow ergänzte, die „Kriegspartei“ – also die westlichen Unterstützer der Ukraine – wolle ihren Kurs nicht ändern und Russland eine „strategische Niederlage auf dem Schlachtfeld zufügen“.