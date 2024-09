Die Welt trennt sich, die Menschheit ist gefordert: Schamane erklärt, worauf es jetzt ankommt! (Video)

Teile die Wahrheit!

Spaltung, Ängste und steigende Inflation stellen die Gesellschaft vor großen Herausforderungen. Die Welt befindet unübersehbar im Wandel. Wie geht man damit um, was kann jeder für sich und andere tun, damit es nicht noch schlimmer kommt? Diese und weitere Fragen klärt Coach und Schamane Ralph Riedel in einem neuen Video. Von Frank Schwede

Veränderungen können ganz schön herausfordernd und anstrengend sein, weil wir jedesmal Neuland betreten und zunächst völlig orientierungslos sind. Veränderungen sorgen für Ängste und führen zwangläufig zu der Frage, bin ich den Veränderungen gewachsen, werde ich das schaffen.

Der Grund ist, dass Veränderungen und Umbrüche geprägt sind durch Ungewissheit. Das auszuhalten ist nicht leicht, sich ausgeliefert fühlen und das Gefühl, jegliche Kontrolle abgeben zu müssen. Doch Veränderungen gehören nun mal zu unserem Leben dazu. Oft sind sie unvermeidbar.

Es gibt Situationen, die können wir nicht beeinflussen. Manchmal fühlen sich unser Leben und unser Alltag an wie eine Achterbahnfahrt, ohne das wir uns daran erinnern können, eingestiegen zu sein. Der Coach und Schamane Ralph Riedel erklärt, was er seinen Klienten in solchen Momenten rät:

„Aus schamanischer Sicht ist der Schlüssel zur Veränderung genau das, wie du mit diesen äußeren Einflüssen umgehen kannst. Das heißt auf tieferer Ebene auch zu lernen, wie du mit dir selbst umgehst, um besser auf die veränderten äußeren Einflüsse reagieren zu können.“

Alles ist plötzlich aufgewirbelt, nichts ist mehr an seinem ursprünglichen Platz und da, wo wir es gerne hätten. Doch wir können nichts dagegen tun und müssen mit unseren Ängsten, unserer Ohnmacht, unserer Wut und einer Vielzahl anderer Gefühle fertig werden. Jetzt ist dringend Hilfe nötig! Ralph Riedel rät:

„Wenn du jetzt versuchst, dich mal nicht von deinen Ängsten überwältigen zu lassen, gibt es auch die Möglichkeit, mehr auf dein Herz zu hören, denn dein Herz kennt den Weg zur Einheit und kann dir helfen, dich nicht mehr so leicht manipulieren zu lassen, denn in Zeiten der Spaltung wird oft versucht, unsere Ängste für fremde Interessen zu nutzen.“

Letztendlich geht es bei jeder Entscheidung, die wir treffen, immer um die Frage, in welcher Welt möchten wir leben, was wünschen wir uns wirklich. Erst wenn wir uns darüber im Klaren sind, kommt meistens im Umkehrschluss die Erkenntnis, dass wir uns nicht weiter den Manipulationen, die im außen geschehen, aussetzen möchten, in denen beispielsweise erklärt wird, dass Krieg Frieden schaffen würde oder dass die Interessen von Großkonzerne die Freiheit jedes Einzelnen sichern könnten. Riedel weiß aus eigener Erfahrung:

„Wenn dir das bewusst wird, dann wirst du vielleicht auch feststellen, dass es, wenn du dich weiter so verhältst, wie du dich jetzt momentan verhältst, keine Änderung geben wird. Auch nicht im außen.“ (Erschütternde Durchsagen von der anderen Seite – Ich breche das Schweigen! (Video))

Aktiv die neue Welt gestalten

Das heißt, dass es jetzt wichtig ist, Verantwortung zu übernehmen, sich aktiv dafür einzusetzen, eine Welt zu erschaffen, in der ich für mein Teil leben möchte und in der ich mich auch wohl fühle. Dazu erklärt Ralph Riedel:

„Das beginnt zunächst im Kleinen, etwa in Beziehungen – und nach und nach kann sich dass dann zu etwas Größerem auch im außen entwickeln. Das kann dir vielleicht auch die Erkenntnis bringen, dass dir bisher nur klar war, was du nicht haben willst, weil du dich bisher nur auf die Missstände konzentrierst hast und dir zu wenig Gedanken gemacht hast, in welcher Welt du wirklich leben möchtest und für welche Werte du einstehen möchtest. „

Ralph Riedel hat in vielen seiner Gespräche immer wieder feststellen müssen, dass viele Menschen das Gefühl haben, mit ihrer Meinung und den Vorstellungen, die sie haben, allein zu sein. Riedel hält es für wichtig, sich ein Umfeld zu schaffen, in dem es möglich ist, sich mit Gleichgesinnten auszutauschen. Riedel:

„Dass du ein Gefühl bekommst, dass deine Gefühle, deine Wahrnehmungen, deine Überzeugung vollkommen normal sind, denn wenn du dich länger in einem falschen Umfeld aufhältst, verhältst du dich ähnlich wie ein Fisch, der in die entgegengesetzte Richtung schwimmt wie all die anderen Fische um ihn herum und dadurch entsteht ein Gefühl, nicht normal zu sein, nicht dazuzugehören.“

Viele Menschen glauben, dass sie komisch sind, nicht dazugehören, nicht akzeptiert werden. Wenn sie aber unter Ihresgleichen sind, dann stellen sie plötzlich fest, dass sie vollkommen normal sind, dass sie sich nur im falschen Umfeld aufgehalten haben. Deshalb rät Riedel jenen, die sich unverstanden fühlen, sich die richtige Gruppe zu suchen.

Auch das Ego, unser Bewusstsein, spielt in Bezug auf unsere Wahrnehmung eine große Rolle. Vielleicht sogar die größte, weil viele Menschen irrtümlich glauben, dass Reichtum, Beruf oder Erfolg ein wichtiger Teil unserer Persönlichkeit sind. Doch das ist nicht so, sagt Riedel und erklärt:

„In Wahrheit bist du viel mehr. Da sich unser Ego auf der Außenfläche eines Kreisels befindet, fühlt es sich oft hilflos, getrieben und angstbesetzt. Und gerade in diesen Zeiten ist es wichtig, sich immer wieder in das Zentrum dieses Kreisels zurückzuziehen.