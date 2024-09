Werden Sie für die globale Euthanasie ausgewählt?

Alle oben aufgeführten Personen mit Störungen sind mögliche Kandidaten für Sterbehilfe. Es ist erwähnenswert, dass heute jedes neunte Kind offiziell als behindert eingestuft wird (und dieser Anteil steigt täglich).

Wenn Sie mehr über Sterbehilfe erfahren möchten, schauen Sie sich bitte mein Video an oder lesen Sie Jack Kings Buch „Sie wollen uns töten".

Dr. Kings Buch ist das weltweit meistverkaufte Buch zum Thema Sterbehilfe.

Indem Sie mein Video teilen, können Sie wirklich etwas bewirken und die Übel hinter der Euthanasie-Agenda aufdecken.

Bitte beachten Sie, dass diejenigen, die Euthanasie befürworten, wie schon beim Covid-Betrug, weder mit mir noch mit Dr. King diskutieren werden. Haben sie vielleicht Angst vor der Wahrheit?

Die globale Überbevölkerung ist ein alter Mythos, der in der Neuzeit widerlegt wurde

Das Konzept der Überbevölkerung geht auf die Antike zurück. Schon Platon und Aristoteles plädierten für strikte Maßnahmen zur Bevölkerungskontrolle.

In den letzten Jahrhunderten schlug Thomas Malthus drastische Maßnahmen zur Begrenzung der Bevölkerungsgröße vor, und Charles Darwins Evolutionstheorie und die Eugenik-Ideen seines Cousins ​​Francis Galton heizten die Debatte über die Bevölkerungskontrolle weiter an. Die malthusianische Idee, dass das Bevölkerungswachstum eingedämmt werden müsse, blieb jedoch bestehen.

Die malthusianische Ansicht, dass Überbevölkerung eine Bedrohung für die Menschheit darstellt, wurde durch moderne Forschung und Wirtschaftstheorie widerlegt. Es ist an der Zeit, die Angst vor Überbevölkerung hinter sich zu lassen und das Potenzial einer wachsenden Weltbevölkerung als Kraft für positive Veränderungen zu nutzen.

Überbevölkerung: Ein alter Mythos widerlegt

Prinz Philip sagte einmal : „Für den Fall meiner Reinkarnation würde ich gerne als tödliches Virus zurückkehren, um etwas zur Lösung des Problems der Überbevölkerung beizutragen.“ Der verstorbene Herzog von Edinburgh starb 2021, aber die hysterische Stimmung, die er über die Überbevölkerung zum Ausdruck brachte, lebt weiter.

Einer YouGov -Umfrage zufolge sind weltweit unter Erwachsenen die Sorgen über Überbevölkerung weit verbreitet. Fast die Hälfte der befragten Amerikaner glaubt, die Weltbevölkerung sei zu hoch. Diese Ansicht wird der Umfrage zufolge von 76 Prozent der Ungarn und 69 Prozent der Inder geteilt.

Überbevölkerung und ökologische Katastrophen waren die Themen zahlreicher Blockbuster-Filme, darunter ZPD (1972), Soylent Green (1973), Idiocracy (2006) und Elysium (2013). Die kommerziellen Nachrichtenagenturen haben die apokalyptische Idee wiederholt in die Öffentlichkeit getragen, mit Schlagzeilen wie „ Die Wissenschaft beweist, dass Kinder schlecht für die Erde sind. Die Moral gebietet, keine mehr zu bekommen “ ( NBC News ). Das progressive Magazin Fast Company veröffentlichte ein Video mit dem Titel „ Warum Kinder zu bekommen das Schlimmste ist, was man dem Planeten antun kann “.

Die Theorie der Überbevölkerung und die kollektivistische Idee, die menschliche Fortpflanzung müsse eingeschränkt werden, auch mit Gewalt, sind nichts Neues. Sie tauchte erstmals im altmesopotamischen Epos „ Atrahasis “ auf , in dem die Götter die menschliche Bevölkerung durch Unfruchtbarkeit, Kindermord und die Ernennung einer Priesterklasse zur Begrenzung der Geburtenrate kontrollieren.

Sowohl Platon als auch Aristoteles befürworteten eine Form der Proto-Eugenik und Bevölkerungskontrolle. In „ Der Staat “ kommen Sokrates und Glaukon zu dem Schluss, dass ein Besitzer, der die Zucht seiner Hunde und Vögel kontrolliert, um ihre Degeneration zu verhindern, dies auch für die menschliche Spezies tun sollte. Die Wächter hätten die Aufgabe zu entscheiden, wer sich fortpflanzen darf und wer keine Nachkommen haben sollte. In „ Politik “ plädierte Aristoteles für staatlich angeordnete Abtreibungen von Kindern mit Missbildungen oder in Fällen, in denen Paare zu viele Kinder haben und zur Überbevölkerung beitragen.

Der Niedergang der griechischen Zivilisation im zweiten Jahrhundert v. Chr. war nicht die Folge einer übermäßigen Geburtenrate, sondern genau das Gegenteil. Polybius führte den Niedergang Griechenlands zu seiner Zeit auf einen Bevölkerungsrückgang zurück, der die Städte leerte und zu einem Rückgang der Produktivität führte. Nicht Krieg und Pest waren es, die die Geburtenrate reduzierten, sondern Dekadenz. Die müßigen Männer Griechenlands waren laut Polybius mehr an Geld und Vergnügen interessiert als an Heirat und Kindererziehung.

Zwei Jahrtausende später ließ der englische Ökonom Thomas Malthus den alten mesopotamischen Mythos mit seinem 1798 erschienenen „ An Essay on the Principle of Population “ wieder aufleben. Malthus behauptete, das Bevölkerungswachstum steige geometrisch, während die Nahrungsmittelproduktion nur arithmetisch steige. Dies würde seiner Meinung nach zu weitverbreiteten Hungersnöten führen, wenn die schnelle Ausbreitung der Menschheit nicht behindert würde.

Er identifizierte zwei Hindernisse – ein natürliches und ein vom Menschen verursachtes –, die das Bevölkerungswachstum in Grenzen halten könnten: vorbeugende Maßnahmen wie eine späte Heirat oder sexuelle Abstinenz, die die Geburtenrate stabilisieren und die Naturkatastrophen positiver Hindernisse – Hungersnöte, Seuchen, Erdbeben, Überschwemmungen usw. – vermeiden, die den Gegenschlag der Natur gegen den Druck eines ungehinderten Bevölkerungswachstums darstellen.

Malthus bevorzugte Ersteres, unterstützte aber, wenn es nicht erfolgreich war, entsetzliche und brutale Maßnahmen zur Entvölkerung. Er schlug Maßnahmen vor, um „die Straßen enger zu machen, mehr Menschen in die Häuser zu drängen und die Rückkehr der Pest zu provozieren“. Er empfahl auch, „bestimmte Heilmittel für verheerende Krankheiten“ zu verbieten.

In seinem 1859 erschienenen Werk „ Über die Entstehung der Arten “ argumentierte Charles Darwin, dass sich die Arten allmählich aus einem gemeinsamen Vorfahren entwickelten. In seinem Nachfolgewerk „ Die Abstammung des Menschen “ postulierte er, dass der Mensch durch einen Prozess der sexuellen Selektion aus seiner affenähnlichen Vergangenheit hervorging, der die stärkeren, intelligenteren Gene begünstigte. Darwin sagte, seine Evolutionstheorie sei „die Lehre von Malthus, die mit vielfältiger Kraft auf das gesamte Tier- und Pflanzenreich angewandt wird.“

Darwins Cousin Francis Galton nutzte Darwins Evolutionstheorie, um die Eugenik zu entwickeln – eine pseudowissenschaftliche Theorie, die besagte, dass die menschliche Rasse durch kontrollierte Zucht verbessert werden könne.

Die Eugenik wurde von einigen der größten philanthropischen Organisationen in den Vereinigten Staaten subventioniert, darunter der Rockefeller Foundation und der Carnegie Institution , und wurde von vielen Führern der amerikanischen progressiven Bewegung angenommen, die Zwangssterilisation und Einwanderungsbeschränkungen befürworteten.

Margaret Sanger, die Gründerin der American Birth Control League – die später in Planned Parenthood umbenannt wurde – verunglimpfte Wohltätigkeit und bezeichnete die Armen als „menschlichen Abfall“.

Sie und ihre Mitstreiter erwogen mehrere Namen für ihre Bewegung, wie etwa „Neo-Malthusianismus“, „Bevölkerungskontrolle“ und „Rassenkontrolle“, bevor sie sich schließlich auf „Geburtenkontrolle“ einigten.

Der glühende Kollektivismus der Eugeniker und ihre Missachtung der Gründungsprinzipien Amerikas, die die inhärente Würde und die Rechte jedes Einzelnen bekräftigten, kamen am besten in Madison Grants Buch „ The Passing of the Great Race“ zum Ausdruck , in dem er schrieb:

Eine falsche Wertschätzung vermeintlich göttlicher Gesetze und ein sentimentaler Glaube an die Heiligkeit des menschlichen Lebens verhindern tendenziell sowohl die Beseitigung behinderter Säuglinge als auch die Sterilisation solcher Erwachsenen, die selbst für die Gemeinschaft wertlos sind. Die Naturgesetze verlangen die Ausrottung der Untauglichen, und ein menschliches Leben ist nur dann wertvoll, wenn es der Gemeinschaft oder Rasse von Nutzen ist.

In den gesamten USA wurden Eugenikgesetze eingeführt, beginnend mit Indiana im Jahr 1907. Bis zum Zweiten Weltkrieg wurden etwa 60.000 Amerikaner sterilisiert.

In Großbritannien wurde die Eugenik von Sozialisten wie John Maynard Keynes, George Bernard Shaw und HG Wells enthusiastisch vertreten . Keynes verfasste eine Skizze für ein Buch mit dem Titel „ Prolegomena to a New Socialism “ , in der er „Eugenik, Bevölkerung“ als „Hauptanliegen des Staates“ bezeichnete.

Die Eugenik – zumindest unter diesem offiziellen Titel – begann zu verschwinden, nachdem die harten Realitäten des Holocaust ans Licht kamen. Die malthusianischen Annahmen, die ihrer Bewegung zugrunde lagen, verschwanden jedoch nie.

Der Stanford-Biologe Paul R. Ehrlich belebte mit seinem 1968 erschienenen Buch „ Die Bevölkerungsbombe “ den malthusianischen Hype für eine neue Generation neu und sagte drohende weltweite Hungersnöte und andere Katastrophen aufgrund von Überbevölkerung voraus.

Im Vorwort schrieb er: „Wir können es uns nicht länger leisten, nur die Symptome des Krebses des Bevölkerungswachstums zu behandeln; der Krebs selbst muss herausgeschnitten werden. Bevölkerungskontrolle ist die einzige Antwort.“

Im selben Jahr gründete eine Gruppe europäischer Wissenschaftler, die sich um die Zukunft des Planeten sorgten, eine Nichtregierungsorganisation namens Club of Rome .

Ihre erste große Veröffentlichung, „ Die Grenzen des Wachstums “ (1972), griff das Streben nach materiellem Gewinn und kontinuierlicher wirtschaftlicher Expansion an. Zwei der prominentesten Mitglieder des Club of Rome erklärten in ihrem 1991 erschienenen Buch „ Die erste globale Revolution “ offen , dass die Menschheit der wahre Feind sei:

Auf der Suche nach einem gemeinsamen Feind, gegen den wir uns zusammenschließen können, kamen wir auf die Idee, dass Umweltverschmutzung, die Bedrohung durch die globale Erwärmung, Wasserknappheit, Hungersnöte und dergleichen die passenden Gefahren dafür wären. All diese Gefahren werden durch menschliche Eingriffe in natürliche Prozesse verursacht und können nur durch veränderte Einstellungen und Verhaltensweisen überwunden werden. Der wahre Feind ist also die Menschheit selbst.

Als Ehrlichs Weltuntergangsbuch erschien und der Club of Rome gegründet wurde, betrug die Weltbevölkerung 3,6 Milliarden Menschen und fast die Hälfte der Weltbevölkerung lebte in Armut . In den folgenden fünf Jahrzehnten verdoppelte sich die Weltbevölkerung auf 7,7 Milliarden Menschen. Doch heute leben weniger als neun Prozent der Menschen in Armut und Hungersnöte sind praktisch verschwunden .

Ehrlichs Hypothese wurde von dem Ökonomen Julian Simon in seinem 1981 erschienenen Buch „ The Ultimate Resource “ zurückgewiesen. Simon argumentierte darin, dass eine steigende Zahl „geschickter, temperamentvoller und hoffnungsvoller Menschen“ langfristig zu mehr Einfallsreichtum, weniger Knappheit und niedrigeren Kosten führt. Mit anderen Worten: Je größer die menschliche Bevölkerung, desto größer ist die kollektive Intelligenz unserer Spezies, die sie einsetzen kann, um Innovationen hervorzubringen, Probleme zu überwinden und durch mehr Wohlstand allen zu nützen. Die ultimative Ressource, so Simon, sind die Menschen.

Jüngste Forschungsergebnisse von Gale L. Pooley und Marian L. Tupy bestätigen Simons optimistische Ansicht. Pro einem Prozent Bevölkerungswachstum sinken die Rohstoffpreise um etwa ein Prozent. In den Jahren 1980 bis 2017 sind die Ressourcen unseres Planeten um 380 Prozent reichlicher geworden.

Diese Erkenntnisse widerlegen die malthusianische Sichtweise und machen das Eintreten für Bevölkerungskontrolle nicht nur schlecht informiert und unentschuldbar, sondern offen gesagt menschenfeindlich. Die von Ehrlich und dem Club of Rome vorhergesagten ökologischen Katastrophen sind nicht eingetreten. Die Natur hat sich nicht in der von Malthus erwarteten Weise gegen eine rapide wachsende Bevölkerung gewehrt.

Wie der ehemalige Staatssekretär für Wissenschaft im US-Energieministerium, Steven E. Koonin, in seinem 2021 erschienenen Buch „ Unsettled “ hervorhob, zeigen die Klimadaten der UN und der US-Regierung Folgendes:

Der Mensch hatte im letzten Jahrhundert keinen erkennbaren Einfluss auf Hurrikane, Grönlands Eisdecke schrumpft heute nicht schneller als vor achtzig Jahren, und Die wirtschaftlichen Nettoauswirkungen des vom Menschen verursachten Klimawandels werden zumindest bis zum Ende dieses Jahrhunderts minimal sein.

Pooley und Tupy weisen jedoch darauf hin, dass Bevölkerungswachstum allein nicht ausreicht, um das zu erzeugen, was sie als „Überfluss“ bezeichnen, wie sie ihr jüngstes Buch betitelten . Die Innovation, die erforderlich ist, um eine ständig wachsende Weltbevölkerung zu versorgen, erfordert wirtschaftliche und persönliche Freiheit. Kollektivismus und Zentralplanung werden den menschlichen Einfallsreichtum, die Ideen und Unternehmungen, die den Weg in eine bessere, wohlhabendere Zukunft ebnen, nur einschränken.

Es ist sicherlich an der Zeit, die malthusianische Theorie und die von ihr ausgelöste Überbevölkerungshysterie zu begraben. Wir müssen die zynische Sichtweise auf die Menschheit aufgeben, die uns als Netzzerstörer betrachtet, als virale Krankheitserreger, die die Erde verwüsten, und uns stattdessen für eine positivere – und wahrere – Vision des Menschen und seines Schicksals entscheiden. Wir sind Netzschöpfer.

Quellen: PublicDomain/expose-news.com/expose-news.com am 29.09.2024