Dies ist kein 3. Weltkrieg: Russland führt einen existenziellen Krieg um das Überleben seines Vaterlandes – was es seit Jahrhunderten wiederholt tut

Dies ist kein dritter Weltkrieg: Dies ist ein Krieg des Terrors!

Das ist keine Party,

das ist keine Disco,

das ist kein Herumalbern,

keine Zeit zum Tanzen

oder Turteln,

dafür habe ich jetzt keine Zeit.

Talking Heads, Leben während des Krieges

Zunächst geschah etwas: Präsident Putin warnte – kühl, ruhig und gelassen –, dass jeder Angriff auf Russland mit NATO-Langstreckenraketen einem Kriegsakt gleichkäme. Von Pepe Escobar

Dann kam die Reaktion: Die NATO-Ratten huschten zurück in die Gosse – und zwar in aller Eile. Vorerst jedenfalls.

All das war eine direkte Folge des Kursk-Debakels. Ein verzweifeltes Glücksspiel. Aber die Lage im Stellvertreterkrieg in der Ukraine war für die NATO verzweifelt. Bis glasklar wurde, dass alles im Grunde nicht mehr zu retten war.

Es bleiben also zwei Möglichkeiten.

Die bedingungslose Kapitulation der Ukraine zu den Bedingungen Russlands käme einer völligen Demütigung der NATO gleich.

Oder eine Eskalation hin zu einem umfassenden Krieg mit Russland. (Putins Schachzug: Russland mobilisiert 2,4 Millionen Soldaten und überholt China – droht der 3. Weltkrieg?)

Die herrschenden Klassen in den USA – nicht aber in Großbritannien – scheinen den Kern von Putins Botschaft verstanden zu haben: Wenn sich die NATO mit Russland im Krieg befindet, „dann werden wir unter Berücksichtigung der veränderten Wesenszüge des Konflikts angemessene Entscheidungen als Reaktion auf die Bedrohungen treffen, denen wir ausgesetzt sein werden.“

Vize-Außenminister Sergej Rjabkow drückte sich bedrohlich präziser aus: „Die Entscheidung ist gefallen, Kiew wurde freie Hand und alle Zugeständnisse gemacht, also sind wir [Russland] auf alles vorbereitet. Und wir werden auf eine Weise reagieren, die nicht schön sein wird.“(Putin: Einsatz weitreichender Raketen gegen Russland bedeutet Kriegsbeteiligung der NATO – „Ein Schritt zum Dritten Weltkrieg“(Video))

Die NATO befindet sich de facto im Krieg mit Russland

Praktisch gesehen befindet sich die NATO bereits im Krieg mit Russland: ununterbrochene Aufklärungsflüge, hochpräzise Angriffe auf Flugfelder auf der Krim, die Verlegung der Schwarzmeerflotte aus Sewastopol sind nur einige Beispiele.

Mit der „Erlaubnis“, bis zu 500 km tief in Russland vorzudringen, und einer Liste mehrerer Ziele, die Kiew bereits zur „Genehmigung“ vorgelegt hat, hat Putin das Offensichtliche klar zum Ausdruck gebracht.

Russland führt einen existenziellen Krieg um das Überleben seines Vaterlandes – und das schon seit Jahrhunderten.

Die UdSSR erlitt 27 Millionen Verluste und ging aus dem Zweiten Weltkrieg stärker als je zuvor hervor. Allein diese Demonstration der Willenskraft versetzt den gesamten Westen in Angst und Schrecken.

Außenminister Sergej Lawrow – dessen taoistische Geduld offenbar erschöpft ist – fügte dem Gesamtbild etwas Farbe hinzu und zitierte dazu die englische Literatur:

„George Orwell hatte eine reiche Vorstellungskraft und historische Weitsicht. Aber selbst er konnte sich nicht vorstellen, wie ein totalitärer Staat aussehen würde. Er beschrieb einige seiner Konturen, konnte aber nicht in die Tiefen des Totalitarismus vordringen, den wir heute im Rahmen der ‚regelbasierten Ordnung‘ sehen. Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Die gegenwärtigen Führer in Washington, die jeden Dissens unterdrücken, haben ihn ‚übertroffen‘. Das ist Totalitarismus in seiner reinsten Form.“

Lawrow kam zu dem Schluss, dass sie „historisch dem Untergang geweiht“ seien. Doch sie haben nicht wirklich den Mumm, den dritten Weltkrieg zu provozieren. Typische Feiglinge können nur auf einen Krieg gegen den Terror zurückgreifen.

Hier einige Beispiele. Der SVR – der russische Auslandsgeheimdienst – deckte einen Plan Kiews auf, einen russischen Raketenangriff auf ein Krankenhaus oder einen Kindergarten auf Kiewer Territorium durchzuführen.

Zu den Zielen gehört es, die – zusammengebrochene – Moral der Streitkräfte zu stärken, die vollständige Aufhebung aller Beschränkungen für Raketenangriffe auf Gebiete innerhalb der Russischen Föderation zu rechtfertigen und Unterstützung aus Ländern des Globalen Südens zu gewinnen, die überwiegend Verständnis für das Vorgehen Russlands in der Ukraine haben.

Parallel dazu könnte der Hegemon, wenn diese massive False Flag-Aktion funktioniert, sie dazu nutzen, „den Druck“ auf den Iran und die Demokratische Volksrepublik Korea zu erhöhen (wie? Indem er aus voller Kehle schreit?), denn deren Raketen wären wahrscheinlich die Urheber des Blutbads.

So weit hergeholt dies auf der Ebene des maximalen Stupidistan auch erscheinen mag, ist es angesichts der tiefen Demenz, die von Washington und London bis Kiew reicht, dennoch möglich, da NATOstan de facto die strategische Initiative in diesem Krieg behält. Russland seinerseits bleibt passiv. Es ist die NATO, die die Methode, den Ort und die Zeit für ihre entscheidenden Angriffe wählt.

Ein weiteres klassisches Beispiel für einen Krieg gegen den Terror ist die Lieferung von 75 Drohnen aus Kiew an die dschihadistische Organisation und Al-Kaida-Ableger Hayat Tahrir al-Sham in Syrien. Im Gegenzug versprach die Organisation, eine Gruppe erfahrener Kämpfer aus dem postsowjetischen Raum in den Donbass zu schicken.

An der Terrorfront gibt es nichts Neues: Der ukrainische Spionageboss Kirill Budanov – im Westen als eine Art ukrainischer James Bond gefeiert – steht in engem Kontakt mit den Dschihadisten in Idlib, wie die syrische Zeitung Al-Watan berichtete.

Vorbereitungen für den Remix von Operation Barbarossa

Parallel dazu informierte der stellvertretende US-Außenminister Kurt Campbell – der Russophobe/Sinophobe, der während der ersten Amtszeit Obamas die „Schwerpunktverlagerung auf China“ erfand – hochrangige EU- und NATO-Bürokraten über die militärische Zusammenarbeit der neuen, vom Imperium geprägten Achse des Bösen: Russland-China-Iran.

Campbell betonte vor allem, dass Moskau Peking im Austausch gegen chinesische Lieferungen mit Know-how in den Bereichen moderne U-Boote, Raketen und Tarnkappensysteme unterstütze.

Es ist offensichtlich, dass die Bande hinter dem Zombie, der nicht einmal weiß, wie man ein Eis leckt, sich der engen militärischen Zusammenarbeit im Rahmen der strategischen Partnerschaften zwischen Russland, China und dem Iran nicht bewusst ist.

Blind wie tausend Fledermäuse interpretiert die Combo die Tatsache, dass Russland sein bislang streng gehütetes militärisches Know-how mit China teilt, als „ein Zeichen zunehmender Rücksichtslosigkeit“.

Das wirklich Beunruhigende an dieser Mischung aus Ignoranz und Panik ist, dass nichts davon von dem Zombie stammt, der nicht einmal ein Eis lecken kann. Es ist die „Biden-Combo“, die in Wirklichkeit hart daran arbeitet, die Richtung des Stellvertreterkriegs in der Ukraine über Januar 2025 hinaus vorzugeben – unabhängig davon, wer ins Weiße Haus gewählt wird.

