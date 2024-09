In einem Teil Südkaliforniens „bewegt“ sich der Boden so schnell, dass der „Ausnahmezustand“ ausgerufen wurde

Teile die Wahrheit!

Wenn sich der Boden unter Ihren Füßen „bis zu 25 cm pro Woche“ bewegt , könnte das ein Zeichen dafür sein, dass es Zeit ist, umzuziehen. Was derzeit in Rancho Palos Verdes geschieht, ist vielleicht das extremste Beispiel für die geophysikalische Instabilität, die derzeit große Teile des Staates Kalifornien plagt.

Rancho Palos Verdes liegt etwa 50 Kilometer von der Innenstadt von Los Angeles entfernt, und die ständigen „Bodenbewegungen“ in dieser Gemeinde führen zu Gasleitungen, die zum Absacken von Häusern führen, und verursachen enorme Risse in den Straßen. Von Michael Snyder

Wenn Sie jetzt durch Rancho Palos Verdes gehen würden, würden Sie sehen, dass es derzeit aussieht wie aus einem Science-Fiction-Film.

In diesem Bereich gibt es schon seit geraumer Zeit Bewegungen, in den letzten Monaten hat sich das Tempo dieser Bewegungen jedoch deutlich beschleunigt.

Am Montag gaben die Behörden bekannt, dass in weiteren 105 Haushalten der Strom abgestellt werde, da dringend Reparaturen erforderlich seien …

In mehr als 100 weiteren Haushalten in Rancho Palos Verdes werde es wegen der schlimmer werdenden Erdrutsche in der Region zu Stromausfällen kommen, teilten Vertreter der Stadt am Montag mit.

Diesmal werden 105 der 270 Häuser im Viertel Seaview ab Montag 19 Uhr ohne Licht sein, teilten die Behörden mit. Die Erdbewegungen gefährden elektrische Geräte und könnten, wenn Stromleitungen unter Strom stehen, neben anderen Gefahren einen Waldbrand auslösen, sagten die Behörden.

Am Tag zuvor hatten die Behörden 140 weiteren Haushalten den Strom abgeschaltet … (Geophysiker warnt: Der magnetische Nordpol verwandelt sich in einen Supervulkan (Video))

Dies ist die zweite Stromabschaltung innerhalb von ebenso vielen Tagen in der Gegend, einer Halbinsel etwa 30 Meilen südlich der Innenstadt von Los Angeles, die für ihre Meeresbrise, herrliche Aussicht und teuren Häuser bekannt ist. Am Sonntag schalteten die Behörden 140 Haushalte im portugiesischen Bend-Gebiet von Rancho Palos Verdes, etwa eine Meile weiter die Küste hinauf, vom Strom ab. In diesem Fall gaben die Behörden auch eine Evakuierungswarnung heraus, was bedeutete, dass sich die Bewohner darauf vorbereiten mussten, das Haus zu verlassen, falls sie dazu aufgefordert würden.

Was wir erleben, ist absolut verrückt.

Dies ist eine der schönsten Gegenden des gesamten Staates, aber die ständige geophysikalische Instabilität macht es den Menschen äußerst schwer, dort zu leben.

300x250

Laut Stadtrat David Bradley bewegt sich der Boden derzeit „bis zu 25 Zentimeter pro Woche“ …

„Die Bewegung hat sich in den letzten 12 Monaten dramatisch beschleunigt. In manchen Gebieten bewegen sich die Wellen bis zu 25 Zentimeter pro Woche“, sagte Stadtrat David Bradley. „Man kann fast sehen, wie sich der Boden bewegt.“

Wie können Sie sich jemals sicher fühlen, wenn sich der Boden um Sie herum ständig bewegt?

Am Dienstag rief Kaliforniens Gouverneur Gavin Newsom schließlich den Notstand aus …

300x250 boxone

Der Gouverneur von Kalifornien, Gavin Newsom, hat am Dienstag in der Stadt Rancho Palos Verdes den Notstand ausgerufen, da die anhaltenden Bodenbewegungen Hunderte von Häusern bedrohen.