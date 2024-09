Japans Notfall-Pressekonferenz hat dringende Bedenken wegen der Zulassung des mRNA-Replikon-Impfstoffs (Video)

Diese Enthüllung hat die öffentliche Besorgnis über mögliche Befangenheit bei der Entscheidung über die Zulassung der Impfstoffe verstärkt.

Dr. Yasufumi Murakami schloss sich dieser Meinung an und warnte, dass die Einführung des in diesen Impfstoffen enthaltenen Spike-Proteins aufgrund seiner Toxizität erhebliche Risiken bergen könnte.

Er verwies auf zahlreiche Studien, die diese Behauptung stützen, und fügte hinzu: „Die Impfstoffe scheinen nicht wirksam zu sein. Sie funktionieren nicht. Ihnen fehlt die Wirksamkeit. mRNA-Impfstoffe haben zu vielen Todesfällen, Verletzungen und Opfern geführt.“

Dr. Murakamis Botschaft war klar: „Es gibt absolut keine Notwendigkeit, ihn zu verabreichen. Es gibt überhaupt keine Notwendigkeit. Daher ist es meiner Meinung nach ein Verbrechen, dies zu wissen und den Impfstoff dennoch zu verabreichen.“

– Professor Dr. Yasufumi Murakami

Die auf dieser Konferenz zum Ausdruck gebrachte Skepsis spiegelt die wachsende öffentliche Besorgnis über die Auswirkungen dieser Impfstoffe wider und fordert die japanische Regierung auf, ihre nächsten Schritte zu überdenken.

Nächsten Monat könnte Japan eine weltweite Katastrophe auslösen!

Dr. Yasufumi Murakami fügte hinzu, dass „bis Anfang nächsten Monats Japan eine weltweite Katastrophe auslösen könnte“, wenn die Einführung des Replikon-Impfstoffs wie geplant verläuft, und betonte die potenziellen globalen Auswirkungen der Einführung dieser Replikon-Impfstoffe ohne gründliche Überprüfung.

Da Japan kurz vor der umstrittenen Einführung des mRNA-Replikon-Impfstoffs steht, verdeutlichen die bei diesem Treffen geäußerten Stimmen die dringende Notwendigkeit von Transparenz, Rechenschaftspflicht und der Priorisierung der öffentlichen Gesundheit gegenüber Unternehmensinteressen.

Die Welt beobachtet aufmerksam und wartet auf Japans Entscheidung, ob es diese Warnungen beherzigen oder wie geplant vorgehen wird, was sich möglicherweise in großem Umfang auf die globale Gesundheitspolitik auswirken wird.

…

Video:

🚨🚨🚨

Japanese Emergency Press Conference:

By the beginning of October 2024, Japan has the potential to „trigger a worldwide disaster as self amplifying mRNA vaccines are being administered to the public. „

Japanese Member of Parliament Ryuhei Kawada

We are addressing this… pic.twitter.com/YpAYjOsLJe

— aussie17 (@_aussie17) September 20, 2024