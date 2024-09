Kalifornien hat gerade einen sehr alarmierenden neuen Erdbebenrekord aufgestellt

Teile die Wahrheit!

Was in aller Welt geht in Kalifornien vor? Der Staat wird immer wieder von einer Katastrophe großen Ausmaßes nach der anderen heimgesucht, und wir sollen alle so tun, als sei das völlig normal.

Die Wahrheit ist natürlich, dass das, was wir gerade erleben, überhaupt nicht normal ist. Wie Sie weiter unten sehen werden, hat Kalifornien gerade einen sehr alarmierenden neuen Rekord für die Anzahl der Erdbeben innerhalb eines einzigen Jahres aufgestellt. Von Michael Snyder

Darüber hinaus ist die Zahl der Hektar, die in diesem Staat in diesem Jahr durch Waldbrände zerstört wurden, etwa dreimal so hoch wie im letzten Jahr. Versuchen Sie also bitte nicht, mich davon zu überzeugen, dass das normal sei. Natürlich ist es nicht nur der Staat Kalifornien, der eine ungewöhnlich hohe Anzahl von Naturkatastrophen erlebt.

Wie ich schon seit langem warne , wird unser gesamter Planet zunehmend instabil.

Am frühen Donnerstagmorgen wurden die Bewohner Südkaliforniens von einem Erdbeben der Stärke 4,7 erschüttert …

Ein schweres Erdbeben der Stärke 4,7 erschütterte am frühen Donnerstag Teile Südkaliforniens, wie der US Geological Survey mitteilte.

Das Beben erschütterte die Gegend um Malibu um 7:28 Uhr mit einer anfänglichen Stärke von 5,1, teilten Beamte mit. Die Stärke wurde inzwischen auf 4,7 herabgestuft.

Das Epizentrum des Bebens lag in Malibu, aber die Menschen im gesamten Großraum Los Angeles konnten es spüren …

Das Erdbebenzentrum lag um 7:28 Uhr in der Gegend um Malibu. Erschütterungen durch das Erdbeben wurden bisher aus Malibu, Hermosa Beach, La Mirada, Anaheim, den Hollywood Hills und Teilen des San Fernando Valley gemeldet.

Ich habe sogar einen Bericht gesehen, in dem es hieß, das Erdbeben sei bis nach San Diego zu spüren gewesen. (In einem Teil Südkaliforniens „bewegt“ sich der Boden so schnell, dass der „Ausnahmezustand“ ausgerufen wurde)

Auf das erste Beben folgten über zwei Dutzend Nachbeben.

Für sich genommen wäre dieses jüngste Erdbeben keine große Sache, da der Schaden sehr gering war.

Was dies so wichtig macht, ist das größere Muster, das wir beobachten. Laut der USGS-Seismologin Lucy Jones ist die Anzahl der „Magnitude-4-Sequenzen“, die wir in diesem Jahr bisher gesehen haben, die höchste, die jemals aufgezeichnet wurde …

In einer im Fernsehen übertragenen Fragerunde direkt nach dem Beben sagte die USGS-Seismologin Lucy Jones: „Wir hatten dieses Jahr mehr Erdbeben der Stärke 4 als durchschnittlich in Südkalifornien. Im Schnitt gab es etwa acht Beben der Stärke 4, also Sequenzen mit mindestens einer Stärke 4. Bisher hatten wir in Südkalifornien 14 Beben; im stärksten Jahr zuvor waren es 13. “

Was bedeutet das alles?

Ist diese seismische Aktivität in Südkalifornien ein Anzeichen für etwas?