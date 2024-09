Spitzenmediziner schlagen Alarm: Studie – Nanopartikel in mRNA verändern Gehirnaktivität und Psychologie

Teile die Wahrheit!

Eine neue Studie hat ergeben, dass Nanopartikel in mRNA-Injektionen die Gehirnaktivität der Empfänger drastisch verändern, was zu wesentlichen Verhaltens- und Persönlichkeitsänderungen führt.

„Hier präsentieren wir eine magnetogenetische Toolbox auf Basis von Nanomaterialien in Verbindung mit der Cre-loxP-Technologie, um genetisch kodierte Piezo1-Ionenkanäle in gezielten neuronalen Populationen selektiv über das von den nanomagnetischen Aktuatoren in vitro und in vivo erzeugte Drehmoment zu aktivieren“, heißt es im Abschnitt „Abstract“ der Studie .

„Wir demonstrieren diesen zelltypspezifischen magnetischen Ansatz für die ferngesteuerte und räumlich-zeitliche präzise Steuerung der neuronalen Aktivität im tiefen Gehirn in mehreren Verhaltensmodellen, wie z. B. bidirektionale Fütterungskontrolle, langfristige Neuromodulation zur Gewichtskontrolle bei fettleibigen Mäusen und drahtlose Modulation des Sozialverhaltens bei mehreren Mäusen im selben physischen Raum.“

Infowars.com berichtet: Nanomaterialien, auch Nanopartikel genannt, sind nur etwa 1 bis 100 Nanometer groß, während die Dicke eines Blattes Papier etwa 100.000 Nanometer beträgt.

Die Wellenlänge sichtbaren Lichts liegt im Bereich von etwa 400 bis 700 Nanometern zwischen dem unteren und oberen Teil des sichtbaren Spektrums (dem Regenbogen) innerhalb des größeren elektromagnetischen Spektrums .

Deshalb können Nanopartikel nur sichtbar gemacht werden, wenn man sie mit Elektronen und nicht mit Licht beschießt – ein Verfahren, das bei Elektronenmikroskopen zum Einsatz kommt.

Die mRNA-Covid-Impfungen unterscheiden sich zwar in Einsatz und Art, verwenden aber Lipid-(Fett-)Nanopartikel, um modifizierte Boten-RNA in die Ribosomen der Zellen zu transportieren.

Diese Technologie hat bekanntermaßen gesundheitsschädliche Auswirkungen .

Von einigen Nanopartikeln weiß man auch, dass sie mit Schlaganfällen in Verbindung stehen und dass Nanopartikel auch in Lebensmitteln vorkommen .

Es ist nicht bestätigt, dass diese Nanopartikel zur Gedankenkontrolle durch Modulation mit elektromagnetischen Frequenzen, wie sie von Mobilfunkmasten ausgestrahlt werden, verwendet werden.

Die aufkeimende Technologie wurde jedoch 2015 in der Alex Jones Show diskutiert.

„Sie testeten die ‚Innovation‘, indem sie bei ihren weiblichen Testpersonen ‚mütterliche‘ Instinkte hervorriefen.

In einem anderen Test setzten die Forscher eine Testgruppe von Labormäusen magnetischen Feldern aus, die den Appetit reduzieren sollten, was zu einem Gewichtsverlust von 10 Prozent oder etwa 4,3 Gramm führte“, sagte Belle Carter in Natural News.

„Die Wissenschaftler manipulierten ein komplexes Netzwerk von über 100 Milliarden Neuronen, indem sie einen winzigen Aktuator magnetisch verdrehten, um Nanopartikel, die in die Gehirne der Mäuse implantiert wurden, zu ziehen oder zu drücken. Studien zufolge ist dieses Netzwerk entscheidend für das Verständnis von Kognition, Emotionen und Sozialverhalten.“

Man geht davon aus, dass die Technologie für weitere Forschungsarbeiten zur Funktionsweise des Gehirns und zur Entwicklung bidirektionaler Schnittstellensysteme zum Gehirn – also Systeme zum Gedankenlesen und zur Gedankenimplantation – eingesetzt werden kann.

„Dies ist die weltweit erste Technologie, mit der bestimmte Gehirnregionen mithilfe von Magnetfeldern frei gesteuert werden können“, sagte Jinwoo Cheon, Direktor des IBS Center for Nanomedicine, in einer Erklärung.