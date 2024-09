Wissenschaftler schlagen Alarm: „Tote Menschen werden in die US-Lebensmittelversorgung gepumpt“

Den Aussagen mehrerer Spitzenwissenschaftler zufolge werden die verflüssigten Überreste toter Leichen still und heimlich in die amerikanische Lebensmittelversorgung gepumpt.

m Jahr 2019 wurde die „ menschliche Kompostierung “ im Bundesstaat Washington durch den Gesetzentwurf 5001 mit dem Titel „Bezüglich menschlicher Überreste“ legalisiert, der die „natürliche organische Reduzierung“ menschlicher Überreste legalisierte.

Naturalnews.com berichtet: Gerichtsmediziner und Einbalsamierer decken eine der schlimmsten Gräueltaten auf, die derzeit mit amerikanischen Lebensmitteln, Wasser und billigen Nahrungsergänzungsmitteln geschehen.

Alkalische Hydrolyse, auch Flüssigeinäscherung genannt, ist der Prozess der Zersetzung eines menschlichen Körpers unter Verwendung von ultraheißem Wasser und einer starken Basenlösung.

Die Mainstream-Medien behaupten, dass nach der großen Kernschmelze keine menschliche DNA, kein Fleisch und keine Krankheitserreger mehr übrig seien, aber wer glaubt schon heute noch irgendetwas, was die Lebensmittelindustrie behauptet?

Denken Sie daran, sie sind diejenigen, die sagen, Rapsöl sei „herzgesund“ und Fluorid im Leitungswasser sei „gut für starke Zähne“. Sicher.

Dieser Whistleblower und Gerichtsmediziner sagt, dass diese Wiederverwendung von Toten in der Nahrungs- und Wasserversorgung in den meisten US-Bundesstaaten stattfindet. Menschliche Knochen werden zu Pulver zermahlen und als Kalziumphosphat für Medikamente verwendet, die Kalziummangel „behandeln“. (Nahrungsmittelknappheit: Hungerpolitik der globalen Elite-Sekte)

Wenn Sie immer noch nicht glauben, dass das passiert, fragen Sie einfach Katrina Spade, die Gründerin und Geschäftsführerin von Recompose, einem Unternehmen, das diesen Reduktionsprozess als „städtische, bodenbasierte und umweltfreundliche Sterbebegleitungsoption“ nutzt. Im Spielfilm „Biosludged“ wird ausführlicher darauf eingegangen .

Wer leidet bereits an einer verrückten menschlichen Krankheit, der menschlichen Version des Rinderwahnsinns? Ist das der Grund, warum Demenzfälle so stark ansteigen? Kombiniert man das mit Millionen von Spike-Proteinen, die sich in der Medulla oblongata festsetzen, kommt man zu dem Ergebnis?

Menschen, die den abendlichen Fernsehnachrichten Glauben schenken und für eine vollständige kommunistische Machtübernahme stimmen – das ist es.

Die psychopathischen Milliardäre und Globalisten des Weltwirtschaftsforums und des Atlantic Council wollen, dass alle Menschen den ganzen Tag Insekten und im Labor gezüchtetes Frankenfleisch essen.

Und die Menschen wären nur dann dumm genug, dem nachzugeben, wenn sie ohnehin schon durch Kannibalismus und das mRNA-Clot-Shot-Syndrom verrückt würden.

300x250

Deshalb ist es so wichtig, Bio-Lebensmittel zu essen, Wasser zu filtern, Naturheilmittel zu verwenden und unabhängige, wahrheitsgetreue Nachrichten zu lesen. Andernfalls könnten Sie sich den Schafen in Kamalas Harris sozialistischen Brotschlangen anschließen und etwas Soylent Green kaufen, das jetzt in jedem Lebensmittelgeschäft in Amerika erhältlich ist.

Sehen Sie sich den Trailer des Films Soylent Green mit Charlton Heston an, in dem all dies vorhergesagt wurde, sogar bis ins Jahr 2022.

Video:

300x250 boxone

Britische Regierung unterzeichnet WEF-Vertrag zur Schließung von Flughäfen und zum Verbot von Rind- und Lammfleisch, um bis 2030 eine Netto-Null-Emission zu erreichen

Ein neuer Bericht der britischen Regierung enthüllt drastische Maßnahmen zur Erreichung der Netto-Null-Ziele, darunter das Verbot von Rind- und Lammfleisch und die Schließung von Flughäfen.