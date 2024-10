Ärztemangel in Deutschland: Ausländische Ärzte ein Risiko wg. Sprachproblemen und Fehldiagnosen

Teile die Wahrheit!

Die Unterbesetzung im Medizinbereich wird immer prekärer. Arztpraxen müssen oft Überstunden machen und die Öffnungszeiten deutlich verlängern. Viele Ärzte arbeiten über das Rentenalter weiter, nicht weil sie das unbedingt wollen, sondern weil sonst die medizinische Versorgung zusammenbricht. Nicht viel anders geht es Pflegepersonal und Krankenschwestern.

Derweil versucht der Staat diese Lücken durch das Anwerben ausländischer Kräfte zu füllen. Doch immer mehr erweist sich das als riskant und konfliktträchtig.

„Zahl der der Ärzte aus dem Ausland so hoch wie nie“ …

… meldete schon im März dieses Jahres die Tagesschau. Die Anzahl der nichtdeutschen Ärzte habe sich im Vergleich zu 2013 schon verdoppelt. Die Zahl der ausländischen Ärzte in Deutschland sei auf einem Allzeit-Höchststand.

Ende 2023 waren es 63.763 Mediziner ohne deutschen Pass, 2013 waren es noch rund 30,000, 1993 waren es nur 10.000 berichteten die Zeitungen der Funke Mediengruppe. Das Zahlenwerk stammt aus der Statistik der Bundesärztekammer.

Die häufigsten Herkunftsländer sind Syrien und Rumänien. Dann folgen andere EU-Länder und der Nahe Osten. Die Rangliste: Syrien (6.120), Rumänien (4.668), Österreich (2.993), Griechenland (2.943), Russland (2.941) und die Türkei (2.628). (Scholz belügt Vater, dessen 17-jährige Tochter von einem Migranten ermordet wurde)

Die Probleme und Bedenken wachsen mit dem Anteil der nicht-deutschen Ärzte

Gelöst sind die Probleme der Gesundheitsversorgung damit aber nicht. Es ist immer noch keine ausreichende Abdeckung zustande gekommen, aber die Probleme liegen nicht nur da. Es sind die schlechten Deutschkenntnisse der Arztkollegen, die das System erheblich schwächen.

Es kommt zu geradezu lebensgefährlichen Missverständnissen: Da klagt der Patient über Schmerzen in der Brust, der Arzt verwechselt Brust mit Bauch, untersucht den Bauch und übersieht den Herzinfarkt.

Die „WELT“ berichtete am Dienstag, den 22.10. von de Zuständen in den Krankenhäusern:

„Wegen des Fachkräftemangels setzt Deutschland vermehrt auf Ärzte aus dem Ausland. Politiker finden dafür lobende Worte. Den leitenden Arzt eines Krankenhauses ärgert das. Was in der Theorie wunderbar klinge, bedeute in der Praxis oft mangelnde Sprachkenntnisse und unzureichende Qualifikation.“

Der Arzt, der die Zeitung hinter vorgehaltener Hand die Wahrheit über die Zustände in den deutschen Kliniken informierte, will nicht genannt werden, was nachvollziehbar ist. Während die Politik stolz ist, so wertvolle Fachkräfte nach Deutschland geholt zu haben, verzweifelt die deutsche Belegschaft in den Häusern.

Sprache als Barriere und eventuell tödliches Risiko für den Patienten

90 Prozent der Assistenzärzte kommen mittlerweile aus dem Ausland, davon sprechen 75 Prozent kein ausreichendes Deutsch. Sie erreichen nicht das Sprachniveau C1, was bedeutet, dass man anspruchsvolle, längere Texte verstehen und die Bedeutung erfassen kann.

Es bedeutet „fortgeschrittene Sprachkenntnisse“ – was aber noch weit entfernt ist von perfekten Sprachkenntnissen oder gar das umfassende Verständnis von medizinischen Fachtexten.

Dabei ist das schon eine Verbesserung gegen die Anforderungen, die wir bis 2013 in der Gesundheitsbranche hatten: „Um als ausländischer Arzt in Deutschland die Approbation oder Berufserlaubnis zu erhalten, reichte – neben dem Nachweis der fachlichen Qualifikation – bis Ende 2013 die Vorlage eines GER-B2-Sprachzertifikats („gutes Mittelmaß“) aus. Im ärztlichen Alltag genügt das B2-Niveau aber nicht, um sich in allen Belangen mit Patienten und Kollegen verständigen zu können.“