Trump war fast drei Stunden lang in Joe Rogans Podcast zu Gast: Hier sind die besten Momente

„Die Rebellen sind jetzt Republikaner. Sie wollen unsichtbar sein, Sie wollen Punkrock sein, Sie wollen sich gegen das System auflehnen? Sie sind jetzt Konservative“, sagte Rogan.

„So verrückt ist das. Und dann sind die Liberalen jetzt dafür, Kritik zum Schweigen zu bringen. Sie sind für Online-Zensur. … Sie regulieren die freie Meinungsäußerung und jetzt auch den ersten Verfassungszusatz . Es ist verrückt, das zu beobachten.“

Elon Musk, der 2022 Twitter – jetzt X – übernahm, reagierte auf den Clip mit dem Kommentar „Genau“.

„Sie wissen, dass sie hinter ihrem politischen Gegner her sind“, antwortete Trump Rogan. „Gegen mich wurde mehr ermittelt wie gegen Alfonse Capone.“

Trump sagt, er habe Nordkoreas Kim Jong Un gesagt, er solle sich „einfach entspannen“ und „an den Strand gehen“.

Bei seinem Treffen mit dem ehemaligen Präsidenten Obama während der Übergangszeit erinnerte sich Trump: „Obama dachte, wir würden gegen Nordkorea in den Krieg ziehen .“ Rogan bezog sich dann darauf, wie Trump den nordkoreanischen Diktator Kim Jong Un zu Beginn seiner ersten Amtszeit als „Little Rocket Man“ bezeichnete.

„Ich sagte: ‚Kleiner Raketenmann, du wirst in der Hölle brennen.‘ Und es war hart“, sagte Trump. „Ich habe ihn besser kennengelernt als irgendjemand sonst. Und ich sagte: ‚Machst du auch sonst was? Warum gehst du nicht einfach zur Ruhe und entspannst dich? Gehst du an den Strand?‘ Wissen Sie, im Scherz sagte ich: ‚Du baust immer Atomkraftwerke. Entspann dich einfach. Du musst das nicht tun. Lass uns ein paar Eigentumswohnungen bauen.'“

Trump spricht über die Initiative „Make America Healthy Again“ und sagt, er habe RFK Jr. gesagt, er solle sich „einfach auf die Gesundheit konzentrieren“

Rogan lobte Trump für seine Zusammenarbeit mit Robert F. Kennedy Jr., um „Amerika wieder gesund zu machen“, und fragte den republikanischen Präsidentschaftskandidaten, ob er sich voll und ganz dafür einsetzen würde, Kennedy, einen ehemaligen unabhängigen Präsidentschaftskandidaten, in seine Regierung aufzunehmen.

„Oh, das bin ich, aber das Einzige, was ich bei ihm ein wenig vorsichtig sein möchte, ist die Umwelt. Denn, wissen Sie, er mag kein Öl. Ich liebe Öl“, sagte Trump.

„Ich denke, man sollte ihn einfach aus dem Feuer heraushalten. Also werde ich ihn ein wenig aus dem Feuer heraushalten. Ich sagte, man sollte sich auf die Gesundheit konzentrieren. Konzentrieren Sie sich. Sie können tun, was Sie wollen, aber ich muss mit dem flüssigen Gold ein wenig vorsichtig sein.“

Rogan, der Trumps Diagramme zeigte, verwies darauf, dass „unsere Lebensmittel Chemikalien und Zutaten enthalten, die in anderen Ländern illegal sind, weil sie sich als giftig erwiesen haben.“

„Es gibt Pestizide und Herbizide, und es wird viel Mist auf unsere Lebensmittel gesprüht, der wirklich unnötig ist“, sagte der Podcaster. „Und es gibt viele gesundheitliche Folgen.“ Rogan fügte hinzu, Kennedy habe ihm kürzlich gesagt, dass „mehr als 70 % der jungen Männer aus gesundheitlichen Gründen nicht für das Militär geeignet sind.“

„Aber RFK wird – wissen Sie, ich halte ihn für einen großartigen Kerl“, sagte Trump.

Rogan fragte auch, ob Trump unter Druck gesetzt worden sei, nicht mit Kennedy zusammenzuarbeiten.

„Aber ich würde sagen, dass die Pharmaindustrie nicht begeistert war, als sie das hörte“, sagte Trump. „Ich bin eigentlich immer sehr gut mit ihm ausgekommen. Ich kenne ihn schon lange. Er ist ein anderer Typ. Er ist sehr schlau, ein toller Kerl, und er meint es sehr ernst. Ich meine, das ist er wirklich. Wissen Sie, er glaubt, wir geben ein Vermögen für Pestizide und all dieses Zeug aus, und dann landen wir auf dieser Tabelle, das ist ein furchtbarer Schuss.“

Trump kritisiert verpatzten Afghanistan-Abzug und „dummen“ Milley, weil er Ausrüstung im Wert von mehreren Milliarden Dollar zurückgelassen hat

Rogan und Trump diskutierten den verpatzten Abzug aus Afghanistan unter der Biden-Harris-Regierung. Neben den 13 US-Soldaten, die bei einem Selbstmordanschlag am Flughafen von Kabul getötet wurden, verwies Rogan darauf, dass die Vereinigten Staaten Ausrüstung im Wert von mehreren Milliarden Dollar zurückgelassen hätten, die nun bei Militärparaden der Taliban zu sehen ist.

Trump sagte, Präsident Biden hätte alle an der Planung des Abzugs Beteiligten entlassen sollen, und kritisierte dabei den pensionierten General Mark Milley, der unter Trump und Biden als Vorsitzender des Vereinigten Generalstabs diente.

Trump sagte, die US-Truppen hätten als letzte vom Luftwaffenstützpunkt Bagram abziehen sollen, da dieser „eine Stunde von dem Ort entfernt liegt, an dem China seine Atomraketen herstellt“, und sie hätten ihre gesamte Ausrüstung mitnehmen sollen.

„Jedes Flugzeug, jede Schraube hätte herausgeholt werden müssen, jedes Zelt. Und das habe ich gesagt. Da wurde mir klar, dass Milley ein Dummkopf war. Ich sagte: ‚Wir ziehen ab, aber ich will alles rausholen‘“, sagte Trump.

„‚Sir, es ist billiger, es zurückzulassen‘“, sagte Trump, Milley habe ihm gesagt.

„Ist es billiger, es zu belassen?“, fragte Rogan. „Ja, er sagte, es ist billiger, es zu belassen“, bekräftigte Trump.

„Billiger?“, fragte Rogan erneut. „Nicht gefährlicher?“

„Er sagte nur, es sei billiger“, sagte Trump. „Ich sagte: ‚Ich will jedes Flugzeug, ich will jeden Panzer, ich will die Brillen, Nachtsichtbrillen. Sie haben all das Zeug, das diese Typen jetzt haben.‘ Er sagte: ‚Sir, es ist billiger, auszusteigen und es dort zu lassen.‘ Ich sagte: ‚Sie glauben also, es ist billiger, ein brandneues Flugzeug im Wert von 150 Millionen Dollar dort zu lassen, als es mit einem Tank Kerosin auszufliegen und in Pakistan abzustellen oder es einfach direkt zurückzufliegen?‘

„‚Es ist billiger, es dort zu lassen.‘ Ich sagte: ‚Dieser Typ ist verrückt'“, fügte Trump hinzu. „Ich sage Ihnen, er war so dumm. Er war so unklug. Er war wie ein unkluger Mann. Und es gab eine ganze Reihe von ihnen.“

Trump erinnerte sich auch daran, wie er mit dem Chefunterhändler der Taliban, Mullah Abdul Ghani Baradar, gesprochen hatte.

„Ich hatte ein paar Gespräche mit Abdul, und von dem Zeitpunkt an, als ich diese Gespräche führte, schossen sie auf unsere Soldaten, wissen Sie, mit dem Scharfschützenzeug“, sagte Trump. „Sie schossen viel auf Obama, viel weniger auf mich. Aber sie schossen auf sie. Und ich sagte, holen Sie diesen Kerl ans Telefon.

Die Presse ist ausgeflippt, als sie das hörte. Ich hatte ein großartiges Gespräch – es war ein hartes Gespräch. 18 Monate später wurde kein einziger Soldat beschossen, und sogar Biden hat es in einem Moment der Dummheit zugegeben.“

Trump bringt Idee ins Spiel, die Bundeseinkommensteuer durch Zölle zu ersetzen

Trump sprach von Bemühungen, Autos in den USA herzustellen, insbesondere um die einst boomende Industrie in Detroit, Michigan, wiederzubeleben. Kürzlich drohte Trump einem großen Autowerk, das „von China in Mexiko gebaut wird“, und er würde im Falle seines Sieges 100 oder 200 Prozent Zölle auf alle dort hergestellten Autos erheben, damit „sie in den USA unverkäuflich werden“. Als Reaktion darauf kündigte das Werk Berichten zufolge an, die Produktion einzustellen.

„Das war das größte Werk der Welt. Es würde mehr produzieren als alle Autos in Michigan. So groß ist das“, sagte Trump. „Wissen Sie, darauf laufen wir hinaus. Und ich sagte, wenn dieses Werk gebaut wird, möchte ich, dass sie verstehen, dass ich im Falle meines Sieges diese Autos mit 100 oder 200 Prozent pro Stück besteuern werde, damit sie in den USA nicht verkauft werden können. Sie haben gerade angekündigt, dass sie das Werk nicht bauen werden.“

„Ich habe unserem Land damit einen großen Gefallen getan. Und ich bin noch nicht einmal so weit. Für mich ist das schönste Wort, das ich in den letzten Wochen gesagt habe, heute im Wörterbuch das Wort Zoll“, fuhr Trump fort. „Es ist schöner als Liebe, schöner als alles andere. Es ist das schönste Wort. Dieses Land kann durch die Verwendung, die richtige Verwendung von Zöllen reich werden.“

„Haben Sie gerade die Idee in den Raum geworfen, die Einkommensteuer abzuschaffen und durch Zölle zu ersetzen?“, warf Rogan ein. „Meinten Sie das ernst?“

„Ja, sicher. Warum nicht?“, sagte Trump. „Unser Land war in den 1880er und 1890er Jahren das reichste, relativ gesehen. Ein Präsident namens McKinley, der ermordet wurde, war der Zollkönig.“

„Er sprach wunderbar über Zölle. Seine Sprache war wirklich wunderbar. ‚Wir werden nicht zulassen, dass der Feind hereinkommt und uns unsere Arbeitsplätze, unsere Fabriken, unsere Arbeiter und unsere Familien wegnimmt, es sei denn, er zahlt einen hohen Preis. Und der hohe Preis sind Zölle.‘ Und so sprach er. Aber er hatte recht“, sagte Trump. „Und dann, Anfang des 20. Jahrhunderts, gingen sie dummerweise zu einer, offen gesagt, Einkommensteuer über.“

Trump diskutiert die Möglichkeit von Leben auf dem Mars

Trump sagte, er habe Jetpiloten interviewt, die beschrieben hätten, sie hätten etwas gesehen, das wie ein Ball aussah, der viermal schneller flog als ein F-22-Flugzeug, was das Gespräch auf das Thema UFOs brachte.

„Es interessiert mich nicht besonders, aber ein bisschen schon. Diese Frage wird mir genauso oft gestellt wie fast jede andere Frage. Glauben Sie, dass Außerirdische kommen, wissen Sie, herumfliegen oder was auch immer?“, sagte Trump. „Ich meine, es gibt keinen Grund, nicht zu glauben, dass es auf dem Mars und all diesen Planeten kein Leben gibt, wissen Sie?“

Trump antwortet auf Kamala Harris‘ Vergleich mit Hitler: „Person mit sehr niedrigem IQ“

Trump beschrieb die demokratische Präsidentschaftskandidatin Vizepräsidentin Karris als eine „Person mit sehr niedrigem IQ“, als Rogan ihn darauf fragte, wie Harris ihren republikanischen Gegner mit Adolf Hitler verglichen habe.

„Es gibt auch die Rhetorik, dass man Hitler ist und dass man alles tun muss, um Hitler zu stoppen“, sagte Rogan. „Ich meine, Sie hören das jetzt, Kamala hat Sie verglichen und gestern gesagt, dass Sie Hitler lieben.“

„Kamala hat einen sehr niedrigen IQ. Sie hat einen sehr niedrigen IQ. Wissen Sie, ich bin auch dafür, Tests zu machen. Ich denke, jeder, der für das Präsidentenamt kandidiert, sollte einen Test machen“, sagte Trump.

„Und es ist keine Frage des Alters“, sagte Trump. „Wenn man auf die Geschichte zurückblickt, die 70er und 80er Jahre, waren einige der größten Führer der Welt, der Weltgeschichte, der Weltgeschichte über lange Zeit in ihren 70ern, in ihren 80ern. Aber ich denke, man sollte kognitive Tests durchführen. Ich denke, jeder – sie sagen, es sei verfassungswidrig, aber ich finde das lächerlich. Ich denke, Kamala sollte einen Test machen, weil etwas fehlt. Mit ihr stimmt etwas nicht.“

„Nun, ich denke, es ist der Druck“, sagte Rogan. „Ich denke, der Druck und die kritischen Blicke. Sie sind schon lange eine Berühmtheit und wissen, wie das ist. Aber für jemanden, der Ende 40 ist, Vizepräsidentin wird, für das Präsidentenamt kandidiert, Vizepräsidentin wird und dann ganz plötzlich die Last der Welt auf Ihren Schultern lastet. Und dann gibt es all diese Leute, viele Leute machen dicht.“

„Aber entweder hat man es oder man hat es nicht“, sagte Trump. Rogan stimmte zu: „Richtig.“

Von der offiziellen Vizepräsidentenresidenz im Weißen Haus aus bestätigte Harris am Mittwoch die Aussage des ehemaligen Stabschefs des Weißen Hauses, John Kelly, der gesagt hatte, Trump wolle „Hitlers Generäle“. Harris sagte, ihr republikanischer Gegner sei „durchgeknallt“ und strebe nach „uneingeschränkter Macht“.

Rogan verrät, warum er Trump in seinem Podcast eingeladen hat

Rogan bestätigte, dass der republikanische Präsidentschaftskandidat im August im Podcast „This Past Weekend“ seines Freundes und Komikerkollegen Theo Von aufgetreten sei.

„Ist das der Grund, warum Sie mich angerufen haben, um das zu tun?“, fragte Trump.

„Nein, nein“, sagte Rogan. „Als sie auf dich geschossen haben, dachte ich, er muss hier reinkommen. Es geht nur um das richtige Timing. Ich denke, unser Timing ist perfekt … Hast du überhaupt eine Narbe am Ohr? Hast du da was?“

„Ja“, sagte Trump, „genau hier drüben.“

„Oh, es ist ein winziger Fleck“, sagte Rogan.

„Es hat genau dort gezwickt“, sagte Trump und deutete auf die Seite seines Ohrs.

„Es ist verdammt gut verheilt“, meinte Rogan.

„Ja, es ist ziemlich gut. Ja, es ist ein bisschen… Es ist nicht wie bei manchen Wrestlern, manchen UFC-Kämpfern“, sagte Trump. „Es war so etwas wie ein Top-Shot… aber es macht mich zu einem härteren Kerl.“

…

Ein handsigniertes Buch erhalten Sie für Euro 30,- (alle zehn Bücher für Euro 300,-) inkl. Versand bei Zusendung einer Bestellung an: info@pravda-tv.com.

Quellen: PublicDomain/foxnews.com am 30.10.2024