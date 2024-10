Anonymous Warnung: Was die Leute an den nächsten zwei Wochen nicht verstehen (Video)

3. Schulden im digitalen Zeitalter: Wirtschaftskollaps oder kontrollierte Gesellschaft?

Das Thema Schulden ist nicht mehr nur in Wirtschaftsseminaren oder Finanzkolumnen zu finden; es ist überall. Haushalte sind mit Hypotheken, Studienkrediten, Kreditkarten und Privatkrediten belastet, während die Regierungen weiterhin Geld drucken und leihen, als gäbe es kein Morgen.

Während die Schulden außer Kontrolle geraten, fragen sich viele: Stehen wir am Rande eines wirtschaftlichen Zusammenbruchs oder ist etwas anderes im Gange?

Auf gesellschaftlicher Ebene erhöhen hohe Schulden die Abhängigkeit vom Staat, und wenn die Menschen auf den Staat angewiesen sind, lässt sich Kontrolle viel leichter ausüben.

Stellen Sie sich ein Szenario vor, in dem digitale Zahlungen nicht nur die Norm, sondern die einzige Option sind. Wenn in einer solchen Welt die Regierung oder die Finanzinstitute beschließen würden, Beschränkungen einzuführen oder Käufe zu verweigern, hätten viele Menschen – insbesondere diejenigen, die Schulden haben – kaum eine Möglichkeit, dagegen vorzugehen.

Es sind nicht nur die Schulden selbst, die beunruhigend sind; es ist das, was hohe Schulden ermöglichen – Kontrolle, Überwachung und Manipulation.

4. Der Aufstieg der digitalen Währung: Moderner Komfort oder zukünftige Kontrolle?

Das Versprechen einer digitalen Währung ist verführerisch. Wer würde sich nicht nahtlose Transaktionen, geringere Kosten und weniger logistische Probleme wünschen?

Doch wie Tucker Carlson und andere bemerkt haben, hat dieser Komfort auch eine Schattenseite. Digitale Währung bedeutet, dass jede Transaktion, die Sie tätigen, jeder Dollar, den Sie ausgeben, nachvollziehbar ist.

Für totalitär gesinnte Führer ist der Reiz einer digitalen Währung klar: Sie ist eine offene Tür, um jeden ausgegebenen Cent, jede getätigte Transaktion zu überwachen.

Carlson hat sich besonders lautstark darüber geäußert, dass solche Systeme den Behörden eine beispiellose wirtschaftliche Kontrolle verleihen könnten, die es ihnen möglicherweise ermöglichen würde, zu diktieren, wer auf der Grundlage der Einhaltung bestimmter Ideologien kaufen oder verkaufen darf. Das ist nicht nur Verschwörungstheorie; es ist eine logische Entwicklung angesichts der Technologie und der bestehenden Kontrolldynamiken.

Die Bibel spricht von einem System, in dem Menschen ein „Zeichen“ benötigen, um an der Wirtschaft teilnehmen zu können – ein Szenario, das nach Ansicht mancher durch digitale Währungen Wirklichkeit werden könnte.

Während wir auf eine bargeldlose Gesellschaft zusteuern, müssen wir uns fragen: Zu welchem ​​Preis tauschen wir Bequemlichkeit gegen Kontrolle ein?

5. Prophetische Implikationen: Eine moderne Betrachtung der Offenbarung

Für viele gläubige Menschen sind die aktuellen Trends ein Echo alter Warnungen. Die Offenbarung des Johannes sagt ein System voraus, in dem die Teilnahme an der Wirtschaft ein bestimmtes „Zeichen“ erfordert. Bis vor kurzem schienen solche Ideen eher eine Hollywood-Fantasie als Realität zu sein.

Doch je näher wir einer vollständig digitalen Wirtschaft kommen, desto plausibler wird die Möglichkeit eines solchen „Zeichens“ . Ob es sich nun um ein buchstäbliches Zeichen, einen digitalen Ausweis oder eine von einer Bank genehmigte App handelt – die Vorstellung, dass jemand ohne die Erfüllung bestimmter Voraussetzungen von der Wirtschaft ausgeschlossen werden könnte, ist nicht mehr so ​​weit hergeholt.

Gläubige sind mit ihren Sorgen nicht allein. Skeptiker, Datenschutzaktivisten und Libertäre äußern ebenfalls ihr Unbehagen, auch wenn sie es anders ausdrücken. Es geht nicht nur um Religion; es geht um die Freiheit, unabhängig und ohne unangemessene Einmischung zu leben.

Mit unserem technologischen Fortschritt wird die Grenze zwischen warnenden Beispielen und realen Szenarien dünner, sodass es für alle Menschen – nicht nur für Gläubige – immer wichtiger wird, auf die Richtung zu achten, in die wir uns bewegen.

6. Der wirtschaftliche Überwachungsstaat: Verfolgung und Kontrolle in beispiellosem Ausmaß

Stellen Sie sich eine Welt vor, in der jede Ihrer finanziellen Aktivitäten nicht nur überwacht, sondern auch kontrolliert wird. Das mag wie eine dystopische Fiktion klingen, ist aber die logische Folge einer bargeldlosen Gesellschaft, die von einer zentralisierten digitalen Währung gestützt wird.

Im Moment können wir noch anonym mit Bargeld einkaufen, aber mit dem Verschwinden des Bargelds schwindet auch unsere Fähigkeit, unsere Transaktionen geheim zu halten. Digitale Transaktionen hinterlassen einen nachvollziehbaren Fußabdruck – eine Tatsache, der sich Regierungen und Unternehmen nur allzu bewusst sind.

Datenschutzexperten warnen, dass unser Finanzleben mit dem Verschwinden des Bargelds zu einem offenen Buch wird. Jeder Dollar, der für bestimmte Waren ausgegeben wird, jeder Einkauf, der an einem bestimmten Ort getätigt wird, wird zu Daten. Und Daten bedeuten in der heutigen Welt Macht. Mit dieser Macht könnten die Behörden möglicherweise bestimmen, was Sie wo kaufen dürfen.

Wenn Sie eine bestimmte Richtlinie oder Vorschrift nicht einhalten, könnte Ihr Zugang zu bestimmten Waren oder Dienstleistungen eingeschränkt werden. Das ist nicht nur Theorie – es geschieht in Echtzeit, da sich die Technologie schneller entwickelt, als die meisten Menschen mithalten können.

7. Auswirkungen auf die persönliche Freiheit: Die Kosten einer bargeldlosen Welt

Es ist leicht zu erkennen, wie praktisch eine bargeldlose Gesellschaft ist. Aber wenn wir uns näher mit der Sache befassen, erkennen wir, dass diese Bequemlichkeit oft einen hohen Preis hat. Bargeld bietet etwas, das digitale Zahlungen niemals nachbilden können: Anonymität. Wenn wir mit Bargeld bezahlen, gehört unsere Transaktion nur uns und ist frei von neugierigen Blicken.

Digitale Währungen hingegen machen jeden Kauf zu einer Registratur, zu einem Datenelement, das überwacht, verkauft oder sogar eingeschränkt werden kann.

Die Warnungen der Bibel vor wirtschaftlicher Kontrolle passen beunruhigend gut zu diesen Realitäten. Stellen Sie sich vor, Sie leben in einer Welt, in der Ihre Fähigkeit, Lebensmittel zu kaufen oder Ihre Miete zu zahlen, von der Einhaltung bestimmter Regeln abhängt.

Das klingt wie ein weit entfernter Albtraum, aber mit jedem Jahr, das vergeht, wird es möglicher. Für Gläubige wird der Ruf, wachsam zu bleiben, lauter; für alle anderen wird die Notwendigkeit, diese Trends zu hinterfragen, immer dringender.

8. Spirituelle und soziale Verantwortung: Ein Aufruf zum Bewusstsein und Handeln

Dabei geht es nicht nur um Geld. Es geht darum, welche Art von Welt wir akzeptieren wollen und welche Verantwortung wir uns selbst und zukünftigen Generationen gegenüber haben.

Wenn diese Trends ungebremst weitergehen, könnte das Ergebnis eine Gesellschaft sein, in der Freiheit der Bequemlichkeit geopfert wird, in der Privatsphäre durch Überwachung verloren geht und Individualität gegen Gehorsam eingetauscht wird. Eine solche Welt ist nicht unvermeidlich, aber um sie zu verhindern, sind Bewusstsein, Handeln und die Verpflichtung erforderlich, das zu schützen, was uns frei macht.

Für Gläubige ist die Dringlichkeit sogar noch größer. Viele sehen den aktuellen Stand der Dinge als Teil eines größeren spirituellen Kampfes, der Urteilsvermögen, Glauben und Handeln erfordert.

Die Bibel fordert die Menschen auf, „Wächter auf der Mauer“ zu sein, wachsam gegenüber den Gefahren um sie herum und bereit, Alarm zu schlagen. Doch diese Verantwortung liegt nicht allein auf den Schultern der Gläubigen; es ist ein Aufruf an alle, denen Freiheit, Privatsphäre und Autonomie wichtig sind, aufzustehen und sich gegen Trends zu wehren, die diese Grundrechte bedrohen.

9. Die nächsten Schritte: Wie man sich in einer bargeldlosen, kontrollierten Welt zurechtfindet

In den kommenden Wochen und Monaten müssen wir Entscheidungen treffen – Entscheidungen, die nicht nur unsere Geldbörsen, sondern auch unseren Lebensstil beeinflussen werden. Wir können von Institutionen und Unternehmen, die unsere Daten verarbeiten, mehr Transparenz verlangen. Wir können Richtlinien unterstützen, die individuelle Freiheiten und Datenschutzrechte schützen. Wir können uns für die Möglichkeit einsetzen, Bargeld in einer Welt zu verwenden, die zunehmend digitale Währungen bevorzugt.

Doch über diese Schritte hinaus besteht ein tieferes Bedürfnis, informiert und engagiert zu bleiben. Die Welt verändert sich, und wer passiv bleibt, riskiert, seine Stimme bei der Entwicklung dieses Wandels zu verlieren.

Während sich die Gesellschaft verändert, ist es entscheidend zu erkennen, dass jede Entscheidung, die wir treffen, jede Technologie, die wir annehmen, und jede Annehmlichkeit, die wir bevorzugen, Konsequenzen hat. Wir müssen zielstrebig, informiert und unerschütterlich in unserem Engagement für eine Zukunft sein, die Privatsphäre, Freiheit und Autonomie respektiert.

Fazit: Die Bedeutung dieses Augenblicks verstehen

Der Weg in die Zukunft mag mit Versprechungen von Komfort und Bequemlichkeit gepflastert sein, aber diese Vorteile sind mit Bedingungen verbunden. In Zukunft könnten die Entscheidungen, die wir über Bargeld, digitale Währungen und Privatsphäre treffen, die Welt für kommende Generationen prägen. Im Moment stehen wir am Abgrund – ein historischer Moment, der mehr verlangt als passive Akzeptanz. Er erfordert Bewusstsein, Urteilsvermögen und Handeln.

Wenn wir die nächsten zwei Wochen genau betrachten, werden wir vielleicht mehr als nur Tage verstreichen sehen. Wir werden vielleicht die ersten Schritte in eine neue Ära sehen, in der Freiheit, Privatsphäre und Glaube Seite an Seite stehen oder zusammenfallen. Es liegt an uns, zu entscheiden, für welche Zukunft wir bereit sind zu kämpfen.

Anm. d. Red.: Auszug aus dem Buch „Hollywood-Code 2“:

Ironischerweise ist es auch möglich, dass Guy Fawkes selbst ein Agent des britischen Geheimdienstes war, der die berüchtigte, frühe „False Flag“ Aktion durchführte, um Katholiken als „Terroristen“ (55) zu bezeichnen. Dann, als Satan, ist das nur eine List einer gelenkten Anti-Establishment-Rebellion, die dem Establishment wie Kitt in die Hände spielt. Die Anforderung der V-Maske, von den Rebellen von „Anonymous“, die Bevölkerung zu Terroranschlägen oder Hackerangriffen zu bewegen, befeuert nur die Pläne des Establishments. (56)

Abb. 32: Die Produktionsbedingungen für das Symbol der globalen Revolution!

„Pravda TV“ berichtete am 19. November 2013:

„Die Anonymous-Maske zeigt das Gesicht von Guy Fawkes. Die einzige von Guy jemals eingeführte Revolution geht auf eine fürchterliche und korrupte Ursache zurück. Fawkes war ein Söldner, ein bezahlter Attentäter, der en masse Mordanschläge für gewissenlose, machthabende Männer ausführte.

Diese Männer an der Macht (Jesuiten) würden den Tod von vielen Menschen in Kauf nehmen, nur um die Dominanz des Vatikans (des Papstes) aufrechtzuerhalten.

England gedieh unter ihrem idealistischen und gelehrten König. Eine Gruppe von jesuitischen Edelmännern heuerte Guy Fawkes an, das Parlament in die Luft zu sprengen. Der Plan ging daneben und man erwischte die Verschwörer.

Guy Fawkes war also im Endeffekt nichts anderes als ein jesuitisch/katholischer Attentäter.

Wenn du der Meinung bist, dieses Gesicht als Symbol für „Revolution“ gegen die „NWO“, Bankerfamilien, globale Elite etc. benutzen zu wollen, ist es so, als würde ich mit einer Joseph Goebbels Maske auf einer Antifa Demo gegen Nazis protestieren…

Ergo: Hackfressenproduktion plus (+) Kinderarbeit mal (x) Ausbeutung der Dritten Welt minus (-) Skrupel geteilt durch (/) Menschenwürde gleich (=) globale Revolution. lächerlich @anonymous!

Wer jetzt noch nicht vom Glauben an eine anonyme Plastikmasken-Religion abgefallen ist, dem ist wirklich nicht zu helfen.“ (57)

V wie Vendetta hat einen Hauptpunkt – verwaltete, hegelsche dialektische künstliche Rebellion inmitten alchemistischer Transformationsbilder. Setzen Sie Ihre Maske auf und schnappen Sie sich Ihr Richard Dawkins-Buch und Ihre Comics, die Revolution wird im Fernsehen übertragen! V (ähnlich wie die PsyOp „Q“) ist das heiße Thema einer Einkaufszentrum-Rebellion.

Ist der Hollywood-Anarchismus realistischer? Ist Hollywoods Darstellung der Erschaffung des Revolutionärs „Anonymous“ ein echter Akt des Trotzes und der Rebellion? Oder füttert uns Hollywood mit einer weiteren vorgefertigten falschen Revolution, die nur die nächste Phase der „Revolutionen“ des Establishments einleitet und auf Social Engineering abzielt?

Pravda TV schrieb dazu am 10. Dezember 2015:

„Für viele gilt das Hacker-Kollektiv Anonymous als Hoffnung im Kampf gegen die Auswüchse der Globalisierung und des Turbo-Kapitalimus, doch spätestens seit es nach den jüngsten Terroranschlägen von Paris dem IS den Krieg erklärt hat, stellt sich die Frage nach der Glaubwürdigkeit der Gruppierung – gibt es doch mittlerweile etliche ernstzunehmende Anhaltspunkte dafür, dass es sich hierbei wieder einmal um eine False-Flag-Operation der Geheimdienste gehandelt hat.

Außerdem sollte es auch Anonymous nicht entgangen sein, dass der IS genauso wie bereits Al Kaida von der US-Regierung geschaffen wurde, um durch den nie enden wollenden, weil nie zu gewinnenden ‚War on Terror‘ einen Freibrief zu bekommen, jedes beliebige muslimische Land in Nahost anzugreifen und eigenmächtig ‚Regime Changes‘ herbeizuführen, um USA-freundliche Marionettenregierungen zu installieren.

Kann es also sein, dass Anonymous mittlerweile ganz andere Ziele verfolgt, als es zunächst den Anschein hatte? Schließlich wäre es nicht das erste Mal, dass eine Organisation, die bei vielen große Erwartungen geweckt hat, von innen heraus zersetzt wird und innerhalb weniger Jahre sang- und klanglos in der Bedeutungslosigkeit verschwindet – oder noch schlimmer: die Fronten gewechselt hat.

Für dieses Phänomen hat sich die noch sehr schmeichelhafte Formulierung ‚gelenkte Demokratie‘ etabliert, wobei diese Lenkung offenbar nur eine Richtung zu kennen scheint, um den Karren blindwütig gegen die Wand zu fahren. Treffender könnte man auch von einer „postdemokratischen Gesellschaft“ sprechen bzw. einer ‚Demokratur‘ – einer Demokratie also, die nur noch auf dem Papier existiert und in der das Volk in Wirklichkeit überhaupt nichts mehr zu melden hat, indem es alle vier Jahre seine Stimme in einer Urne „abgibt“, anstatt sie zu erheben. Und so leben viele weiter beständig in der Illusion, dass „alle Macht vom Volke ausgeht“, was sich immer mehr nur als schöne (Wahl-)Sonntagsrede entpuppt – und weiter nichts. …

…

