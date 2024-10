Vorräte anlegen zum Überleben: Wichtige Tipps zur Lebensmittellagerung für Notfälle

Stellen Sie sich folgendes Szenario vor: Sie sind gerade von der Arbeit nach Hause gekommen. Sie setzen sich hin, sehen die Nachrichten und erfahren, dass ein gewaltiger Sturm mit sintflutartigen Regenfällen auf Sie zukommt. Die Behörden raten allen, wegen starker Winde und Überschwemmungsgefahr in den nächsten 72 Stunden in ihren Häusern zu bleiben und die Straßen zu meiden.

Situationen wie diese kommen häufiger vor, als den meisten Menschen bewusst ist. Niemand denkt gerne über Worst-Case-Szenarien nach, aber eine frühzeitige Vorbereitung kann Ihr Leben retten – und Ihren Stress in Notfällen erheblich reduzieren.

Ob bei Naturkatastrophen wie Überschwemmungen, Wirbelstürmen, Erdbeben, Tornados, Bränden oder Chemieunfällen oder bei persönlichen Notfällen wie Krankheiten, Unfällen oder dem Verlust des Arbeitsplatzes: Die Vorräte an Nahrungsmitteln, Bargeld und anderen lebensnotwendigen Dingen können den Unterschied zwischen Gedeihen und Überleben ausmachen.

Überlegungen zur Vorbereitung auf Notfälle

Die meisten von uns haben sich an Annehmlichkeiten wie fließendes Wasser und Lebensmittelgeschäfte zur Deckung unserer Grundbedürfnisse gewöhnt. Im Notfall können diese Annehmlichkeiten jedoch verschwinden. Vorausschauende Planung kann Ihre Widerstandsfähigkeit erheblich erhöhen und für Ihr Überleben entscheidend sein, wenn die Dinge schiefgehen.

Auch wenn die Bedürfnisse eines jeden in einem Notfall unterschiedlich sind, sind Nahrung und Wasser universelle Notwendigkeiten . Die meisten Experten empfehlen, für jeden im Haushalt lebenden Menschen, einschließlich der Haustiere, mindestens drei Tage lang Nahrung und Wasser vorrätig zu haben. Dies sollte ausreichen, damit Sie überleben, bis der Notfall vorüber ist und Hilfe eintrifft.

Bereiten Sie sich auf längere Notfälle vor, indem Sie genügend Nahrung und Wasser für bis zu zwei Wochen oder sogar einen Monat sammeln, wenn Ihr Budget und Ihre Lagerkapazitäten dies zulassen.

Das Amerikanische Rote Kreuz empfiehlt, einen dreitägigen Notvorrat für eine Evakuierung und einen zweiwöchigen Vorrat zu Hause aufzubewahren.

Beachten Sie bei der Zubereitung Folgendes:

Wasserbedarf

Der allgemeinen Meinung nach können Menschen etwa drei Wochen ohne Nahrung überleben. Ohne Wasser können sie jedoch nur drei Tage überleben. Daher ist es wichtig, dass Sie in Ihren Notvorräten genügend davon haben.

The Prepared , eine hoch angesehene Quelle für praktisches Prepping, empfiehlt mindestens 3,8 Liter Wasser pro Person und Tag. Denken Sie daran, zusätzliches Wasser zum Kochen, Putzen und für Ihre Haustiere einzuplanen.

300x250

Sie schlagen außerdem vor, eine Möglichkeit zur Aufbereitung von Schmutzwasser einzubauen, etwa einen tragbaren Wasserfilter oder einen Auftischfilter.

Eine Möglichkeit, das Wasser für Notfälle aufzubewahren, sei die Lagerung in einem Tiefkühlschrank, sagte Nellie Oehler, Lebensmittelsicherheitsexpertin und Koordinatorin beim Oregon State University Extension Service, einem landesweiten Hilfsprogramm, gegenüber The Epoch Times.

„Ich halte meine Tiefkühltruhen immer voll“, sagte sie. „Erstens, wenn sie nicht mit Lebensmitteln gefüllt sind, sind sie mit Wasserflaschen gefüllt. Dann habe ich einen Wasservorrat für den Notfall und außerdem hält es meinen Gefrierschrank kalt. Es senkt die Betriebskosten für den Gefrierschrank und ich habe Wasser“, fügte sie hinzu.

Speisenauswahl

300x250 boxone

Eine wichtige Regel bei der Lagerung von Lebensmitteln für Notfälle lautet: „Lagern Sie, was Sie essen“ und „essen Sie, was Sie lagern.“ Eine der einfachsten Möglichkeiten, Ihren Vorrat an Überlebensnahrungsmitteln aufzubauen, besteht darin, bei jedem Lebensmitteleinkauf zusätzliche haltbare, lagerfähige Lebensmittel zu kaufen. Auf diese Weise stellen Sie außerdem sicher, dass Sie Lebensmittel haben, die Ihnen schmecken.

Sie können auch vorverpackte Notnahrung wie MREs (Meals-Ready-to-Eat) kaufen, die kaum oder gar nicht zubereitet werden müssen und lange haltbar sind. Überlebensnahrung ist in der Regel kompakter und hält länger als die Lebensmittel, die Sie im Supermarkt kaufen, ist aber in der Regel teurer. Eine Kombination aus beidem eignet sich gut für eine robuste Notvorratskammer.

Sie können Ihre Lebensmittel auch zu Hause durch Einmachen, Einlegen, Pökeln, Fermentieren oder Trocknen konservieren.

Sie haben immer noch Möglichkeiten, wenn Sie nicht wissen, wie Sie Ihre eigenen Lebensmittel konservieren können, sagte Oehler. In Supermärkten gibt es viele preiswerte Alternativen. Wenn Sie mit dem Aufstocken warten, bis die Artikel im Angebot sind, können Sie Geld sparen und die Lebensmittel sammeln, die Sie brauchen, um zu gegebener Zeit vorbereitet zu sein.

Achten Sie auf das Verfallsdatum der Lebensmittel, die Sie kaufen, und wählen Sie Lebensmittel, die lange haltbar sind und in einer stabilen Verpackung geliefert werden. Suchen Sie nach nährstoffreichen, haltbaren Lebensmitteln wie getrockneten Bohnen, Fleisch- und Fischkonserven, Erdnussbutter und Getreide, da diese am wenigsten Platz einnehmen. Überlegen Sie beim Kauf von Lebensmitteln auch, ob diese gekocht oder aufgewärmt werden müssen oder direkt aus der Verpackung gegessen werden können.

Empfohlene Notnahrungsmittel

Die folgende Liste ist zwar nicht vollständig, gibt Ihnen aber einen Überblick über Nahrungsmittel, die sich gut lagern lassen und eine hervorragende Ergänzung für Ihre Notvorräte darstellen.

Proteinquellen

Erdnussbutter und andere Nussbutter

Fleisch- und Fischkonserven (Spam, Huhn, Thunfisch, Lachs, Sardinen)

Beef Jerky und Trockenfleisch

Bohnen und Hülsenfrüchte in Dosen (einschließlich Bohnenmus)

Verzehrfertige Mahlzeiten

Dosensuppen, Eintöpfe und Chili

Fertiggerichte (Makkaroni mit Käse, Ramen)

Instant-Kartoffelpüree

Getreide und Grundnahrungsmittel

Reis und Nudeln

Haferflocken und Frühstückscerealien

Cracker und Chips

Getrocknete Bohnen, Linsen und Kichererbsen

Obst und Gemüse

Obst- und Gemüsekonserven

Trockenfrüchte

Tomatenkonserven und Tomatensauce

Getränke und Gewürze

Milchpulver

Fruchtsaft (in Flaschen, Dosen oder Pulver)

Kaffee, Tee, heiße Schokolade

Salz, Pfeffer, Gewürze, scharfe Sauce

Komfort-Lebensmittel

Honig und Marmelade

Studentenfutter und Müsliriegel

Schokolade, Süßigkeiten und andere Lieblingssnacks (zur Verbesserung der Moral)

Einige Lebensmittel eignen sich nicht ideal für die Lagerung im Notfall, sagte Tracey Brigman, stellvertretende Direktorin des National Center for Home Food Preservation, gegenüber The Epoch Times per E-Mail.

„Vermeiden sollten Sie zu salzige Lebensmittel (dadurch wird der Durst verstärkt und der Wasserhaushalt kann erschöpft werden), koffeinhaltige Limonaden (sie enthalten nur wenige Nährstoffe und können zur Dehydrierung beitragen) sowie frische Lebensmittel wie Obst, Gemüse, Fleisch, Milchprodukte und Essensreste, da diese ohne richtige Kühlung schnell verderben“, sagte sie.

Speicherstrategien

Zur effektiven Lagerung von Lebensmitteln empfiehlt Oehler eine Diversifizierung.

About aikos2309 See all posts by aikos2309