Aufgedeckt: Das verborgene Netzwerk unterirdischer Städte, geheimer Stützpunkte und staatlich kontrollierter Tunnelsysteme in den USA

Die „Flut“ des Bösen und der Gewalt zwang die friedlichen Hopi in die Oberflächenwelt. Ein Forscher namens GE Kincaid behauptete , „eine“ der alten Höhlen gefunden zu haben , in der angeblich Artefakte orientalischer, ägyptischer und mittelamerikanischer Art entdeckt wurden. Die Smithsonian-Archäologen SA Jordan und Mitarbeiter erkundeten auch die von Menschenhand geschaffene Höhle mit Hunderten von Räumen, die über 50.000 Menschen Platz bieten. (DUMBs: Das okkulte Dune-Projekt: Tief unterirdisches Neutrino-Experiment (Videos))

Die unterirdische Stadt liegt etwa 42 Meilen flussaufwärts vom El Tovar Crystal Canyon und Crystal Creek und etwa 2000 Fuß über dem Flussbett an der Ostwand. John Rhodes entdeckte nach drei Jahren Feldforschung angeblich die Stadt im Grand Canyon, die jetzt als Museum für elitäre Gruppen genutzt wird und deren untere Ebenen von „supergeheimen Geheimagenten“ genutzt werden.

Der Zugang ist nur über eine Edelstahltür am Fuß einer Treppe tief im Inneren der „Stadt“ möglich, die „von einem sehr einsamen Soldaten bewacht wird, der in die Dunkelheit starrt … in einen weißen Overall gekleidet und nur mit einem M16-Sturmgewehr bewaffnet, um seine Fantasie abzuwehren.“

SEDONA – Berühmt für seine gewaltigen Wirbel, soll es eine alte Kolonie der Lemurier sein. Laut Commander X gibt es Berichte über eine gemeinsam betriebene unterirdische Stadt und Anlage unter dem Enchantment Resort im Boyton Canyon , wo klonähnliche Männer in Schwarz und ungewöhnliche elektromagnetische Wirbelphänomene gesehen wurden.

Quelle : David Icke , Kinder der Matrix , weist darauf hin, dass Sedona mit UFO-Aktivitäten in Verbindung gebracht wird, mit einer unterirdischen Reptilienbasis, wo Angehörige dieser Reptilienrasse mit ihren menschlichen oder halbmenschlichen Marionetten von den Illuminaten an wissenschaftlichen und genetischen Agenden arbeiten. Die Basis scheint sich unter dem Boynton Canyon in Sedona zu befinden. Dies ist nicht weit vom Reservat des Hopi-Stammes entfernt, der Verbindungen zu Lemuriern hat.

ARIZONA SUPERSTITION MTS. – Mehrere Personen behaupten, Erfahrungen mit allen Arten von außerirdischen Wesen gemacht zu haben, die unterirdische Ebenen unter den Superstition Mountains östlich von Phoenix bewohnen. Frühe Berichte sprechen von Menschen und Menschenzwergen, die die Höhlen der Region bewohnen, obwohl im 20. Jahrhundert die Berichte über reptilartige und graue Außerirdische zugenommen haben. Einige Begegnungen beinhalten Weißgraue von Epsilon Bootes, humanoide oder reptilartige „Deros“ in schwarzen Kapuzenmänteln, die entführte/programmierte Menschen oben und unten als Gedankensklaven oder Schlimmeres benutzen; reptilartige Humanoide mit integrierter menschlicher DNA, die Frauen entführen und vergewaltigen; und verschiedene andere regressive Untergrundszenarien.

FORT HUACHUCA, ARIZONA – Hatte und hat möglicherweise immer noch ein großes Untergrund- und Tunnelsystem, das von einer streng geheimen Kommunikations- und Kryptographieeinheit genutzt wird. Die NSA hat entweder das Kommando über die Anlage oder nutzt sie peripher. Der Militärstandort in Arizona ist auch eines der vielen ausgewiesenen Internierungslager (Konzentrationslager), die von unserer Regierung gemäß dem Homeland Security Act genehmigt werden, falls das Kriegsrecht ausgerufen werden muss.

Arkansas

CUSHMAN – Die Höhlen westlich und westnordwestlich der Stadt sind legendär für ihre Geschichten über tiefe Höhlensysteme, Begegnungen mit haarigen Humanoiden mit einer gewissen Einstellung, Riesenschlangen und Insekten, tödliche Gasblasen, seltsame elektromagnetische Phänomene und unerklärliche Verschwinden. Eine davon ist die „Blowing Cave“, die im Bergbaugebiet nordwestlich von Cushman liegt und 1/4 Meile nördlich einer Straße liegt, die von Cushman nach Westen führt.

Es ist eine von mehreren Höhlen in der Gegend, von denen einige möglicherweise in den tieferen Ebenen miteinander verbunden sind. Zwischen dem großen Eingang und einem unterirdischen See weit hinten in der Höhle verläuft ein Pfad, der durch ein Gebiet aus Schutt oder „Einsturz“ schlängelt. Der Pfad wird von einem Riss in der Erde [zwischen dem Eingang und dem See] gekreuzt, der sich, wenn man ihm bis in den Einsturz folgt, weit genug erweitert, um hineinzukommen. Dieser Abgrund ist angeblich ein Eingang zu den endlosen Netzwerken der außerirdischen Unterwelt.

Kalifornien

Indianerlegenden aus Kalifornien

Der Modoc-Stamm erzählt, dass „es vor Tausenden von Schneefällen einen großen Sturm über Mount Shasta gab. Der Große Geist, der im Inneren des Berges lebte, schickte seine jüngste Tochter hinaus, um mit dem Sturm zu sprechen und ihm zu sagen, er solle aufhören, so stark zu blasen, sonst könnte der Berg umfallen. Er sagte ihr auch, sie solle ihren Kopf nicht aus dem Gipfel des Berges stecken, sonst könnte der Wind ihr langes rotes Haar erfassen und sie wegblasen. Das Mädchen jedoch, das noch nie das Meer gesehen hatte, war von Neugier überwältigt und steckte ihren Kopf aus dem Gipfel des Berges, um es zu sehen. Wie ihr Vater, der Große Geist, sie gewarnt hatte, erfasste ihr langes rotes Haar den mächtigen Wind und sie wurde weggeblasen.

Glücklicherweise fand eine Gruppe Grizzlybären sie und nahm sie auf. Diese Grizzlybären waren nicht wie moderne Grizzlies; sie ähnelten jedoch eher Menschen, die auf zwei Beinen gingen, und als die Tochter des Großen Geistes volljährig wurde, heiratete sie den Sohn des ältesten Grizzlys. Ihre Kinder waren damals eine Kombination aus Geist und Tier und besaßen die Natur von beiden; sie waren die ersten Modocs.“

Es gibt Geschichten von seltsam aussehenden, in Roben gekleideten Personen, die aus den Wäldern kamen und in nahegelegene Städte rund um Mount Shasta kamen , um Goldklumpen gegen Vorräte einzutauschen: „Diese seltsam aussehenden Personen waren nicht nur eigenartig gekleidet und anders gekleidet als alle Kostüme, die man je bei amerikanischen Indianern und besonders bei kalifornischen Indianern gesehen hatte, sondern sie hatten auch unverwechselbare Gesichtszüge und einen unverwechselbaren Teint: groß, anmutig und beweglich, sie sahen aus, als wären sie ziemlich alt und doch überaus männlich.“ Eine Ausstülpung in der Mitte ihrer sehr hohen Stirn soll ein besonderes Organ gewesen sein, das es ihnen ermöglichte, telepathisch zu kommunizieren. Wenn sich die Stadtbewohner ihnen näherten, verschwanden die Lemurianer anscheinend in Luft.

Laut einer Studie der Bruderschaft des Weißen Tempels in Sedalia, Colorado, mit dem Titel „ Mysteries of Mount Shasta“ bewohnen nicht Lemurier, sondern Atlanter den Mount Shasta. Die Lemurier hatten zwar unterhalb des Berges riesige unterirdische Lustpaläste errichtet, doch verloren sie in einem großen Krieg mit den Atlantern ihre Freiheit und werden von den Atlantern noch heute in ihren Lustpalästen gefangen gehalten. „Nach ihrem Rückzug versiegelten die siegreichen Atlanter den Eingang und errichteten ein ausgeklügeltes Wachsystem, das es den Lemuriern unmöglich macht, ihrer Gefangenschaft je zu entkommen. Die Atlanter, so Dr. Doreal , leben noch immer in ihrer Kolonie unterhalb des Mount Shasta und pendeln alle drei Monate in seltsamen zigarrenförmigen Luftschiffen in ein Gebiet im Südpazifik, um den versiegelten Eingang der gefangenen Lemurier zu kontrollieren.“ Diese Fluggeräte, sagen einige, sind für das gelegentliche Auftauchen von UFOs über dem Mount Shasta verantwortlich.

Die Paihute-Indianer im Südwesten der USA behaupten, dass eine griechisch oder ägyptisch anmutende Rasse die riesigen Höhlen in den Panamint-Bergen vor Tausenden von Jahren erstmals besiedelte [eine Quelle behauptet, die Basis sei um 2500 v. Chr. gegründet worden, was übrigens etwa 600 Jahre nach dem Beginn des Aufstiegs der ägyptischen intellektuellen Kultur liegt], als das Death Valley Teil eines Binnenmeeres war, das mit dem Pazifischen Ozean verbunden war. Als das Meer austrocknete, begannen diese Menschen – die als Menschen mit wallenden Gewändern über einer Schulter, Stirnbändern, die ihr langes dunkles Haar zurückhielten, und bronzegoldener Haut beschrieben wurden – aus der Not heraus, ihr kollektives Wissen und ihren Intellekt zu entwickeln und begannen bald darauf, „silbrige Flugkanus“ zu konstruieren. Anfangs besaßen diese Flugmaschinen Flügel, waren relativ klein und flogen mit einer Senkbewegung und einem lauten „surrenden“ Geräusch. Mit der Zeit wurden die Schiffe flügellos, wurden größer und flogen immer ruhiger und leiser.

Schließlich verlegten diese Menschen, die HAV-MUSUVS , ihre Zivilisation in noch tiefere Höhlen, die sie weiter unter der Erde entdeckt hatten, und begannen, die nahegelegenen Planeten und schließlich auch andere Sternensysteme zu erforschen, während ihre eigene technologische Explosion jeden Aspekt ihrer Gesellschaft zu verfeinern begann. Diese Hav-musuvs haben offenbar seit 3000-4000 Jahren interplanetarische oder interstellare Reisen unternommen, seit sie erstmals ihre Flugmaschinen entwickelten.

Könnten sie eine der vielen einheimisch-terrestrischen „alten Astronauten“-Zivilisationen gewesen sein, die offenbar Lyra und andere Systeme kolonisiert haben? Die Geschichte der Panamints wurde von einem Navajo-Indianer namens Oga-Make erzählt , der sie wiederum von einem alten Medizinmann der Paihute gehört hatte .

29 PALMS MARINE BASE – Unterirdische Einrichtungen, in denen außerirdische Technologie und Forschung geborgen wurden. Außerdem gibt es in dem Gebiet eine geologische Anomalie, die durch Meerwasser entstand, das in darunter liegende Höhlen eindrang, als das Gebiet unter Wasser lag, und eine tunnelartige Struktur schuf, aus der UFOs auftauchen. Versuche von Armeeangehörigen, Kameras hinunterzuschicken, endeten damit, dass die Kamerakabel „durchtrennt“ wurden, und Versuche, militärische Höhlenforscher an Seilen hinunterzuschicken, endeten damit, dass die Forscher einem giftigen blauen Gas ausgesetzt wurden, das offenbar von unten freigesetzt wurde, um sie am Abstieg zu hindern.

ANAHEIM – Am 3. November 1989 gab der Radio-Talkshow-Moderator Ken Hudnell seine Absicht bekannt, mit einer Gruppe eine alte unterirdische Stadt 60 Meilen von Anaheim entfernt zu besuchen.

BAKERSFIELD – 1972 berichtete Wanda Lockwood aus Bakersfield, dass sie 1970 mit ihrem Sohn in seinem Schlafzimmer spielte, als etwas, das sich wie ein großer Stahlhammer anhörte, dreimal auf den Betonboden des Kellers schlug. Ihr Kind Danny war so überrascht, dass er zu weinen begann. Nachdem sie mehrere Monate zuvor ein ähnliches Geräusch unter ihrem Wohnzimmer gehört hatte, wurde Wanda neugierig und legte ihr Ohr an den Schlafzimmerboden und hörte deutlich „das Brüllen der Maschinerie“. Sie nahm einen Hammer und begann, in einer 1-2-3, 1-2-3-Manier auf den Schlafzimmer- [Keller-?]boden zu hämmern, bis 5 Minuten später ein „Wesen“ unter dem Boden in derselben 1-2-3, 1-2-3-Manier zurückklopfte. Sie konnte eine Reihe von Geräuschen und Klopfgeräuschen hören, und dann hörte sie schwach MÄNNER miteinander reden, aber die Stimmen waren zu gedämpft, um sie zu verstehen. In späteren Monaten hörte sie die Maschinerie erneut, wenn sie ihr Ohr an den Boden legte, aber nie wieder die Stimmen der Männer.

BARSTOW – Camp Irwin . Berichte über mehrere Tunnel unterhalb des Camp Irwin-Gebiets, einer davon ist eine verlassene Mine, an deren Boden sich ein „Erdriss“ befindet, der zu einem Tunnel führt, der mit einem gewaltigen, etwa eine Viertelmeile breiten unterirdischen Fluss verbunden ist, einem von mindestens fünf unterirdischen Flüssen, die mit den Gezeiten steigen und fallen, was darauf hindeutet, dass er aus einem großen unterirdischen Meer unter den Trockenbecken von Utah und Nevada stammt. Einer dieser Flüsse verläuft Berichten zufolge unterhalb der Gipfel Kokoweef und Dorr nahe der SW-Flanke der Ivanpah Mountains, nordwestlich von Needles, Kalifornien . Diese unterirdischen Flüsse münden angeblich über große Wasserhöhlen nahe dem Fuß der Kontinentalhänge in den Pazifik oder den Golf von Kalifornien.

Leon Davidson sprach in einer frühen Ausgabe des Flying Saucers Magazine von einem großen Netzwerk „unterirdischer Tunnel in der kalifornischen Wüste bei Camp Irwin nahe Barstow “. Dies könnte mit einem Artikel eines städtischen Wasserdirektors von Los Angeles zusammenhängen, der in einer frühen Ausgabe von Richard Torontos Briefmagazin Shavertron zu lesen war . Darin hieß es, dieser Wasserdirektor kenne fünf große unterirdische Flüsse, die unter der Mojave-Wüste fließen und Farbspuren zeigten, dass mindestens einer dieser Flüsse durch Öffnungen in den Kontinentalhängen in den Pazifischen Ozean münde (eine Quelle gab an, ein solcher Fluss münde in den Golf von Kalifornien).

Andere Quellen sprechen von einem „Kokoweef“-Flusssystem, das angeblich unterhalb des Kokoweef-Gipfels gleich östlich von Fort Irwin liegt und laut seinem angeblichen Entdecker Earl Dorr und einigen „Indianern“, die ebenfalls behaupteten, darin gewesen zu sein, wie ein unterirdischer „Grand Canyon“ aussah. Es besteht angeblich aus einer Flussschlucht von etwa 150 Metern Breite und über 300 Metern Höhe und Tiefe, die von steilen, abgestuften unterirdischen Klippen, riesigen Stalaktiten und Katarakten gesäumt ist. Auch der Schwemmsand an den „Stränden“ entlang des Flusses, der angeblich einen großen Anteil Goldstaub enthält, soll mehrere Meter tief sein.

Der Eingang zu dieser Höhle wurde angeblich von Mr. Dorr mit Dynamit gesprengt , um zu verhindern, dass jemand anderes an „sein“ Gold kommt. Tatsächlich gibt es Beweise dafür, dass Dorr die untere Ebene der „Kin Sabe“-Höhle am Kokoweef Peak mit Dynamit verschlossen hat, und es gibt derzeit Versuche, in dieses unterirdische System einzudringen. Der Wasserstand des Flusses stieg und fiel angeblich mit den Gezeiten, was darauf schließen lässt, dass flussaufwärts ein sehr großes Gewässer existieren könnte, wenn Dorrs Bericht und die Berichte der Indianer nicht erfunden wären.

Der Leiter der städtischen Wasserversorgung sprach laut dem Shavertron -Artikel mit einem Mann, der behauptete, er sei vor einigen Jahren von der Regierung angeheuert worden, um nach Wasserquellen für Fort Irwin zu suchen . Er behauptete, er habe eine alte Mine in der Gegend erkundet und festgestellt, dass der Schacht tief unten auf eine alte Erdspalte oder eine abgrundähnliche Höhle traf, die sich über eine beträchtliche Distanz horizontal fortsetzte. Dieser Regierungsangestellte folgte der Abgrund und stieß angeblich auf das Ufer einer riesigen unterirdischen Flusshöhle, die über eine Viertelmeile breit war! Der gewaltige Wasserfluss – möglicherweise von den Gewässern stammend, die offenbar unter dem Großen Becken, den Wüsten Nevadas und der Mojave verschwinden? – könnte den Wasserbedarf ganz Südkaliforniens „gedeckt“ haben.

DEEP SPRINGS – Deep Springs , genau östlich von San Jose und nahe der Grenze zwischen Kalifornien und Nevada, ist nach einem kleinen, von einer Quelle gespeisten See benannt, in dem Taucher der Regierung Berichten zufolge einen unterirdischen Fluss entdeckt haben, dem sie etwa 27 Meilen in Richtung Las Vegas gefolgt sind , obwohl nicht klar ist, ob und wie viel davon zu Fuß begehbar ist.

Deep Springs ist laut einem Agenten, der Teil einer geheimen paramilitärischen CIA-Truppe namens „Yellow Fruit“ oder „YF“ mit Basis auf dem Nevada Test Site war [wo sie mit „blonden“ humanoiden Außerirdischen zusammenarbeiten, um die Grauen bei Deep Springs zu bekämpfen], die Basis eines großen Nestes grauer Außerirdischer und kommunistisch-homosexueller menschlicher Kollaborateure, die den „National Resources Defense Council“ als Tarnung für ihre Agentur benutzen und in einen elektromagnetischen Krieg mit den „Gütigen“ verwickelt sind, die sich auf dem Nevada Test Site zu Verbündeten gemacht haben und als Berater für Geheimdienste fungieren, die sich aufgrund des Verrats von Verträgen über gemeinsame Operationen gegen die Grauen wenden.

Es gibt jedoch immer noch Geheimdienste unter der Kontrolle von Außerirdischen, die auf dem Testgelände in Nevada und insbesondere in den tieferen Untergrundebenen arbeiten [die Wohlwollenden und ihre Verbündeten haben im Wesentlichen die „Oberhand“ gewonnen]. Das ganze Szenario ist jedoch ein Chaos und „außer Kontrolle“, hauptsächlich wegen der militärisch-industriellen „Maschinerie“ selbst, die so stark abgeschottet und geheimnisvoll geworden ist [sogar unter Ausschluss der Kontrolle des Kongresses], dass die wahren Patrioten weder die Freiheit noch die Unterstützung haben, um ihrem unterirdischen Erzfeind großen Schaden zuzufügen, vor allem wegen der Beschränkungen, die ihnen durch brüderliche Eide, mentale Programmierung und militärische Sicherheitsüberprüfungen auferlegt werden.

Im Grunde heißt es „Jeder für sich selbst“ , BIS sich zumindest die ÖFFENTLICHKEIT und der KONGRESS einschalten und den Patrioten ihre Unterstützung zusichern, die buchstäblich an der Front in diesem Kampf gegen einen außerirdischen Erzfeind sterben, der bis ins Innerste des militärisch-industriellen Komplexes vorgedrungen ist. Men in Black wurden übrigens auch in Deep Springs gesehen . Außerdem soll es auf der ganzen Welt mehrere „Pattsituationen“ gegeben haben, von denen die zwischen Deep Springs und dem Nevada Test Site möglicherweise die größte und kritischste ist. Gravitationsanomaliekarten deuten außerdem auf die Existenz riesiger Höhlen unter dem Gebiet hin.

Agent „YF“ nannte die folgenden Koordinaten als Standorte der Erweiterungsanlagen von Deep Springs , in den meisten Fällen in der Nähe von Bergfüßen, in deren Nähe sich Portale zu den unterirdischen Anlagen befinden: N 37 22 30 – E 117 58 0 ; N 38 21 0 – E 115 35 0 ; N 35 39 0 – E 114 51 0 ; sowie auch Yucca Lake : N 37 0 30 – E 116 7 0 .

CADIZ – Der verstorbene Earl Gambrel erzählt, wie er eines Nachts von einem außerirdischen Raumschiff aus der Umgebung von Barstow in ein Gebiet knapp 3 km nordwestlich von Bonanza Springs und etwa 21 km von Cadiz entfernt und direkt südlich des Clipper Mountain-Gebiets transportiert wurde . Er fand [oder bekam eine gezeigt] eine Höhle oder einen Tunnel in der Seite eines Hügels in der Nähe eines natürlichen Felsbogens und eines Gipfels, der aussah, als stünde „ein schwarzer Eisenbahnwaggon darauf“. Nach einer beträchtlichen Reise unter die Erde mit einem 30-Grad-Gefälle erreichte er eine unterirdische Stadt mit Straßen und Häusern voller großer Kristalle, die heute verlassen ist. Er hörte auch von einem anderen Mann, der die Höhle angeblich gefunden und anderen davon erzählt hatte, der aber kurze Zeit später getötet wurde.

CHINA LAKE – Eine Frau namens „Diane“ behauptete, sie habe seit ihrer Kindheit zahlreiche Begegnungen mit Außerirdischen gehabt. Bei einer dieser Begegnungen wurde sie mit einem Magnetaufzug zu einer gemeinsamen außerirdisch-militärischen Anlage tief unter dem China Lake Naval Weapons Test Center gebracht , wo sie zahlreiche Menschen und Tiere in Käfigen beobachtete, die biogenetisch verändert worden waren. Möglicherweise gibt es auch riesige unterirdische Anlagen unter Argus und/oder Southeast Peaks nordwestlich von Trona im China Lake Reserve.

CLEAR LAKE – Laut Robert K. Newkirk gibt es im Clear Lake in Nordkalifornien viele unterirdische Höhlen [die unter den Mount Konocti führen ?], von denen wir wissen, dass sie kein Ende haben, und andere, die bis zur Bucht von San Francisco reichen .

EDWARDS AIR FORCE BASE – Die „ Haystack “-Klippe oder der „Haystack“-Hügel in der Nähe des Startbereichs soll unterirdische Ebenen und oberirdische Pylone enthalten, auf denen Pulsstrahl- und Tarnforschung betrieben wird. Haystack Butte ist angeblich der zentrale Knotenpunkt massiver unterirdischer Aktivitäten mit unterirdischen Verbindungen zu anderen Einrichtungen. Zeugen, die dort außerirdische Aktivitäten beschrieben haben, sind unter mysteriösen Umständen gestorben.

Außerdem gibt es Berichte über ein 50 Meilen langes unterirdisches Röhren-Shuttle, das Edwards AFB mit der Anlage in Tahachapi verbindet , und über eine laufende Ausgrabung unter der Basis in mehr als 9000 Fuß Tiefe, wobei die unterirdischen Einrichtungen durch schwebende, ferngesteuerte, basketballgroße Metallkugeln überwacht werden, die in der Lage sind, die enzephalografischen Wellen der Mitarbeiter und Besucher der Basis elektromagnetisch zu überwachen und so ihre Absichten vorherzusagen.

EL PASO MOUNTAINS – Unterhalb von Iron Canyon und Gofer nordwestlich von Garlock [über 20 Kilometer nördlich von Mojave, Kalifornien , in der Nähe der El Paso Mountains ] gibt es Berichte über außerirdische Wesen, die tödliche „Maschinen“ steuern, die nachts an der Oberfläche herumschleichen, insbesondere in der Nähe von Iron Canyon. Außerdem gibt es Berichte über geheime Überwachungsaktivitäten der Regierung und ein großes elektromagnetisches „Wirbel“-Energiefeld in der Gegend.

ESSEX – Jack Mitchell , Gründer der Mitchell Caverns [18 Meilen nördlich von Essex, das wiederum 28 Meilen westlich von Needles und 111 Meilen östlich von Barstow an der Route 66 liegt], behauptete, er sei bei der Erkundung eines Schachts namens „The Cave of the Winding Stair“ in oder in der Nähe der Mitchell Caverns einen 500 Fuß langen Felsvorsprung hinabgelassen worden, von wo aus er eine benzingetränkte Socke mit einem Stein darin anzündete und zusah, wie sie im Schacht verschwand, ohne zu sehen, dass sie irgendwo aufschlug.

HELENDALE – SW von Barstow . Eine Lockheed- Anlage, bekannt als RCS- Testgelände [Radar Cross Section] und auch als „Helendale“-Anlage. Eine riesige unterirdische Basis und COG- Anlage [Continuity Of Government] 6 Meilen nördlich des Hilfsflughafens von Helendale . Mehrere unterirdische Öffnungen, insbesondere am nördlichen Ende. Außerdem ein 100 Fuß hoher Pylone zum Testen von Antigravitationsprototypen. Einige dieser Pylone sind einziehbar und heben sich aus Öffnungen im Boden oder sinken in diese ein.

ZWISCHEN HOPLAND UND LAKEPORT – Edward John sprach von einem Gebiet auf halbem Weg zwischen den beiden Städten [in der Gegend des Krishna-Tempels ] und etwas südlich davon, wo Folgendes gemeldet wurde: Raum-Zeit-Verzerrungen, versuchte Angriffe außerirdischer Kreaturen in der Nacht, eine Atmosphäre des Schreckens in einem Umkreis von 30 Meilen, schwarze Autos, die in Klippen verschwinden, seltsame Stimmen in einer unbekannten Sprache, die aus dem Nichts kommen, Autos, die auf mysteriöse Weise stehen bleiben und wieder anspringen, Gerüchte über eine „bodenlose Höhle“ mit einer Steintreppe, die nach unten führt, unerklärliches Verschwinden von „Regierungsfahrzeugen“ entlang der Straße Hopland – Lakeport und mysteriöse Todesfälle unter den Bewohnern eines nahe gelegenen Tals. Außerdem wurde bei einer magnetischen Untersuchung im Jahr 1990 eine große Lücke im Magnetfeld in der Nähe von Lakeport und Mt. Konocti festgestellt , was auf eine große höhlenartige Fläche darunter hindeutet.

JUNE LAKE – Jack Peterson berichtete von einer Begegnung in der Nähe des June Lake , wo er ein kleines menschenähnliches Wesen beobachtet haben soll, das aus einer kegelförmigen Maschine austrat, die aus den Tiefen der Erde aufgetaucht war und in der Erde verschwand, nachdem der „Außerirdische“ das Fahrzeug wieder betreten hatte.

LANCASTER – In Zusammenarbeit zwischen Northrup , McDonnell-Douglas und Lockheed werden in riesigen unterirdischen Anlagen Antigravitations-Luft- und/oder Raumfahrzeuge entwickelt und getestet. Entführte berichten, dass sie in diese aufwendigen, mehrere Milliarden Dollar teuren unterirdischen Komplexe gebracht wurden, wo sie menschliches Militärpersonal mit grauen Aliens und in einigen Fällen mit reptilartigen Humanoiden zusammenarbeiten sahen. Leuchtende Scheiben, Dreiecke, Bumerangs, längliche Formen, Kugeln und andere Arten von Antigravitationsfahrzeugen wurden in dem Gebiet fliegend oder schwebend gesehen, ebenso wie schwarze, unmarkierte Hubschrauber.

CALIFORNIA LANDERS – Ungefähr 20 Kilometer nördlich von Yucca Valley liegt Giant Rock , der vermutlich größte freistehende Felsbrocken der Welt. Er hat eine Fläche von 520 m² und ist sieben Stockwerke hoch. In der Antike wurde er von Häuptlingen der amerikanischen Ureinwohner für Séancen genutzt. Frank Critzer war der erste moderne Mensch, der Räume unter Giant Rock ausgrub . Laut Hank Krastman gab Frank an , dass er bei seinen Ausgrabungen „auf einige ungewöhnliche, mit Glas ausgekleidete Tunnel gestoßen sei, die wirklich tief in die Tiefe führten“. Critzer höhlte unter der Nordseite Räume von 37 m² aus. Beamte aus Riverside County [ Giant Rock liegt in San Bernardino County ] versuchten während des Zweiten Weltkriegs, Frank festzunehmen und ihn als möglichen deutschen Spion zu verhören [damals gab es mehrere in der Gegend], aber als Frank sich in seinem „Zuhause“ verbarrikadierte, warfen die Beamten eine Tränengasgranate hinein, die einen Dynamithaufen unter seinem Tisch entzündete, der für Ausgrabungen verwendet wurde. Die tiefen „Glas“-Tunnel könnten bei dieser Explosion verschüttet worden sein. Frank wurde getötet und die Zeitungen hielten an der Spionagegeschichte fest, obwohl das FBI George Van Tassel sagte, sie sei nicht wahr.

George restaurierte einige der Räume unter dem Felsen, wo er angeblich Treffen mit menschlichen Außerirdischen hatte, die behaupteten, Mitglieder eines Tribunals des Sonnensystems auf einem der Saturnmonde zu sein . Van Tassel wurde beauftragt, das gewölbte „Integratron“ in der Nähe des Riesenfelsens zu bauen , in der Überzeugung, dass das Gewicht des Felsens, das auf den darunter liegenden Quarzsand drückt, ein elektromagnetisches Feld erzeugt, das dem ähnelt, das etwa 2,10 Meter über der Spitze der Großen Pyramide durch das enorme Gewicht entsteht, das auf die quarzhaltigen Steine ​​drückt. Nachdem George gestorben war, sprengte die „Regierung“ die unterirdische Kammer.

KALIFORNIEN, Mt. Lassen – Zwei junge Männer berichteten von der Entdeckung eines verglasten Tunnels hinter einem Felsvorsprung auf etwa 2.300 m Höhe an den Hängen des Mount Lassen . Sie erkundeten die Höhle mit einem seltsamen Tunnelfahrzeug und wurden von Männern gefangen genommen, die als Menschen von der Erdoberfläche verkleidet waren und als „Horlocks“ bekannt waren – Menschen, die unter der totalen Gedankenkontrolle einer außerirdischen Macht standen. Sie wurden jedoch von einer unterirdischen Widerstandsgruppe gerettet. Andere berichteten von Entführungen in der Nähe von Lassen durch eine Zusammenarbeit von Menschen und Reptilien.

KALIFORNIEN LLANO – Eine große McDonnell-Douglass- Anlage am alten Grey Butte Airport , etwa 6 Meilen südwestlich des ausgetrockneten El Mirage Lake und 9 Meilen nordöstlich von Llano . Enthält auch Pylonen, auf denen verschiedene aerodynamische Rümpfe für Tarnkappen- und andere Designtests platziert sind. Oftmals wurden die Objekte auf den Pylonen mit unterschiedlicher Intensität leuchten gesehen.

KALIFORNIEN, LOS ANGELES – Am 12. Februar 1953 beobachteten Zeugen, wie ein Auto in die Engstelle eines Abwasserkanals in der Nähe der Willowbrook Avenue und der Greenleaf Avenue fuhr. Die Polizei folgte den frischen Reifenspuren 7 Meilen weit in den Tunnel, während andere Polizisten und Mitarbeiter der Hochwasserschutzbehörde die Suche fortsetzten, indem sie durch Kanaldeckel kletterten. Die Suche dauerte bis Mitternacht, bis 7 Meilen weiter oben im Kanal die Spuren VERSCHWUNDEN waren. „Im schlammigen Schlamm, der den Boden des Kanals bedeckte, waren die Reifenspuren scharf und frisch … dann keine Spuren mehr.“

KALIFORNIEN, LOS ANGELES – Unter der Los Angeles Public Library und den umliegenden Gebieten soll eine sagenumwobene unterirdische Stadt liegen, die inzwischen überflutet ist . Die Stadt, die die Form einer Eidechse hat, soll mit dem Mount Shasta verbunden sein und wurde von einem alten Volk erbaut, das Reptilien verehrte. Obwohl sie mit Gold gefüllt ist, sind Teile der alten Stadt überflutet.

KALIFORNIEN, LOS ANGELES – Im alten spanischen Garavanza-Viertel , wo heute Avenue 64 und York Boulevard liegen, gab es früher eine Ranch im Besitz von Ralph Rodgers , der mehrere mexikanische und chinesische Arbeiter beschäftigt hatte. Anfang 1900 entdeckten Andrew C. Smith und Charles A. Elder in der Gegend angeblich einen Tunneleingang und berichteten davon der Lokalzeitung, deren Herausgeber ihre Geschichte bestätigte. Sie erkundeten den Tunnel ziemlich gründlich.

Sie erfuhren auch von einem mexikanischen Ältesten eines Indianerdorfs an den Ufern des Arroyo Seco River . Als die Spanier das Gebiet betraten, hatte dieser Mann, Juan Dominquez , den Tunnel erkundet, „der zu einer riesigen Höhle und dann noch weiter nach unten führte“, der sich unter dem gesamten Dorf Garavanza erstreckte und mit der spanischen Kirche der Engel in der North Avenue 64 verbunden war . Ein Eingang befand sich angeblich an der westlichen Steilküste des Arroyo Seco River , etwa 300 Fuß südlich der früheren Pasadena Ave.-Eisenbahnbrücke und etwa 20 Fuß über dem Fluss, aber die Stadt „sprengte“ den Eingang, nachdem Kinder in der Höhle verletzt worden waren. Heute verläuft in der Gegend eine Autobahn ; im Keller der oben erwähnten spanischen Kirche gibt es jedoch noch immer eine geheime Öffnung . Frühe Besucher der Höhle berichteten von „vielen Höhlen und Tunneln, die tief in die Tiefe führten, aus denen unheimliche Stimmen zu hören waren“. Die Höhle wurde früher von den Indianern für rituelle Zwecke genutzt.

KALIFORNIEN MOJAVE – Geschichten über unterirdische Gruben und Schächte (einige davon natürlich, andere künstlich), die zu unterirdischen Höhlen unter dem Iron Canyon in der Nähe der El Paso Mountains nordöstlich der Mojave führen. Berichte über unterirdische außerirdische Aktivitäten, Automaten und elektromagnetische Wirbel, die alle von geheimen Regierungsagenten sorgfältig überwacht werden. [siehe auch: KALIFORNIEN EL PASO BERGE ]

KALIFORNIEN, OAKVILLE – Östlich von Santa Rosa wurde in der Nähe des Oakville Grade eine geheime Regierungsanlage errichtet , die Berichten zufolge viele der COG -Operationen [Continuity Of Government] des militärisch-industriellen Komplexes konsolidieren soll. Es wurden ständig schwarze „mysteriöse Hubschrauber“ gesehen, die die Anlage verließen und betraten.

KALIFORNIEN PALMDALE – Berichte über ein mehrschichtiges Technologiezentrum mit acht Ebenen und der Größe einer riesigen Stadt. Viele der Arbeiter sind „Synthetik“ und Menschen mit „streng geheimer“ Sicherheitsfreigabe.

KALIFORNIEN, QUINCY – Cossette Willoughby erzählt von einem Erlebnis, das sie und ihr Mann Ken hatten, als sie in einem waldreichen Gebiet etwa 20 Meilen von Quincy entfernt an einer Ausweichstelle übernachteten . Sie sah einen „alten Mann“ mit weißem Haar, weißem Hemd und dunkler Hose, der „beim Gehen seinen Kopf wie eine Eidechse von einer Seite auf die andere schwang; er sah aus wie ein Reptil [und] trug einen sehr kunstvollen Stock [mit] einer großen Kugel, in die oben eingraviert war, um die sich vier Kobras gewunden hatten.“ Als sie versuchte, seine Aufmerksamkeit zu erregen, ignorierte der „Mann“ sie und ging über die Straße von einem Waldstück zum anderen in einem Gebiet, in dem die Ausweichstelle im Umkreis von mehreren Meilen das nächste Zeichen von Zivilisation war.

SALTONSEA, KALIFORNIEN – In den Bergen neben dem Saltonsee in Südkalifornien gibt es Berichte über unterirdische Felsstürze, und es gibt auch Legenden über die alten „sieben Höhlen“ der Azteken , die, wie manche glauben, unter diesem Gebiet liegen.

KALIFORNIEN SAN DIEGO – Die U-Boot-Basis von COMTRAPAC verfügt Berichten zufolge über mehrere unterirdische Ebenen. Die 6. Unterebene enthält ein Terminal für ein U-Boot-Transitsystem, das unterirdische Hochgeschwindigkeitsverbindungen zu anderen US-amerikanischen Untergrundbasen bis nach Washington DC ermöglicht.

KALIFORNIEN, SAN FRANCISCO – Es gibt einen Bericht über ein Abbruchteam, das vor einigen Jahren beim Abriss eines Gebäudes in einen unterirdischen Tunnel einbrach. Die Arbeiter folgten dem Tunnel eine Weile, bis sie haarigen Tiermenschen gegenüberstanden, deren Augen ihr Licht mit einem rötlichen Schimmer zurückwarfen.

CALIFORNIA TEHACHAPI MTS. [NW von Los Angeles ] – Mehrere Berichte legen nahe, dass der militärisch-industrielle Komplex eine Zusammenarbeit mit einer parasitären Alienrasse eingegangen ist. Im Austausch für fortschrittliche Technologie haben die Industriellen den Aliens Zugang zu dem mehrere Billionen Dollar teuren militärisch-industriellen Untergrundnetzwerk gewährt, um „genetische Experimente“ auf der Erde durchzuführen. Diejenigen, die die neue „Trojanische Pferd“ -Technologie erhielten, erhielten auch umfangreiche außerirdische Gedankenkontrollprogramme, und infolgedessen werden die Untergrundnetzwerke schnell von dem außerirdischen Kollektiv assimiliert und kontrollieren effektiv die Gedanken jener Erdenbewohner, die die größte Bedrohung für den außerirdischen Imperialismus darstellen, d. h. diejenigen, die Zugang zu interplanetarer Technologie haben.

Tehachapi wird auch der „Ameisenhaufen“ genannt; es gibt offene Silos, in denen Laserlichtsysteme getestet werden, und schwebende basketballgroße Kosmodronen oder „Spionagebienen“ überwachen alle Aktivitäten über und unter der Erde, wo „Bodenkratzer“ mindestens drei Kilometer und 42 Unterebenen hinabsteigen und über Tunnel und Magnetschwebebahnen mit anderen Anlagen und auch mit älteren außerirdischen Höhlen [natürlichen und künstlichen] tief unter der Erde verbunden sind. Berichten zufolge arbeiten auch geklonte Menschen mit kybernetischem Verstand und assimilierter Reptilien-/Alien-DNA in diesen Anlagen, die wegen ihres „stieligen“ gelblichen oder rötlichen Haars , Orange ‘ genannt werden, zusammen mit grauen Aliens , Reptiloiden , militärisch-industriellen Black Ops und anderen. Dieser Standort ist auch als Tejon oder Tahachapi „Ranch“ bekannt und befindet sich an der Mündung des Little Oak Canyon, etwa 40 Kilometer nordwestlich von Lancaster . Die Energieversorgung erfolgt teilweise durch das Wasserkraftwerk Kern River , in dessen Umfeld sich auch ein „ausgehöhlter“ Berg befindet.

Berichten zufolge kann man [mit der erforderlichen Sicherheitsfreigabe] unterirdisch von California City über Palmdale nach George AFB/Victorville durch unterirdische Städte und Tunnel fahren, in denen „überall“ Außerirdische gesichtet wurden, und hat freien Zugang zum unterirdischen Netzwerk. Dennoch ist bekannt, dass diese Außerirdischen Personen entführt oder sogar getötet haben, die ihre Anwesenheit dort gemeldet haben, weil die Außerirdischen „innerhalb unserer Regierung“ operieren [mittels des militärisch-industriellen Trojanischen Pferdes, das weitgehend außerhalb der Kontrolle des Kongresses operiert] und nicht wollen, dass ihre subversiven Aktivitäten von der Masse oder wohlwollenderen Weltraumstreitkräften entdeckt werden, die sich im Krieg mit diesen „rückschrittlichen“ außerirdischen Mächten befinden.

Diese regressiven Aliens versuchen, den „programmierten“ Menschen gegenüber, die in den unterirdischen Anlagen arbeiten, eine Fassade der Güte aufrechtzuerhalten, oder sie schüren Angst und schüchtern diejenigen ein, die ihre wahren Absichten kennen. Es gibt zahlreiche Berichte über Entführungen und Sektionen von Menschen, angeblich mit dem Ziel, „unsere Schwächen herauszufinden und zu lernen, wie man uns kontrolliert“, indem man die soziale Infrastruktur kontrolliert, von der die meisten abhängig geworden sind.

YUCCA MOUNTAIN, KALIFORNIEN – Berichte über unterirdische Tunnel, die mehrere Meilen unter dem Berg hindurchführen.

KALIFORNIEN, SANTA ROSA – Unterirdische FEMA- Einrichtung.

Unter dem Mount Rainier gibt es eine sehr aktive UFO-Basis . Es soll auch unterirdische „Gewölbe“ mit Aufzeichnungen der alten Lemurier geben. ( Hinweis : FL Boschke schrieb das Buch „ The Unexplained“ über die Geheimnisse rund um den Mount Rainier.) Die Eiskappe des Mount Rainier ist von einem Labyrinth aus Korridoren und Höhlen umgeben. Im August 1970 stiegen Wissenschaftler auf den Gipfel des Mount Rainier und betraten diese Höhlen und Tunnel. Man fand Hinweise darauf, dass tief unter der Eiskappe ein kleiner See existiert. Es ist möglich, dass man durch diese Tunnel einen Weg finden könnte, unter den Mount Rainier zu gelangen.

Der Eingang zum Mount Lassen : Der Mount Lassen im Tehama County in Kalifornien ist der Eingang zu einer großen unterirdischen Stadt. Nahe am Fuße des Mount Lassen liegt eine Stadt namens Manten . Ein Mann namens „ Ralph B. Fields “ lebte (lebt?) dort und fand den Eingang zur unterirdischen Stadt. Sein Freund „Joe“ war bei ihm. Der Höhleneingang befindet sich in der Seite des Berges, etwas über 7000 Fuß über dem Meeresspiegel und in der Nähe eines Felsvorsprungs, unter dem man gut zelten kann.

Death Valley, Kalifornien. Eingang : Lokale Indianerlegenden erzählen von einem Tunnel, der unter der Wüste verläuft. ( Hinweis : Das Buch „Death Valley Men“ erzählt die Geschichte von drei Menschen, die eine unterirdische Stadt entdeckt haben sollen, die mit diesem Tunnel verbunden ist, und tatsächlich Schätze daraus bargen. Der Eingang zum Death Valley Tunnel befindet sich in den Panamint Mountains , unten am unteren Rand der Bergkette in der Nähe des Wingate Pass, am Boden eines alten, verlassenen Schachts. Der Boden des Schachts ist eingestürzt und gibt den Eingang zu einem großen Tunnelsystem frei, das viele Schätze birgt. Diese Tunnel sind auch durch Bögen (wie große Fenster) in der Bergseite mit der Oberfläche verbunden und blicken auf das Death Valley.

Jetzt liegen sie hoch über dem Tal, aber einst lagen sie am Rande des Wassers und waren mit Booten erreichbar. Die „Fenster“ auf der Death Valley-Seite der Panamint Mountains liegen etwa 4500–5000 Fuß über dem Boden des Death Valley und gegenüber der Furnace Creek Ranch . Durch diese Öffnungen können Sie das Grün der Ranch unter Ihnen und Furnace Creek Wash auf der anderen Seite des Tals sehen. (Mit einem starken Fernglas oder einem Teleskop sollten Sie die Öffnungen also von der Furnace Creek Ranch oder dem Furnace Creek Wash aus sehen können .) Indianerlegenden der Paiute- Indianer erzählen von den Menschen, die früher in den Höhlen der Panamints lebten.

Der Eingang zu Mt. Shasta, Kalifornien : Unter Mt. Shasta gibt es Tunnel , die zu einer UFO-Basis dort führen, sowie Tunnel, die mit dem riesigen weltweiten Tunnelnetzwerk verbunden sind. Die lemurische Stadt „ Telos “ soll unter Mt. Shasta existieren. William Hamilton hat viel Forschung über Mt. Shasta und die Tunnel betrieben. Er hat privat ein Buch mit dem Titel Alien Magic veröffentlicht , 249 North Brand Boulevard, Suite 651, Glendale, CA 91203 .

COLORADO

BLANCA PEAK – Mt. Blanca [Massiv] liegt im geheimnisvollen San Luis Valley in Colorado, das ein „Hotspot“ für UFO-Sichtungen und Tierverstümmelungen ist. Außerdem gibt es Legenden von Stämmen im Südwesten, die von Höhlen unter dem Mt. Blanca, den San Luis Lakes und der Region des Great Sand Dunes National Monument handeln, durch die ihre Vorfahren während einer Zeit oberflächlicher Naturkatastrophen wanderten, bevor sie wieder an die Oberfläche kamen. Es gab Gerüchte über einen versuchten Angriff der Regierung auf eine unterirdische Basis der Außerirdischen [Grauen] unter dem Mt. Blanca mit einem tödlichen Nervengift, der nach hinten losging oder fehlschlug. Blanca Peak liegt zwischen Alamosa und Walsenberg .

DELAWARE

DELAWARE BAY – Richard S. Shaver sorgte von 1945 bis 1950 im AMAZING STORIES Magazine für Aufsehen , nachdem er dem Herausgeber Ray Palmer ein Manuskript geschickt hatte [der Kenneth Arnolds Untersuchung des UFO-Vorfalls „ Maurey Island/Tacoma “ unterstützte , in den auch der militärisch-industrielle Agent Fred L. Crisman verwickelt war – der später ein enger Vertrauter von Clay Shaw war , den Rechtsanwalt James Garrison beschuldigte, der Mafia-CIA-Vermittler bei der Ermordung von JFK zu sein ]. Palmer machte auch Arnolds eigene Sichtung eines scheibenförmigen Flugobjekts über dem Mount Rainier publik , die zur ursprünglichen Quelle des Begriffs „fliegende Untertassen“ wurde. Shavers Manuskript trug ursprünglich den Titel EINE WARNUNG AN DEN ZUKÜNFTIGEN MENSCHEN , bis Palmer es ausschmückte und „verokkultisierte“, um es seiner metaphysisch- und Science-Fiction-orientierten Leserschaft anzupassen, und es in ICH ERINNERE MICH AN LEMURIA umbenannte .

Shaver erzählte von seinen Erfahrungen, als er „die Gedanken der Leute hörte“, während er an einer bestimmten Lichtbogenschweißmaschine in einer Autofabrik in Detroit arbeitete. Die „Maschine“ machte ihn empfänglich für die Gedankenwellen anderer in der Fabrik; er behauptete jedoch, dass viele der „Stimmen“ oder Gedankenwellen, die er abfing, nicht aus der Fabrik kamen, sondern aus Höhlen UNTER Detroit stammten. Es ging dabei um verfeindete unterirdische Fraktionen, die als Dero und Tero bekannt waren , um Raumschiffe, Maschinen, die elektronisch verstärkte fokussierte enzephalografische oder telepathische Strahlen oder Strahlen übertragen konnten, und andere bizarre und schreckliche Realitäten.

Shaver erzählte auch von seinem ersten Besuch in „den Höhlen“, als ihn ein „Hologramm“ einer jungen Frau zu einem Höhleneingang führte; und von seinem zweiten und letzten physischen Besuch eines versteckten Höhleneingangs an der Ostküste der Delaware [Bay] mit einem Boot, mit dem er den wassergefüllten Gang einige Meilen weit befuhr, bis er eine „Tero“-Stadt erreichte. Während er dort war, griffen die „Deros“, so behauptete er, alle seine Tero- „Freunde“ an und töteten sie, aber aus irgendeinem Grund ließen sie Shaver am Leben. Shaver verließ die Höhle und kehrte nie physisch in die innere Welt zurück; er empfing jedoch weiterhin „Gedankenstrahlen“, die angeblich von anderen „Teros“ stammten, die jedoch zunehmend okkulter und verwirrender wurden, was einigen zufolge darauf hindeutet, dass die „Deros“ Shaver manipulierten , um eine unterirdische Realität lächerlich zu machen, die kurz davor stand, an der Oberfläche öffentlich bekannt zu werden.

Das „ Shaver-Mysterium “ rief allerdings viele Rückmeldungen von anderen hervor, die von ähnlichen Erfahrungen mit der Unterwelt berichteten; die höchst okkulten „Botschaften“, die Shaver noch Jahre später erhielt, führten jedoch dazu, dass viele in tief okkulte Praktiken und Glaubenssysteme sowie in paranoides schizophrenes Verhalten verstrickt wurden. Wer oder was auch immer Shavers Geist manipulierte, schaffte es anscheinend, viele Menschen unter seinen okkulten Einfluss zu ziehen.

Ray Palmer zufolge , der einmal bei Shaver übernachtete , hörte er eines Nachts fünf verschiedene Stimmen aus Shaver , der offenbar über elektrotelepathische Wellen mit einem kollektiven Geist verbunden war. Die „Gruppe“ von Stimmen, die durch Shaver geleitet wurden , diskutierte ganz sachlich über die Ermordung und Zerstückelung einer Frau in „den Höhlen“, und eine der „Stimmen“ erklärte – so Palmer –, dass so etwas nicht passieren dürfte.

FLORIDA

MIAMI – Unterirdische Gentechnik-Zuchtanlage, in der mehrere erwachsene und junge Mädchen von grauen Außerirdischen gefangen gehalten werden. Wird verwendet, um eine „hybride“ Sklavenrasse zu züchten, die die Gesellschaft an der Oberfläche infiltrieren und den Befehlen der Neuen Weltordnung gehorchen soll , die letztlich von einer außerirdischen Agenda kontrolliert werden soll.

GEORGIA

Der Ingenieur Rex Ball stieß 1940 in Georgia auf ein Tunnelnetz, das zu einer unterirdischen Anlage führte, die von orientalisch aussehenden Männern in Overalls und einigen amerikanischen Militäroffizieren bemannt wurde. Als er in den Tunneln gefangen war, erteilte ein Offizier den knappen Befehl: „Lasst ihn aussehen wie einen Verrückten!“ Das Nächste, woran er sich erinnern konnte, war, dass er auf einem Feld aufwachte und nicht wusste, ob das Erlebnis real oder ein Traum gewesen war.

ATLANTA – Eine große unterirdische bayerische Illuminaten- Anlage, die in Zusammenarbeit mit einer ähnlichen Basis unter dem Denver International Airport errichtet wurde . Wie die DIA-Anlage wird die Anlage in Atlanta vom Schlangenkult [menschliche und außerirdische Kollaborateure] besetzt und soll gemeinsam mit der Anlage am Denver Airport als duales US-Hauptquartier für die regionale Kontrolle der Neuen Weltordnung und für weitere Operationen des Projekts „Montauk“ oder „Phoenix“ genutzt werden.

DOUGLAS – In den 1950er Jahren bohrte Earl Meeks auf seinem Grundstück 6 Meilen von Douglas entfernt einen Brunnen , als er ins Leere stieß. Der Schacht begann einen ständigen Luftstrom anzusaugen, und Geräusche, die an „eine Untergrundbahn“ erinnerten, waren so laut, dass sie den „Brunnen“ nachts mit Brettern abdecken mussten, damit sie schlafen konnten. Einige Jahrzehnte später besuchte ein Abonnent von THE HOLLOW EARTH INSIDER, „ Lucky “, das Anwesen der Meeks 6 Meilen WESTLICH von Douglas und erfuhr, dass Menschen aus dem ganzen Staat gekommen waren, um den Brunnen während der gesamten zwei Wochen zu untersuchen, in denen er Luft ansaugte, bevor die Meeks ihn schließlich verschließen ließen. „ Lucky “ erzählte von seiner Absicht, die Meeks um Erlaubnis zu bitten , den Brunnen wieder zu verschließen.

MARIETTA – Richard Sauder berichtete über eine geplante unterirdische Anlage des Pentagon unterhalb des Kennesaw Mountain , wenige Kilometer vom Luftwaffenstützpunkt Dobbins entfernt , die als „Verteidigungsanlage“ für die umliegende Region der 13 Bundesstaaten dienen soll .

THOMASVILLE – Unterirdische FEMA- Einrichtung.

IDAHO

BURLEY – Der Apotheker George Haycock behauptete, er habe einen Schacht erkundet, der über eine mit Felsbrocken übersäte Senke oder Senke 6 Meilen westlich von Burley und eine Meile von der Hauptstraße entfernt [vermutlich in die entgegengesetzte Richtung des Flusses?] betreten werden konnte. Indianerlegenden erzählten von einer dämonischen Rasse, die aus einer Höhle kam und deren Frauen und Kinder gefangen nahm. Mr. Haycock berichtete von psychischen Angriffen und Eindrücken von bösen Aktivitäten, die unter der Erde stattfanden. Der Schacht führte zu einem langen, quadratischen, aber alten horizontalen Kriechtunnel mit Abzweigungen und einem Einsturz, den er zu durchgraben versuchte, obwohl er dabei auf ungewöhnlichen „Widerstand“ stieß. Später schrieb er Freunden, dass jemand versuchte, den Schacht mit Dynamit zu sprengen, und berichtete auch von einer Morddrohung, die er per Post erhalten hatte, in der er aufgefordert wurde, seine Erkundungen einzustellen. Kurz darauf wurde er erwürgt in seinem Haus aufgefunden.

ILLINOIS

CHICAGO – Behauptungen zufolge enthält der Bahai-Tempel in der Nähe von Chicago, dessen Fundamentsäulen mehrere hundert Meter bis zum darunter liegenden Grundgestein reichen, einen Eingang zu einem tief in der Erde liegenden unterirdischen System, das mit anderen unterirdischen Systemen verbunden ist.

KENTUCKY

PIKEVILLE – Seltsames Verschwinden in der Truck Coal Mine, 3 Meilen östlich der Stadt. Zwei Jungen wurden beim Betreten der Mine beobachtet und verschwanden, obwohl ihre Lampe verlassen am Eingang gefunden wurde. Eine groß angelegte Suche in der Mine brachte keine Hinweise auf die vermissten Jungen zutage.

APPALACHIEN

Die Appalachen entstanden, als sich das Tethysmeer durch die Kollision zwischen Amerika und Europa schloss . Sie erreichten eine Höhe von 45.000 Fuß. Was wir heute sehen, sind die Wurzeln der Berge. Bei solch hohem Druck verhält sich Gestein wie eine Flüssigkeit. Man spricht von gefrorenen Gesteinswellen.

PINEVILLE – Am 26. Dezember 1945 wurden bei einer Minenexplosion in der Belva-Mine mehrere Männer eingeschlossen. Als sie gerettet wurden, behaupteten einige der Männer, sie hätten gesehen, wie sich eine „Tür“ in einer der Wände öffnete und ein als „Holzfäller“ verkleideter Mann aus einem gut beleuchteten Raum kam. Nachdem er den Männern versichert hatte, dass sie gerettet würden, kehrte der seltsame Besucher in den Raum zurück und schloss die Tür. Andere ähnliche Berichte wurden während Minenunglücken gemeldet, wie zum Beispiel in einer Mine in Shipton, Pennsylvania , wo ähnliche Männer vom Typ „Holzfäller“ oder „Telefonleitungsmonteur“ gesehen wurden, was darauf hindeutet, dass sie in einer anderen Zeitdimension existieren, was möglicherweise erklärt, warum sie den Ausgang der Katastrophen „kannten“. In einigen Fällen boten die seltsamen „Arbeiter“, als ob sie die Rolle von Schutzengeln übernahmen, eingeschlossenen Männern ungewöhnliches „Licht“, um sie aus der Dunkelheit zu halten, und in anderen Fällen, wie bei der Shipton-Katastrophe , begleiteten „astrale Visionen“ die Besuche dieser Besucher aus der vierten Dimension.

TENNESSEE

GALLATIN – Am 23. September 1880, etwa um 15:30 Uhr, entmaterialisierte sich der ehemalige David Land vor fünf Zeugen, als er über ein Feld ging. Frau Lang rannte los und stampfte auf den Boden, wo er verschwunden war. Sieben Monate später bestanden Langs Kinder darauf, dass sie ihren Vater in der Ferne UNTER dem Feld weinen gehört hätten . Er wirkte verzweifelt und gequält und flehte um Hilfe, bis seine Stimme verklang und nicht mehr zu hören war. Wo er zuletzt gesehen wurde, befand sich ein Kreis aus VERWELTEM gelbem Gras mit einem Durchmesser von 20 Fuß.

TEXAS

ALPINE – Die „verfluchte“ Refugio-Mine in den Chispa-Bergen , 60 Meilen südwestlich von Alpine , war aufgegeben worden, obwohl sich darin noch große Mengen Silbererz befanden. Als ein Forscher versuchte, in einen „Stollen“ zu gelangen, drangen ein donnernder Lärm und ein Luftzug aus dem Tunnel und schleuderten ihn verletzt und benommen gegen die gegenüberliegende Wand. Als die Luft nachließ, ertönte „einer der durchdringendsten und klagendsten Schreie, die ich je gehört habe“, sagte der verängstigte Henry Boyd . Das Phänomen wiederholte sich, als er die Mine verließ, und spätere Versuche, in der Mine zu arbeiten, endeten mit Verletzungen und Angst. Einige der Männer, die später versuchten, den rätselhaften Tunnel zu betreten, wurden wie von einer unsichtbaren Kraft wiederholt gegen die Tunnelwände geschleudert, gebrochen und verletzt.

ATHEN – Gemeinsame außerirdisch-militärische Untergrundanlage.

ZWISCHEN FREDERICKSBURG UND MASON – Aus der Öffnung der Kiser-Höhle strömt angeblich ein stetiger Strom Kohlendioxid aus, ein Phänomen, für das es noch keine Erklärung gibt.

DALLAS – Das Werk von Texas Instruments in der Nähe des Haupttors der Anlage in Dallas verbirgt angeblich einen unterirdischen Eingang, der zu großen Höhlen führt. Angeblich wurden bestimmte Experten des „Shaver Mystery“ gebeten, die Höhlen zu betreten, in denen kleine grünhäutige Humanoide in Käfigen gehalten wurden, um ihre Meinung darüber abzugeben, wer oder was die Wesen waren.

DENTON – Unterirdische FEMA- Einrichtung.

EL PASO – Tunnel in den Franklin Mountains. Keine weiteren Details.

FORT WORTH – Am Nachmittag des Freitags, 13. Juli 1984, dehnte sich eine 20 Fuß lange und 2 Fuß hohe Beule über die Oberfläche einer Straße in Fort Worth, als ob ein riesiger Regenwurm unter der Straße hervorkommen wollte. Er schien lebendig und schwankte hin und her, sagte Charlie McCafferty von der Feuerwehr. „Was mich erschreckte, war, dass es nicht einmal einen Riss in der Straße gab.“ Presslufthämmer wurden verwendet, um Asphalt und Beton aufzubrechen, wo sie intakte Schlammschichten und keine Anzeichen von Gasansammlungen fanden.

Kurz nach dem oben beschriebenen Ereignis wurde ein ähnlicher Hügel auf Calvin Langs Anwesen am Stadtrand von Fort Worth gesehen, und nachdem man ihn mit einem Rechen bearbeitet hatte, verschwand er, doch einige Gebäude waren auseinandergerissen, Zäune niedergerissen und Sträucher und Bäume entwurzelt worden. Später entdeckte Jeremy Boiter etwa 3 km entfernt in einer Schotter- und Erdlawine etwas, das wie ein riesiger Tentakel aussah, der aus dem Boden ragte. Er packte eine Katze und ihre Kätzchen und verschlang sie in Sekundenschnelle, ebenso wie zwei knurrende Hunde, die er in seinem „schmierigen, triefenden Maul“ verschluckte. Sein Freund Phil Dewar fand auch Überreste von Vögeln, Kaninchen und anderen wilden Tieren zwischen den Trümmern einer zerstörten Hütte.

Quelle : DIE UNGLAUBLICHSTEN GESCHICHTEN DER WELT von Adam Sisman ; THE GAZETTE Schenectady NY, 16. Juli 1984 ; NATIONAL EXAMINER, 12. Februar 1985

UTAH-ARIZONA

„AK-Krieger“ beobachten verdeckte und streng geheime Regierungsaktionen der Regierung und des Archäologieministeriums von Utah im Süden Utahs und Norden Arizonas. Sie kartieren die unterirdischen Höhlen und Tunnelsysteme der Anasazi in Arizona , Utah , Nevada und New Mexico . Diese Aktion läuft seit etwa zwei Jahren. Sie verwenden ein neuartiges Radar in Verbindung mit seismografischen Signalen. Einer unserer Spione in der Regierung sagte kürzlich, sie hätten einige ziemlich erstaunliche Entdeckungen gemacht. Navaho- und Kaweah- Krieger beobachten diese Bande weißer Männer. Kawewah- Krieger in Arizona suchen im Süden Arizonas nach zwei Goldgräbern .“

UTAH

ALPINE – Diese „Vorstadtlegende“ handelt von einem Bauern in der Nähe von Alpine , der einige Männer um Hilfe bat, um einen großen Felsbrocken auf seinem Feld zu bewegen. Der Felsbrocken wurde bewegt, nur um einen nach unten führenden Tunnel freizugeben. Sie stiegen den schrägen Tunnel hinab, kamen aber an eine Stelle, wo sie durch eine „Riesenschlange“ daran gehindert wurden, weiterzukommen. Aus Angst gingen sie wieder an die Oberfläche und versiegelten den Schacht erneut mit dem Felsbrocken.

Quelle : K. Studstrup

CANYONLANDS-NATIONALPARK – Im Gebiet Druid Arch soll sich angeblich eine gemeinsame Basis von Außerirdischen und Militärs befinden. Es wurden viele ungewöhnliche Phänomene beschrieben, darunter seltsame Männer, die sich als Parkranger „ausgeben“ und Menschen davon abhalten, bestimmte „öffentliche“ Bereiche zu betreten, unsichtbares Militärpersonal, das nur als Spiegelbild zu sehen ist, UFO-Sichtungen und -Erscheinungen sowie ein hohes Maß an elektromagnetischer Energie, das elektronische Geräte negativ beeinflusst.

DUGWAY – Berichten zufolge gibt es eine unterirdische Verbindung zum Sub-Global-Netzwerk , und auch Berichte über Automaten und reptilienartige Humanoide, die in holografischer menschlicher Verkleidung operieren und bei denen beobachtet wurde, wie sie sich vorübergehend in einen außerirdischen Zustand verwandelten. Dies berichteten ein Friseur und ein Arbeiter einer Autowerkstatt in der Stadt Dugway , die beide solche vorübergehenden Verwandlungen beobachtet hatten.

LITTLE COTTONWOOD CANYON – Ein paar Meilen den Canyon hinauf gibt es auf der Nordseite der Straße drei Serpentinen mit Sicherheitsschildern, die zu den „Granit“-Klippen hinaufführen.

Die erste Serpentine führt zum unterirdischen Archiv der Mormonenkirche , das einen unterirdischen, aber „verbotenen“ Verbindungsgang hat, der tiefer in den Berg hinein zu einer riesigen Höhle führt, in der Militär und Außerirdische zusammenarbeiten und in der Zeugen riesige Bauprojekte und große unterirdische Gebäude beobachtet haben, in denen Menschen und Graue an Werkbänken an elektronischen Geräten [zur Gedankenkontrolle usw.] arbeiten sahen. Auch gibt es Berichte über eine „ Melchizedek “-Loge, die in die Logen der Mormonen/HLT und Freimaurer , die Maya-Kolonie Mt. Shasta und andere „Logen“ in Sirius und Arcturus eindringt , die früher Verträge mit den grauen Außerirdischen unterhielten, obwohl sich viele von ihnen aufgrund ihres Verrats interaktiver Verträge gegen die Grauen gewendet haben. Die zweite und dritte Serpentine, die den Canyon hinaufführen, kreuzen sich beide an derselben Stelle, die offenbar der oberirdische Haupteingang zur unterirdischen „Militäranlage“ ist.

SALEM-THISTLE – Unter den Bergen zwischen Salem und Thistle [Geisterstadt], Utah, gibt es Berichten zufolge Höhlen, in denen eine gemeinsame unterirdische Einrichtung von Nazis, Freimaurern und Reptilien betrieben wird. Außerdem gibt es Berichte über massive „Infiltrations“-Aktivitäten von Außerirdischen und Reptilien in der Gegend, insbesondere entlang der Wasatch Front der westlichen Rocky Mountains.

FLUGHAFEN SALT LAKE CITY – Unterirdische FEMA- Einrichtung.

SALT LAKE CITY – Riesige unterirdische Anlage zum Klonen von Menschen unter der University of Utah , in der mindestens seit 1977 menschliches Klonen durchgeführt wird.

SALT LAKE CITY – Unter dem Crossroads Plaza [über die Ausgänge hinter dem „Crossroads Cinemas“ -Kino auf der „rechten“{?} Seite und auch unter „Kanaldeckeln“ innerhalb und außerhalb des Einkaufszentrums] befinden sich Berichten zufolge alte Tunnel, die von frühen Bauarbeitern und Baggern entdeckt wurden, von denen einige renoviert wurden.

Außerdem gibt es Hinweise auf eine Zusammenarbeit zwischen Menschen und Außerirdischen in der Gegend. In den Tunneln, Katakomben und Höhlensystemen darunter soll es folgende Ereignisse gegeben haben: Gefährliche Begegnungen mit reptilartigen Humanoiden, Beteiligung von Bundesbehörden, Männer in Anzügen und mit Uzi-Maschinengewehren in einer 90 Meter langen Kammer, holografisch verborgene Seitengänge, ein grünliches Leuchten hinter einer verschlossenen[?] Tür im dritten Untergeschoss unter Crossroads , uralte Holztüren, die Durchgänge nach Norden versperren – ebenfalls im dritten Untergeschoss, Tunnel unter der nordöstlichen Ecke des Crossroads-Platzes, die nach Süden und Osten führen und durch Metalltore versperrt sind, ein riesiger Gang nach Süden, „groß genug, um einen Sattelschlepper durchzufahren“, der am Boden eines mehrstöckigen Betonschachts mit nach unten führenden Falltüren mit Lichtern behangen ist, dreizehige Fußabdrücke und ein scheinbar bodenloser Abgrund in der Höhle, von der aus der „Sattelschlepper“-Tunnel nach Süden führt.

Gerüchte über mehr als 100 Meilen lange Gänge, einige davon alt und einige modern, mehrere Berichte über Menschen, die im unterirdischen Labyrinth verschwunden sind, paranormale Erscheinungen und geflüsterte Gerüchte über Verbindungen zu einem riesigen System von Höhlennetzwerken, das eine Fläche von etwa 1000 Meilen Durchmesser abdeckt und Teil eines nicht eingestürzten Abschnitts eines alten globalen Grundwasserleiters ist, der einstürzte und den Meeresboden bildete. Ein riesiges Höhlensystem, das Utah durchdringt und sich in Teile von Idaho, Nevada, Arizona und Colorado erstreckt .

ZION CANYON – Berichte über ein ausgedehntes unterirdisches Entwässerungssystem, das das Wasser der Großen Amerikanischen Wüste in Utah, Nevada, Arizona und Kalifornien aufnimmt und sich vom Zion Canyon bis zum Grand Canyon in Arizona , bis zur Carson Sink in Nevada und zur Mojave-Wüste in Kalifornien erstreckt und durch das große unterirdische Flüsse fließen.

VIRGINIA

BELLS COVE – In der Nähe des kleinen Dorfes (Geisterstadt?) Bell’s Cove liegen die Buck Hill Caverns , in deren Tiefe Forscher angeblich einen scheinbar bodenlosen Schacht entdeckten, aus dem das deutliche Geräusch von Schluchzen oder Weinen und Wehklagen einer Frau in Schmerzen drang.

Quelle : „The Phantom of Buck Hill Caves“ aus dem Magazin CORONET, Oktober 1961

BLUEMONT – Mt. Weather im Norden Virginias ist praktisch eine unterirdische Stadt, 74 Kilometer von Washington D.C. entfernt, eine COG- Einrichtung [Continuity Of Government] und der Mittelpunkt des unterirdischen Netzwerks der FEMA [und seiner unterirdischen Einrichtungen, die sich unter mehreren großen Flughafenterminals befinden]. Zur Infrastruktur von Mt. Weather gehören Mikrowellen-Kommunikationssysteme, ein kleiner See, der von einer Quelle gespeist wird, zwei 250.000-Gallonen-Wassertanks und mehrere Teiche, eine Kläranlage mit einer Kapazität von 40.000 Gallonen pro Tag, ein Krankenhaus, Cafeterias, ein Diesel-Stromerzeugungswerk, private Wohnquartiere und Schlafsäle, Videoüberwachungsanlagen, Radio- und Fernsehstudios, riesige Supercomputeranlagen, die persönliche Informationen von Millionen Amerikanern speichern, Kriegsspielsimulatoren, Elektroautos usw. Insider geben zu, dass eine komplette, nicht repräsentative „Ersatzregierung“ in Mt. Weather residiert , die den Bürgern der USA gegenüber absolut nicht rechenschaftspflichtig ist. In einem Umkreis von 300 Meilen um Washington DC gibt es mehrere COG- Anlagen, wobei Mt. Weather der zentrale Koordinator dieses „Federal Arc“ ist. Es gibt mindestens 96 unterirdische COG- Anlagen in Pennsylvania, Maryland, West Virginia, Virginia und North Carolina .

CULPEPER – Ein paar Meilen östlich von Culpeper, gleich neben der Rt. 3 in Nord-Virginia, liegt Mount Pony , unter dem sich eine große unterirdische Regierungsanlage befindet, die von der Federal Reserve und dem Finanzministerium unterhalten wird . Die 13.000 Quadratmeter große Anlage soll mit Wasser, Nahrungsmitteln, einem Generator, Kommunikationsgeräten usw. versorgt sein. Unter Mount Pony wurden Banknoten der Federal Reserve im Wert von mindestens 5 Milliarden Dollar gelagert . Die Anlage überwacht über ein „Fed Wire“ auch wichtige globale und Bankaktivitäten.

LANGLEY – Mindestens 7 Ebenen unterirdischer Anlagen unter dem CIA -Hauptquartier, von denen einige geborgene außerirdische Hardware enthalten.

TAZEWELL – 6 Meilen südwestlich von Tazewell liegt die „ Devil’s Slide Cave “, aus der ungewöhnliche Geräusche zu hören sind.

WARRENTON – Das Warrenton Training Center ist ein unterirdisches Umsiedlungszentrum für eine nicht näher bezeichnete Bundesbehörde. Die US-Armee unterhält zwei unterirdische Einrichtungen in der Nähe von Warrenton : „ Station A “ an der Route 802 und „ Station B “ an der Bear Wallow Road auf dem Viewtree Mountain . Einige vermuten, dass beide Stationen, die nur ein paar Meilen voneinander entfernt sind, unterirdisch miteinander verbunden sein könnten. Große Antennentürme und Mikrowellenanlagen von AT&T deuten auf eine Einrichtung für Elektronik, Kommunikation und Computer hin. Die Sicherheitsvorkehrungen an Station A sind angeblich strenger als an Station B.

Washington, D.C.

Das House of the Temple , das Hauptquartier des Schottischen Ritus der Freimaurer , liegt über dem pentagrammartigen Straßennetz von Washington D.C. und ist Berichten zufolge mit alten verglasten Tunneln verbunden, die die „Atlanter“ in vorsintflutlicher Zeit erbaut haben. Außerdem besteht eine Verbindung zu einer riesigen Höhle namens „ NOD “, in der die NSA, Sirianer und andere außerirdische Spezies gemeinsam die Weltherrschaft anstreben. Mehrere Gebäude in Washington D.C. sind Berichten zufolge durch unterirdische Tunnel miteinander verbunden, sowohl alte als auch moderne.

WASHINGTON

ELLENSBURG – Mel Waters berichtet von einem „bodenlosen Schacht“ im Manastash Ridge bei Ellensburg , etwa 10 Fuß breit, auch Hell’s Hole genannt . Ein Mann behauptet, einen alten Kühlschrank in den Schacht geworfen zu haben, habe ihn aber nicht aufschlagen hören. Auch Berichte über Militärangehörige in der Gegend und Anwohner, denen gesagt wurde, sie sollten nicht über das Thema sprechen. Es gibt auch Gerüchte, dass das US-Militär dem Entdecker ein „Vermögen“ gezahlt habe, damit er über den Schacht schweigt und „verschwindet“.

FORT LEWIS – Viele Berichte besagen, dass das 50 Meilen südlich von Seattle gelegene Madigan-Militärkrankenhaus von Außerirdischen (Reptilien) genutzt wird, um Militärpersonal für eine außerirdische Agenda zu verarbeiten. Das Krankenhaus ist hochtechnologisch und verfügt über mindestens drei unterirdische Stockwerke, die für Zivilisten und Militärangehörige gesperrt sind. Viele behaupten, dass die meisten Mitarbeiter dieses Militärkrankenhauses „keine Menschen“ seien, und innerhalb und um das Krankenhausgelände wurde ein starkes elektromagnetisches Feld gemeldet. Das nahe gelegene Fort Lewis ist in gewisse räuberische Aktivitäten der Neuen Weltordnung verwickelt .

TACOMA – Ein seltsames Loch im Hinterhof des Hauses von Jim und Harriet Johnson , das alles „verschlingt“, was hineingeworfen wird. Höhlenforscher erkundeten das Loch und sahen drei kegelförmige Steine, die sie nicht erklären konnten. Die Johnsons bauten ein Deck über dem Loch und planten, das Haus zu verkaufen, nachdem die früheren Besitzer von ihren eigenen Erfahrungen berichtet hatten.

Der ursprüngliche Besitzer erzählte, er sei in das Loch hinabgelassen worden, nur um dann seine Öllampe aus den Händen zu saugen, während ein anderer erzählte, er habe das Loch mit Marmor und „allem möglichen Zeug“ gefüllt, aber das Loch sei „ausgebrochen“ und habe den Inhalt überall ausgespuckt. Ein anderer füllte das Loch mit alten Reifen, aber das Loch schien die Reifen zu verschlingen, die dann außer Sichtweite zu sinken begannen.

YAKIMA – Berichten zufolge liegt unterhalb des Yakima-Indianerreservats südöstlich von Tacoma, Washington , eine außerirdische Basis .

WEST VIRGINIA

BRAXTON/WEBSTER COUNTIES – Das Gebiet, das im Westen an Newville , im Osten an Helvetia , im Norden an Cleveland und im Süden an Hacker Valley grenzt ( Braxton & Webster Counties), weist laut dem verstorbenen Ehemann der britisch-kanadischen Frau Joan Howard , einer Entführungsopferin, deren Mann in dem Gebiet Vermessungsarbeiten durchführte , zahlreiche unterirdische Anomalien auf . Er berichtete von merkwürdigen Höhlen in dem Gebiet, aus deren Inneren, wie ausserhalb der Wände, merkwürdige Geräusche von Stimmen und Maschinen zu hören waren; von Höhlen mit merkwürdigen Hieroglyphenschriften; einem Rohr, das weit entfernt von jedem Industriegebiet aus dem Boden ragt und eine Gasflamme nach oben spuckt; einer Höhle mit einem tiefen Abgrund, in dessen Nähe mindestens ein Mann verschwand (nachts aus seinem Schlafsack vor dem Eingang); und von einem höhlenartigen Labyrinth tief in seinem Inneren, in dem ein Mann einer haarlosen Frau begegnete, die in einer unbekannten Sprache mit ihm sprach. Da sie ihn nicht verstehen konnte, gab sie auf und verschwand in den Tiefen des Labyrinths.

POINT PLEASANT – Mitte der 1960er Jahre wurden in der Nähe von Point Pleasant und den umliegenden Gemeinden von mehreren Dutzend Zeugen 2,13 m große, reptilartige Humanoide mit 3 m breiten Flügeln und leuchtend roten, hypnotischen Augen beobachtet. Einer der Bereiche mit der höchsten Konzentration an Begegnungen war das sogenannte TNT-Gebiet , wo Betonkuppeln zu mehreren Meilen unterirdischer Tunnel führten, in denen während des Zweiten Weltkriegs Sprengstoff gelagert wurde. Einige junge Leute beobachteten eines der Wesen und jagten es in eine der „Kuppeln“, die die nun „verschlossenen“ Tunneleingänge abdeckten; als sie die Kuppel jedoch betraten, war das Wesen verschwunden.

Diese Wesen wurden als eine Art Kreuzung zwischen einem Humanoiden und einem Pterodaktylus beschrieben und als Mothmen, Geflügelte Dracos, Geflügelte Schlangen, Gargoyles oder Ciakars bezeichnet . John Keel besuchte das TNT-Gebiet persönlich und entdeckte einen großen kreisförmigen Bereich, in dem ihn eine fast KÖRPERLICHE Atmosphäre des Terrors erfasste, die ihn nicht verließ, bis er den „Kreis“ verließ.

WEST VIRGINIA WHITE SULPHUR SPRINGS – Unter dem Greenbrier Hotel befindet sich eine große COG- Anlage (Continuity Of Government) , die Wohnquartiere für 800 Personen, Konferenzräume sowie Computer- und Kommunikationsanlagen enthält, 250 Meilen südwestlich von Washington DC in den Allegheny Mountains . Außerdem gibt es dort einen großen Schlafsaal, eine Krankenstation, Duschräume, ein Fernsehstudio, Telefonzellen, Essbereiche, ein Kraftwerk usw.

Quelle : UFO Magazine Vol.7 No.6 ; Richard Sauder

Abschluss

Von Küste zu Küste beherbergen die Vereinigten Staaten ein geheimes Netzwerk aus unterirdischen Städten, Stützpunkten und Tunneln. Ob von Regierungsbehörden, alten Zivilisationen oder außerirdischen Wesen geschaffen, diese verborgenen Strukturen stellen unser Verständnis der Geschichte und der Welt um uns herum in Frage. Während einige Geschichten weit hergeholt erscheinen mögen, lädt uns die Beständigkeit dieser Legenden im Laufe der Zeit dazu ein, tiefer zu blicken – im wahrsten Sinne des Wortes – in das, was unter unseren Füßen liegen könnte.

