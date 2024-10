Hirschhausens Corona-Dokumentation: Erst haben sie uns schikaniert und eingesperrt, jetzt wollen sie “versöhnen”

Teile die Wahrheit!

Nachdem die Ampel ein monatelanges Schmierentheater aufführte, bei dem sie der Öffentlichkeit vorgaukelte, sie streite nicht darüber, ob die Corona-Politik aufgearbeitet werden solle, sondern nur über das wie, hatte die Farce letzte Woche ein Ende.

Mit geheucheltem Bedauern erklärte SPD-Parlamentsgeschäftsführerin Katja Mast, dass es in dieser Legislaturperiode nun doch leider keine Aufarbeitung mehr geben werde, weil man sich beim besten Willen nicht einig werden konnte, in welcher Form diese erfolgen solle.

Natürlich wird auch die nächste, aller Wahrscheinlich nach unionsgeführte Bundesregierung, kein Interesse daran haben, dies nachzuholen, da das gesamte Parteienkartell die Verantwortung für dieses Verbrechen trägt.

Das bedeutet, dass es keine Aufklärung, Entschädigung oder auch nur Entschuldigung für die Abermillionen Menschen geben wird, die drei Jahre unter den völlig sinnlosen Corona-Beschränkungen gelitten haben.

Alte Menschen starben einsam und verzweifelt, weil niemand sie besuchen durfte, Kinder wurden traumatisiert, indem man ihnen einredete, sie seien die Haupttreiber der „Pandemie“ und würden ihre Großeltern töten, wenn sie sich ihnen näherten, sie jeden Tag stundenlang hinter Gesichtsmasken zwang oder zuhause einsperrte und ihre Entwicklung verzögerte.

Corona war das Werk machtgieriger Politiker

Unzählige Geschäfte wurden in den Ruin getrieben, weil sie monatelang dicht machen mussten, Millionen Menschen wurde unter massivstem sozialem Druck eine wirkungslose, dafür aber gemeingefährliche „Impfung“ mit einem nicht ansatzweise ausreichend getesteten experimentellen Medikament aufgezwungen.

Schlimmer noch: Die Bevölkerung wurde gegeneinander aufgehetzt, Familien zerbrachen an diesem staatlich und medial orchestrierten Psychoterror, Milliarden Euro wurden für Masken und Vakzine verschwendet, et cetera. (Die „Pandemie“ hat es nicht geschafft, die Menschen einer Gehirnwäsche zu unterziehen, um sie zu „vereinen“)

Das alles hatte, wie allerspätestens die freigeklagten RKI-Protokolle belegen, nicht die allergeringste wissenschaftliche Grundlage, sondern war ausschließlich das Werk machtgieriger Politiker.

All die Menschen, die Angehörige betrauern, denen sie nicht beistehen durften, die unter den noch immer nicht offiziell anerkannten Impf-Nebenwirkungen leiden und die in Armut und Verzweiflung abgerutscht sind, müssen nun auch noch damit leben, dass der politische Apparat, der all das zu verantworten hat, sich mit fadenscheinigen Ausreden um die Aufarbeitung und damit den Versuch einer gesellschaftlichen Heilung herumdrückt.

Es ist eine weitere moralische Bankrotterklärung dieser verbrecherischen Kaste, die aber früher oder später doch noch einen Preis dafür bezahlen wird, denn das Vertrauen in sich hat sie unwiederbringlich zerstört.

Hirschhausens Corona-Dokumentation: Ein fragwürdiger Aufklärungsversuch

Ausgerechnet Eckart von Hirschhausen, der in der Vergangenheit als vehementer Befürworter der Corona-Impfung auftrat, möchte nun die Pandemie aufarbeiten. Seine neue Dokumentation mit dem Titel „Hirschhausen und unser Corona-Versagen“ wird am 18. November zur besten Sendezeit auf der ARD ausgestrahlt. Doch ob diese Aufarbeitung tatsächlich kritisch und umfassend ausfällt, bleibt fraglich.

Ein Rückblick auf Hirschhausens frühere Aussagen

Hirschhausen, der bereits mehrfach mit Dokumentationen über Covid-19 in Erscheinung trat, nannte die Impfung in einer früheren Sendung „sinnvoll, sicher und solidarisch“.

Nun will er die bleibenden Schäden der Pandemie untersuchen, wobei Long-Covid und Impfnebenwirkungen im Fokus stehen sollen. Im Programmtext wird er zitiert: „Gerade weil ich mich klar für den Nutzen der Impfung ausgesprochen habe, finde ich es wichtig, auch über neue Erkenntnisse zu sprechen, warum und wem die Impfung geschadet haben kann.“

Kritik an der Politik bleibt aus