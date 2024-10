COVID-Impfstoff: Beunruhigende Bilder: Im Blut der Menschen blinken Lichter (Videos)

Die Ärztin Ana Mihalcea nahm den Pfizer/BioNTech-Impfstoff unter die Lupe und war überrascht, blinkende Lichter zu finden. Es herrschte „extreme Aktivität“.

Sie sei auch auf selbst zusammengebaute „Mikrochips“ mit eigener MAC-Adresse gestoßen, sagte die Ärztin im Gespräch mit Mary Holland von Children’s Health Defense.

Laut Mihalcea handelt es sich bei den blinkenden Lichtern um Nano- und Mikroroboter, die über Lichtsignale miteinander kommunizieren. Sie bilden größere Strukturen, die Mediziner Mikrochips nennen. Man spricht hier von selbstorganisierender Nanotechnologie.

This is easily one of the most disturbing things we have ever had the misfortune to post.

There are blinking lights in peoples’ blood.@DrAnaMihalcea uses a 4000x microscope to examine the blood of vaccinated and unvaccinated people, alive and deceased.

Here’s what she’s… pic.twitter.com/yG1e87GeyR

— Children’s Health Defense (@ChildrensHD) October 14, 2024