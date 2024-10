Häufige Stromausfälle in Stuttgart: Tausende Haushalte und Reichsbürger-Prozess betroffen

Teile die Wahrheit!

Zwei Tage in Folge versank Stuttgart im Chaos, als massive Stromausfälle tausende Haushalte und Unternehmen lahmlegten. Am 7. und 8. Oktober 2024 waren gleich mehrere Stadtteile ohne Strom, was nicht nur den Alltag vieler Menschen lahmlegte, sondern auch den hochbrisanten Reichsbürger-Prozess im Stammheimer Gerichtsgebäude für eine halbe Stunde unterbrach.

Notstrom half nur kurzfristig, doch die Schäden waren weitreichend. Diese beunruhigende Serie von Stromausfällen zeigt, wie verwundbar die Energieversorgung in Stuttgart aktuell ist (stuttgarter-nachrichten: 08.10.24).

Ursache: Kurzschluss am 8. Oktober 2024 in einem Mittelspannungskabel

Am Dienstag, dem 8. Oktober 2024, kam es im Stuttgarter Westen erneut zu einem Stromausfall, von dem etwa 4000 Menschen betroffen waren. Der Vorfall reiht sich in eine Serie von Störungen ein, die Stuttgart in den vergangenen Monaten immer wieder heimgesucht haben. Insgesamt fielen an diesem Morgen zwölf Umspannstationen aus, darunter fünf, die von Unternehmen genutzt wurden.

Gegen 6:30 Uhr meldeten die Stuttgart Netze auf X (ehemals Twitter) Stromausfälle im Bereich der Schwab- und Bebelstraße. Durchschnittlich sind pro Umspannstation etwa 600 Menschen betroffen, sodass insgesamt rund 4000 Menschen in Stuttgart ohne Strom waren.

Die Techniker arbeiteten schnell daran, den Fehler zu beheben, sodass noch vor 7 Uhr die Stromversorgung in den betroffenen Gebieten wieder funktionierte.

Als Ursache wurde ein Kurzschluss in einem Mittelspannungskabel festgestellt. Warum es zu diesem Kurzschluss kam, bleibt weiterhin ungeklärt. Dieser Vorfall ist nur einer von mehreren in den letzten Wochen, die Stuttgart betroffen haben.

Bereits am 7. Oktober 2024 kam es zu einem weiteren Stromausfall in den Stadtteilen Stammheim und Zuffenhausen. Hier waren rund 5500 Menschen betroffen. Mehrere Stadtteile im Norden von Stuttgart wurden lahmgelegt und blieben stundenlang ohne Strom. Auch diese Störung ereignete sich im Mittelspannungsnetz. (NASA prognostiziert verheerende Sonnenstürme, die das globale Internet und die Stromnetze lahmlegen könnten)

Unternehmen und öffentliche Einrichtungen in Stuttgart ebenfalls betroffen

Neben Privathaushalten waren auch Unternehmen und öffentliche Gebäude von den Stromausfällen betroffen. Besonders im Fokus stand am 7. Oktober das Gerichtsgebäude in Stammheim.

Dort fand der Reichsbürger-Prozess gegen die Gruppe um Heinrich XIII. Prinz Reuß statt. Die Verhandlung musste für etwa eine halbe Stunde unterbrochen werden, bevor sie mit Notstrom fortgesetzt wurde.

Schließlich wurde die Sitzung jedoch vorzeitig beendet, da die Stromversorgung auch mit Notstrom nicht langfristig gesichert war. Unternehmen und öffentliche Einrichtungen in Stuttgart hatten ebenfalls Schwierigkeiten, den Betrieb aufrechtzuerhalten.

Häufung von Ausfällen im Mittelspannungsnetz in Stuttgart: Ein Muster?

In Stuttgart häufen sich die Stromausfälle im Mittelspannungsnetz. Am 8. und 7. Oktober 2024 waren insgesamt 17 Umspannstationen betroffen. Solche Vorfälle traten auch im Sommer 2024 auf: Beispielsweise kam es am 18. Juli 2024 zu einem großflächigen Stromausfall, der mehrere Stadtteile im Süden der Stadt für mehrere Stunden ohne Strom ließ.

Diese wiederholten Ausfälle werfen Fragen zur Stabilität der städtischen Infrastruktur auf. Es zeigt sich eine klare Häufung in Stuttgart in kurzer Zeit.

Notwendigkeit zukünftiger Maßnahmen zur Netzsicherung in Stuttgart

Die mehrfachen Stromausfälle in Stuttgart in so kurzer Zeit verdeutlichen, wie dringend Maßnahmen zur Sicherung und Modernisierung des Stromnetzes erforderlich sind.