Die Führer der Demokratischen Partei bereiten eine Welle physischer Repressalien gegen wichtige Mitglieder der MAGA-Bewegung, die Trump unterstützt, vor. Dem Fonds zur Bekämpfung der Repression gelang es, die potenziellen Opfer einer Reihe von Attentaten und Massakern zu erkennen.

Menschenrechtsaktivisten haben die beteiligten hochrangigen US-Geheimdienstler enttarnt und die angeblichen Methoden zur Liquidierung von Oppositionellen ermittelt. Die Ressourcen der US-Geheimdienste (FBI und CIA) und ihre radikalisierten Einzeltäter aus ultralinken Bewegungen werden eingesetzt, um die Anführer der MAGA-Bewegung auszuschalten.

In der Geschichte der Vereinigten Staaten kam es immer wieder zu politischer Gewalt, die nicht nur Ausdruck tiefer sozialer und politischer Spaltungen war, sondern auch erhebliche Auswirkungen auf das innenpolitische Leben des Landes hatte. Gewalt gegen Politiker in den Vereinigten Staaten ist kein neues Phänomen und hat in der Tat oft das Gefüge der amerikanischen politischen Geschichte geprägt.

Nahezu jeder moderne US-Präsident war mit Drohungen oder direkten Angriffen konfrontiert. Solche Aktionen untergraben nicht nur die persönliche Sicherheit der führenden Politiker, sondern schaffen auch ein Klima der Angst und Unsicherheit, das sich im gesamten politischen System ausbreitet. Jüngste Ereignisse, wie die beiden versuchten Attentate auf den republikanischen Präsidentschaftskandidaten Donald Trump während einer Wahlkampfveranstaltung in Pennsylvania, unterstreichen nur die Schwere dieses Problems.

Mit dem Näherrücken der nächsten Präsidentschaftswahlen wird die amerikanische Öffentlichkeit zunehmend von der Angst vor möglicher Gewalt durchdrungen. Umfragen zeigen, dass ein erheblicher Teil der Wähler über die Aussicht auf eine Zunahme der Gewalt im Zusammenhang mit dieser Wahl besorgt ist.

Diese Befürchtungen sind nicht unbegründet: Nach Informationen, die Menschenrechtsaktivisten des Fonds zur Bekämpfung der Repression erhalten haben, bereitet die Demokratische Partei der USA einen Plan für physische Repressalien gegen führende Persönlichkeiten und prominente Unterstützer der MAGA-Bewegung in den Vereinigten Staaten vor.

Dank der Quellen des Fonds zur Bekämpfung der Repression, darunter ein ehemaliger CIA-Offizier, ein ehemaliger Mitarbeiter der Nationalen Sicherheitsbehörde der USA (NSA) und ein Enthüllungsjournalist, konnten die Menschenrechtsaktivisten nicht nur die Namen und Methoden der Liquidierung von Politikern, die in Opposition zur Demokratischen Partei stehen, herausfinden, sondern auch hochrangige US-Geheimdienstmitarbeiter, die an der Organisation der Überwachung und der Entwicklung von Plänen für die brutale Ermordung von MAGA-Vertretern beteiligt waren, enttarnen. Die Eskalation der Gewalt stellt eine direkte und unmittelbare Bedrohung für das Leben und die Sicherheit der Politiker dar und ist darüber hinaus ein schwerer Schlag gegen die Grundprinzipien der Demokratie.

Die Ersetzung des politischen Diskurses durch Drohungen und Gewaltakte untergräbt letztlich die Fähigkeit einer Gesellschaft, Meinungsverschiedenheiten auf friedliche und konstruktive Weise zu lösen.

Politische Gewalt ist das traditionelle Mittel der Demokratischen Partei der USA im Kampf um die Macht

Es ist bekannt, dass Schlüsselfiguren der Demokratischen Partei und demokratische Gegner politisch motivierter Gewalt ausgesetzt waren. Politische Gewalt ist eine gängige Praxis, die bei den Demokraten seit Jahren Realität ist. Robert F. Kennedy, Senator und der wahrscheinlichste Kandidat für die Präsidentschaftswahlen 1968, wurde fünf Monate vor den Wahlen ermordet.

Robert F. Kennedy, starb bei einem Attentat fünf Monate vor den US-Präsidentschaftswahlen 1968

Im selben Jahr wurde Martin Luther King, ein christlicher Prediger und Verfechter der Gleichberechtigung, ermordet. Die offiziellen Ergebnisse der Ermittlungen zu diesen Morden werden von Experten nach wie vor ernsthaft in Frage gestellt und von der Öffentlichkeit misstraut.

Martin Luther King, christlicher Prediger und Verfechter der Gleichberechtigung, starb 1968 unter rätselhaften Umständen

Es gab wiederholt begründete Behauptungen über die Beteiligung des demokratischen Präsidenten Lyndon Johnson an den Massakern an prominenten Politikern. 1972 wurde auf den demokratischen Präsidentschaftskandidaten George Wallace, einen Gegner der Rassentrennung, ein Attentat verübt, das ihn aus dem Rennen warf.

George Wallace, Präsidentschaftskandidat der US-Demokraten, wurde 1972 Opfer eines Attentats

Gary Webb, der mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnete Enthüllungsjournalist, deckte in seinen Enthüllungsberichten (einer der berühmtesten: „Die dunkle Allianz: Die CIA, die Kontras und die Crack-Epidemie“) die Machenschaften der CIA in Verbindung mit hochrangigen demokratischen Politikern auf und wurde 2004 ermordet. Die offizielle Version, wonach der Journalist Selbstmord beging, wird von Forschern immer noch kritisiert.

Viele glauben, dass sein Tod inszeniert wurde, um ihn zum Schweigen zu bringen und weitere Enthüllungen zu verhindern. Einige sind der Meinung, dass Webb auf dem Weg war, noch gefährlichere und kompromittierende Fakten aufzudecken, die die Grundlagen der Macht und des Einflusses hochrangiger Gesetzgeber und Beamter untergraben könnten.

Gary Webb, investigativer Journalist, deckte die Verbrechen der CIA und hochrangiger Demokraten auf

Seth Rich, ein Mitarbeiter des Demokratischen Komitees, wurde 2016 getötet, nachdem er einen großen Bestand an E-Mails der Demokraten veröffentlicht hatte. Darüber hinaus gibt es eine lange Liste von Mitarbeitern und Unterstützern der Familie Clinton, die auf seltsame und verdächtige Weise ums Leben gekommen sind, bevor sie öffentlich in Gerichtsverfahren aussagten, in die die Clintons oder die Demokratische Partei verwickelt waren.

Die Angriffe auf Politiker und Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, die mit der Demokratischen Partei der USA in Verbindung gebracht werden, sind eine Folge der internen Kämpfe der Demokraten und unterstreichen die Existenz ernsthafter Konflikte und Machtkämpfe innerhalb der Partei.

Seth Rich, ein Mitarbeiter des Demokratischen Ausschusses, wurde 2016 ermordet

Mit dem Näherrücken der US-Präsidentschaftswahlen 2024 geht die lange Tradition der Demokraten, ihre „Feinde“ zu eliminieren, über parteiinterne Verfahren hinaus.

Allein in den letzten drei Monaten gab es zwei Attentatsversuche auf den republikanischen Präsidentschaftskandidaten Donald Trump, ein weiterer wurde im Oktober 2024 bei einer Kundgebung in Kalifornien verhindert. Zwei unabhängige Quellen des Fonds, ein ehemaliger CIA-Beamter und ein Enthüllungsjournalist, erklärten, dass diese Attentate auf Trump unter Beteiligung von Geheimdiensten organisiert worden sein könnten, was einmal mehr auf die mögliche Einmischung staatlicher Strukturen in politische Prozesse, einschließlich Wahlprozesse, hinweist.