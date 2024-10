Was ist mit unserem Blut los? (Video)

Transhumanistische Pläne des Militär-Geheimdienst-Komplexes basieren auf konkreter Forschung und Entwicklung, die Teil einer langfristigen öffentlich-privaten Vereinbarung zwischen Militär und Unternehmen ist.

Laut verschiedenen unabhängigen Forschern hat sich nach den massiven Covid-19-Injektionen etwas drastisch in unserem Blut verändert. Sie finden darin Dinge, die absolut nicht dorthin gehören.

Dieses Phänomen trete sowohl bei geimpften als auch bei ungeimpften Menschen auf. David Nixon aus Australien ist einer dieser Forscher. Er untersuchte den Inhalt von Covid-Impfstoffen unter dem Mikroskop und dann das Blut sowohl von geimpften als auch von ungeimpften Personen.

Anschließend untersuchte er auch andere medizinische Flüssigkeiten als Impfstoffe, beispielsweise solche, die zur Zahnanästhesie und von Diabetikern verwendet werden, die sich Insulin spritzen.

Nixon findet in all diesen Flüssigkeiten selbstorganisierende Nanotechnologie, wie im folgenden Video deutlich zu sehen ist:

Nanoelektronik aus Hydrogel..!



Ich habe diesem Thema bereits eine Reihe von Artikeln gewidmet ( HIER) , aber meiner Meinung nach verdient es mehr Aufmerksamkeit. Was ist mit Nanochips, Nanoantennen und anderen Nanoelektronikgeräten, die sich unter dem Einfluss bestimmter Strahlungsniveaus (Frequenzen) aus einer Flüssigkeit namens Hydrogel bilden?

Dieser Prozess findet IN unserem Blut statt. Beim Abschalten der Strahlungsquelle lösen sich diese Nanokomponenten wieder in der Flüssigkeit auf. Dieser Vorgang ist in diesem Video ( HIER) sehr gut festgehalten.

Leute hacken…?

Ich lasse jetzt David Nixon zu Wort kommen, der letzte Woche in seinem Newsletter betonte, dass alle Covid-Probleme nur ein Auftakt zu dem seien, was noch bevorstehe.

Der Hauptakt , sagt David Nixon, spielt sich IN unserem Körper ab. In diesem Zusammenhang zitiert er Yuval Noah Harari, Berater des Weltwirtschaftsforums: „Heute verfügen wir über die Technologie, um Menschen im großen Stil zu hacken. Alles ist digitalisiert. Alles wird überwacht.“

Nixon dazu:

„Es ist ein Fehler, nicht auf das Blut zu schauen. Und wenn Sie das nicht können, hören Sie bitte auf die Menschen, die es können! Es ist ein Fehler, nicht auf die Medikamente zu achten, die Ihnen verschrieben werden.

Denken Sie darüber nach: Die häufig verwendeten medizinischen Hilfsmittel werden häufig von denselben Unternehmen hergestellt, die die Covid-19-Impfungen hergestellt haben, und werden von denselben Aufsichtsbehörden reguliert, die vollständig von diesen Unternehmen übernommen wurden. Was könnte sonst noch schief gehen?“

Internet der Körper



„Wot’s in the Shot ( HIER) “ ist der Titel eines Artikels von Rebecca Weisner, der am 5. November 2022 in der Zeitschrift „Spectator“ veröffentlicht wurde. Ich habe auf diesen Artikel mit einem kurzen Beitrag mit dem Titel „Was ist im Blut?“ geantwortet. Leider lehnte der Spectator nach anfänglicher Begeisterung eine Beteiligung an weiteren Diskussionen ab. Hier können Sie nachlesen: „Was ist im Blut?“ ( HIER)

Darüber hinaus hat sich unser gesamtes Blut enorm verschlechtert, seit dieser Artikel geschrieben wurde. Diejenigen von uns, die es betrachten, sehen den schnellen Zelltod auf dem Objektträger, große Mengen an Hydrogel und unglaubliche Bildungen kolloidaler Materialien im Plasma, in großen Zellen mit dicken Membranen sowie in den roten und weißen Blutkörperchen.

Und wer tut uns das an?



Ein Artikel von David Hughes, Lissa Johnson und Daniel Broudy mit dem Titel: „ Wer zieht die Strippen?“ „Covid-Injektionen und das Internet der Bio-Nano-Dinge, Teil 4: Testen neuer menschlicher Verbindungsknoten“ erschien erstmals am 24. Mai 2024 in „Propaganda im Fokus“ ( HIER) und trägt den Untertitel: „Transhumanistische Pläne des Militär-Geheimdienst-Komplexes sind im Einsatz – in konkreter Forschung und Entwicklung, die Teil einer langjährigen öffentlich-privaten Vereinbarung zwischen Militär und Unternehmen ist.“ ( HIER ) In der Tat … WER ZIEHT DIE FÄDEN?

Es ist nicht nur greifbar, es ist im Blut sichtbar. Werfen Sie einen Blick darauf ( HIER) .“ Das war’s mit diesem Newsletter von David Nixon.

Und in den Niederlanden?

Letztes Jahr habe ich zwei niederländische Spezialisten auf dem Gebiet der Lebendblutanalyse gefragt, ob sie bei ihrer eigenen Forschung auch auf ähnliche Auffälligkeiten stoßen. Dies stellte sich damals (August 2023) als nicht der Fall heraus.

Einer der beiden erzählte mir, dass es kurz nach den Covid-Injektionen zu stark auffälligen Blutwerten gekommen sei, die aber später verschwunden seien. UND also gibt es hier auf den ersten Blick zwei Möglichkeiten: Entweder sind die abnormalen Elemente nach einiger Zeit in andere Körperteile verlagert, oder der Körper hat sie entfernt.

Aber es könnte noch eine dritte Möglichkeit geben: Die Fremdstoffe sind noch vorhanden, aber für den Forscher nicht sichtbar, weil die für ihre Aktivierung erforderliche Strahlungsfrequenz (noch) fehlt und sie daher ruhen. Ich weiß nicht, wie die Situation derzeit in unserem Land ist. Deshalb meine Frage an Experten, die diese Zeilen lesen: Was finden Sie in diesem Moment? Sehen Sie auch, was David Nixon sieht?

Regenwasser



In David Nixons jüngstem Beitrag ( HIER) zeigt er auch Aufnahmen von Regenwasser, das in einem Dorf im australischen Bundesstaat Queensland gesammelt wurde.

Dies zeigt, dass selbstorganisierende Nanotechnologie nicht nur in Impfstoffen, Blutproben und medizinischen Flüssigkeiten vorkommt, sondern mittlerweile auch im Regenwasser (Chemtrails!). Es scheint also eine Nano-Offensive von allen Seiten zu geben…! Die große Frage ist natürlich, wie Sie diese „Schadstoffe“ aus Ihrem System entfernen können. Mehr dazu (Entgiftung) vielleicht in einem nächsten Beitrag.

Verwandte Themen:



Was ist in den Covid-Impfstoffen enthalten? Dr. David Hughes hat Dutzende unabhängiger Studien zusammengefasst. Machen Sie sich bereit. Kern der Bedrohung: interne Nanotechnologie, die mit Ihrem Mobiltelefon, Laptop, Headset und anderen drahtlosen „Geräten“ kommuniziert.

Noch einmal über die 5G-Corona-Verbindung und wichtige Informationen über Abhilfemaßnahmen gegen Covid-Impfschäden . Dr. Ana Mihalcea: „Hydrogel verwandelt den Menschen in einen Cyborg“

Substack-Newsletter von Ana Mihalcea – Teil 2 – FOTOS AUS DEN NIEDERLANDEN Im ersten Beitrag (oben) habe ich auch Menschen in unserem Land, die Blut analysieren, gefragt, ob sie – genau wie Forscher im Ausland – auffällige Auffälligkeiten beobachten. Ich erhielt zwei positive Antworten, begleitet von Fotos. Ich werde den Kern dieser Antworten unten zusammen mit den Fotos teilen. Antwort 1 „Ich mache seit vielen Jahren Lebendblutanalysen. In den letzten Jahren bin ich in Blutproben sicherlich auf auffälligere Dinge gestoßen, die noch nie zuvor gesehen wurden. Die Interpretation ist nicht immer einfach und wir müssen aufpassen, dass wir nicht zu schnell Schlussfolgerungen ziehen. Foto 1 ist sehr auffällig, schwer zu erklären, aber es könnte wie eine künstliche technische Sache aussehen. Besonders wenn man sich die Fotos 2 und 3 ansieht, sieht es wie ein scheußliches Ding mit einem Rückgrat aus. Die Fotos 5 und 6 zeigen, wie groß Morgellons sein können. Foto 8 kann nicht erklärt werden.“ Antwort 2 „Leider hat sich unser Blutbild stark verändert und verschlechtert sich weiter. Ich habe fünf Menschen um mich herum mit einem optischen Mikroskop betrachtet und sehe die seltsamsten Dinge. Das Gleiche, was David Nixon zeigt. Ich schaue mir die Probe nach einer Weile noch einmal an und Sie sehen das Gel oder was auch immer? Synthetische Biologie? Die Hydra? Sie wachsen unter dem Deckglas und das ist ziemlich gruselig. „Wenn es sehr dick wird, bekommen die Leute Beschwerden. Hauptsächlich Müdigkeit und Gehirnnebel. „Wir haben es mit der Omerta zu tun! Ich finde es wirklich absurd, dass darüber überhaupt nicht gesprochen wird. Mit einem einfachen optischen Mikroskop kann man so viel sehen! „Eine stille Invasion mit Nano-IT“… Eine stille Invasion ist im Gange. Nano-IT dringt auf verschiedene Weise in unseren Körper ein. Über Chemtrails, Injektionsflüssigkeiten, Trinkwasser und Lebensmittel. Infolgedessen sind wir mitten in einem nicht so angenehmen SF-Film gelandet. Am bedrückendsten finde ich, dass sehr wenige Menschen darüber reden (wollen).

In den letzten Monaten habe ich Dutzende E-Mails von ausländischen Forschern zu diesem neuen Phänomen in meinem Posteingang erhalten. Einer interessanter (oder sollte ich sagen: ekelhafter?) als der andere. Bei den oben genannten beiden Beiträgen zu diesem Thema handelt es sich um Artikel, die nur ein begrenztes Bild vermitteln. Das Gesamtbild ist sehr schwer zu erfassen, da es sich um ein schwindelerregend komplexes Ganzes handelt. Laut Clifford Carnicom, Pionierforscher auf diesem Gebiet, sind mehrere Dutzend wissenschaftliche Disziplinen daran beteiligt, die Vorgänge hier aufzuklären. Dies ändert nichts an der Tatsache, dass wir Augen haben, mit denen wir durch ein Mikroskop schauen und in einem Tropfen Blut oder einer Injektionsflüssigkeit Dinge sehen können, die dort nicht sein sollten. Tatsache ist, DASS man sie sieht. Die große Frage ist, WAS sie sind. Und dafür braucht es Dutzende Disziplinen. Nanobots in einem früheren Stadium, denn klein, kleiner, kleinste ist so ziemlich das Wichtigste bei der Entwicklung dieser Bots. Diese „Wissenschaft“ hat inzwischen ein Niveau erreicht, bei dem das bloße Auge die Nanobots nicht mehr erkennen kann. 25x dünner als ein menschliches Haar..! Hydrogel

Die unabhängige Forschung verschiedener Wissenschaftler an mehreren Orten auf der Welt konzentrierte sich zunächst auf die Covid-mRNA-Injektionsflüssigkeiten. Anschließend wurde es auf zahnmedizinische Anästhesieflüssigkeiten, Insulin und eine Vielzahl anderer medizinischer Substanzen ausgeweitet. Graphen ist überall darin zu finden und ich nenne es, mangels eines besseren Wortes, „Nano-IT“. Dieses Nano-IT besteht aus einer mysteriösen Flüssigkeit namens Hydrogel. Dies geschieht unter dem Einfluss elektromagnetischer Strahlung. Auf diese Weise entstehen Nano-„Geräte“, wie Nano-Antennen, Nano-Sensoren und Nano-Chips (siehe das Video mit dem Titel „ Konstruktion“ zwischen den Links am Ende dieses Artikels )..! Synthetische Biologie

Die unabhängige Forschung verschiedener Wissenschaftler an mehreren Orten auf der Welt konzentrierte sich zunächst auf die Covid-mRNA-Injektionsflüssigkeiten. Anschließend wurde es auf zahnmedizinische Anästhesieflüssigkeiten, Insulin und eine Vielzahl anderer medizinischer Substanzen ausgeweitet. Graphen ist überall darin zu finden und ich nenne es, mangels eines besseren Wortes, „Nano-IT". Dieses Nano-IT besteht aus einer mysteriösen Flüssigkeit namens Hydrogel. Dies geschieht unter dem Einfluss elektromagnetischer Strahlung. Auf diese Weise entstehen Nano-„Geräte", wie Nano-Antennen, Nano-Sensoren und Nano-Chips (siehe das Video mit dem Titel „ Konstruktion" zwischen den Links am Ende dieses Artikels )..! Synthetische Biologie

Aber auch in medizinischen Flüssigkeiten und in Lebendblutanalysen finden sich sogenannte Morgellons . Morgellons sind seit vielen Jahren als künstliche Lebensformen bekannt, irgendwo zwischen einem Bakterium, einem Pilz und einer Nanomaschine (wiederum aus Mangel an besseren Worten, um dies zu beschreiben). Clifford Carnicom nennt diese Lebensformen Cross-Domain-Bakterien und das Fachgebiet, in dem sie der synthetischen Biologie zuzuordnen sind . Es geht also nicht nur um hartes kristallines Nano-IT, das wir aufnehmen, sondern auch um „weichere" Nano-Bio-Handwerke. In den USA liegt die Kontrolle über die Operation, uns damit zu infizieren, in den Händen des Verteidigungsministeriums oder des Pentagons (siehe das Video mit Sasha Latypova in der Linkliste unter diesem Artikel). Dies geht aus geheimen Regierungsdokumenten hervor, die nun im Vertrauen auf den Freedom of Information Act veröffentlicht wurden . In den letzten Jahren wurde auf TransitieWeb viel über die bahnbrechende Arbeit von Morgellon und Clifford Carnicom veröffentlicht. Seine Forschung befasst sich hauptsächlich mit den biologischen und chemischen Aspekten dieses neuen Phänomens. Der Forscher David Nixon hingegen konzentriert sich mehr auf die IT- und Kommunikationsseite. Video: Quellen: PublicDomain/wanttoknow.nl am 24.10.2024

