Ehemaliger CEO von Abercrombie & Fitch wegen Sexhandels angeklagt

Der ehemalige CEO von Abercrombie & Fitch (A&F), Mike Jeffries, wurde wegen einer Reihe erschreckender Anklagen wegen Kindersexhandels verhaftet.

NBC News berichtete, Jeffries sei in West Palm Beach, Florida, verhaftet worden. Zwei weitere Komplizen, Matthew Smith aus West Palm Beach und James Jacobson aus Wisconsin, wurden ebenfalls im Zusammenhang mit Menschenhandel mit jungen Männern und Sexpartys verhaftet.

CNN berichtet weiter:

Gegen Mike Jeffries, den ehemaligen CEO von Abercrombie & Fitch, wurde in New York in 16 Anklagepunkten des Sexhandels und der internationalen Prostitution Anklage erhoben. Ihm wird vorgeworfen, während seiner Zeit als Geschäftsführer des Einzelhändlers „ein Netzwerk aus Mitarbeitern, Vertragspartnern und Sicherheitsfachleuten“ genutzt zu haben.

„Obwohl Jeffries CEO eines der bekanntesten Bekleidungseinzelhändler der Welt war, nutzte er seine Macht, seinen Reichtum und seinen Einfluss, um mit Männern zu handeln, für sein eigenes sexuelles Vergnügen und das seines Lebensgefährten Matthew Smith“, sagte Breon Peace, US-Staatsanwalt für den Eastern District von New York, in einer Pressekonferenz am Dienstag.

Smith, 61, aus West Palm Beach, Florida, und ein weiterer Komplize von Jeffries, James Jacobson, 71, aus Rice Lake, Wisconsin, wurden im Rahmen des Verfahrens ebenfalls angeklagt. Jacobson war von Jeffries und Smith damit beauftragt, Männer anzuwerben, zu interviewen und einzustellen, die für Jeffries und Smith kommerzielle sexuelle Handlungen durchführen sollten, so die Anklageschrift.

In der Anklageschrift heißt es, dass Jeffries, Smith und Jacobson zwischen Dezember 2008 und März 2015 an einem Sexhandelsplan beteiligt waren, bei dem sie Männer für „Sexveranstaltungen“ rekrutierten, bei denen den mutmaßlichen Opfern Muskelrelaxantien (sogenannte „Poppers“), Alkohol, Gleitmittel, Viagra und Kondome verabreicht wurden, um sexuelle Handlungen vorzunehmen. Angeblich wurden sie mit Model- und Karrieremöglichkeiten bei Abercrombie zu den Handlungen gelockt.

Jefferies trat im Dezember 2014 als CEO von Abercrombie & Fitch zurück, nachdem er das Unternehmen seit 1992 geleitet hatte. Abercrombie & Fitch antwortete nicht sofort auf eine Bitte um Stellungnahme. („Pussycat Dolls“-Sängerin sicher: Es werden mächtigere Männer als Diddy fallen – Rapper soll K.-o.-Tropfen ins Babyöl gemischt haben)

„Die Botschaft der heutigen Anklage ist klar: Die sexuelle Ausbeutung schutzbedürftiger Menschen ist ein Verbrechen. Und dies auch noch durch die Aussicht auf eine Zukunft in der Modebranche, als Model oder in irgendeinem anderen Geschäft zu tun, ist nicht anders“, sagte US-Staatsanwalt Peace auf der Pressekonferenz zur Bekanntgabe der Anklage.

Der Anklageschrift zufolge verließen sich Jeffries und Smith auf ihre enormen finanziellen Ressourcen und nutzten Jacobson und ein Netzwerk aus Mitarbeitern, Vertragspartnern und Sicherheitsexperten, um ein Geschäft zu betreiben, das „der Befriedigung ihrer sexuellen Wünsche gewidmet war und gleichzeitig dafür sorgte, dass ihr internationaler Sexhandel und ihr Prostitutionsgeschäft geheim blieben.“

Jeffries und Smith bezahlten Dutzenden von Männern Reisen innerhalb der Vereinigten Staaten und ins Ausland zu verschiedenen Orten, darunter die Hamptons, New York City und Hotels in England, Frankreich, Italien, Marokko und Saint Barthélémy, um dort mit Jeffries, Smith und anderen sexuelle Handlungen vorzunehmen, heißt es in der Anklageschrift. Einige der Männer wurden angeblich dafür bezahlt, an mehreren Sexveranstaltungen teilzunehmen.

Alle drei Angeklagten wurden heute Morgen verhaftet. Jeffries und Smith erschienen heute Nachmittag erstmals vor dem Bundesgericht im südlichen Bezirk von Florida. Jacobson wurde in Wisconsin verhaftet und erschien erstmals vor dem Bundesgericht in St. Paul, Minnesota.

Jeffries wurde gegen eine Kaution von 10 Millionen Dollar freigelassen, Jacobson gegen eine Kaution von 500.000 Dollar und gegen Smith wurde eine Untersuchungshaft angeordnet. Sie werden am Freitag im Eastern District von New York vor Gericht gestellt.

„Wir werden nach der Veröffentlichung der Anklageschrift und wenn es angebracht ist, ausführlich auf die Vorwürfe eingehen, planen dies jedoch im Gerichtssaal – nicht in den Medien“, sagte Brian Bieber, Anwalt von Michael Jeffries. Der Anwalt von Matthew Smith veröffentlichte die gleiche Erklärung für seinen Mandanten. Ein Anwalt von Jacobson antwortete nicht sofort auf eine Bitte um Stellungnahme.

Jacobsons angebliche Rolle bestand darin, um die Welt zu reisen, um Männer für die „Sex-Events“ anzuwerben und zu interviewen und Proben potenzieller Kandidaten durchzuführen. Jacobson verlangte in der Regel, dass die Kandidaten zuerst mit ihm Sex hatten, heißt es in der Anklage.

Jeffries und Smith stellten ein separates Hauspersonal ein, um diese Partys zu beaufsichtigen, und forderten die Männer auf, Kostüme zu tragen, Sexspielzeug zu benutzen oder sich auf bestimmte sexuelle Handlungen vorzubereiten, behaupten die Staatsanwälte. Das Personal fungierte auch als Sicherheitspersonal und kontrollierte, wer die „Sexveranstaltungen“ betrat und verließ, heißt es in der Anklageschrift, und ließ sie nicht gehen, bis Jeffries und Smith entschieden, dass die Veranstaltungen vorbei waren.