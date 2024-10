Eine noch nie dagewesene Geldvernichtung steht bevor: Signalisiert die Fed das Anfang vom Ende des Fiatsystems?

Die globale Geldmenge ist laut Bloomberg seit 2019 um 20,6 Billionen Dollar gestiegen. Darüber hinaus stieg die globale Verschuldung im Jahr 2023 um mehr als 15 Billionen Dollar und erreichte mit 313 Billionen Dollar ein neues Rekordhoch. Rund 55% dieses Anstiegs entfielen auf die Industrieländer, vor allem auf die USA, Frankreich und Deutschland.

Die nicht kapitalgedeckten Verbindlichkeiten in den Vereinigten Staaten belaufen sich auf 72 Billionen Dollar, fast 300% des BIP. Dies mag hoch erscheinen, bis man sich Spanien mit 500% des BIP, Frankreich mit fast 400% oder Deutschland mit fast 350% des BIP ansieht.

Es gibt kein Entkommen aus der Verschuldung. Die fiktiven Versprechen der Regierung mit Papiergeld zu bezahlen, führt zu einer ständigen Abwertung der Währung und damit zur Verarmung derjenigen, die einen Lohn verdienen oder Ersparnisse haben.

Die Inflation ist die versteckte Steuer, und sie ist sehr bequem für die Regierungen, weil sie immer den Geschäften oder Unternehmen die Schuld geben und sich selbst als Lösung präsentieren, indem sie noch mehr Geld drucken.

Die Regierungen wollen mehr Inflation, um die Auswirkungen der enormen Schulden und der ungedeckten Verbindlichkeiten in realen Werten zu verringern. Sie wissen, dass sie Sie nicht stärker besteuern können, also besteuern sie Sie indirekt, indem sie die Kaufkraft der von ihnen ausgegebenen Währung zerstören.

Hohe Steuern sind kein Mittel, um hohe Schulden abzubauen, sondern um die Enteignung des nationalen Reichtums aufrechtzuerhalten. Länder mit hohen Steuern und großen Regierungen haben auch eine enorme Staatsverschuldung. (Der Zusammenbruch des Fiat-Geldes und das Wiederaufleben des Goldes)

Wenn Sie dachten, dass die Geldvernichtung, die wir in den letzten Jahren erlebt haben, übertrieben war, dann warten Sie nur auf das Leid, das wir in Zukunft ertragen werden.

Im Jahr 2024 hat die Welt mehr als 70 Wahlen erlebt, bei denen sich keine der Parteien mit Zugang zur Macht auch nur die Mühe gemacht hat, einen realistischen Plan zum Schuldenabbau vorzulegen.

Regierungen und Politiker wissen, dass sie alle Versprechungen mit dem Geld anderer machen können, und viele Wähler akzeptieren bereitwillig den Trugschluss, die Wohlhabenden zu besteuern. Natürlich führt die Entwertung der Währung zu einer weit verbreiteten Verarmung.

Kamala Harris verspricht Steuerabzüge für Existenzgründer und Erstkäufer von Wohneigentum sowie für Familien mit Kindern. Das ist urkomisch. Die Inflation, eine versteckte Steuer, frisst ihre Einkünfte und Ersparnisse auf, während hohe direkte und indirekte Steuern die verbleibenden Mittel absorbieren.

Trotzdem verspricht sie einen Steuerabzug, den die meisten kleinen Unternehmen nie in Anspruch nehmen werden, da sie schließen werden, bevor sie einen Gewinn erwirtschaften.

Das Finanzministerium rechnet zwischen 2024 und 2034 mit einem Anstieg der Staatsverschuldung um 16 Billionen Dollar, ohne dabei das Risiko einer Rezession zu berücksichtigen.

Die enorme Staatsverschuldung in Höhe von 35 Billionen Dollar und deren spätere Aufstockung hat das Potenzial, die Währung zu zerstören. Ohne einen wachstumsfördernden Plan und eine ernsthafte Unterstützung der Kaufkraft der Währung werden die Bürger mit einer höheren Verschuldung, einem eingeschränkten Zugang zu Gütern und Dienstleistungen und letztlich mit der Auflösung der Mittelschicht konfrontiert.

Regierungen und Politiker brauchen die Stimmen der Mittelschicht, um an die Macht zu kommen, und sie müssen auch die Ersparnisse und Löhne eben dieser Mittelschicht untergraben, um das Gewicht der öffentlichen Schulden real zu verringern. Wenn die Regierung sagt, sie könne mehr Schulden drucken und ausgeben, dann zahlen Sie dafür.

Die angehäuften Schulden in Billionenhöhe werden zu einer noch nie dagewesenen Welle von Lockerungsmaßnahmen der Zentralbanken führen, die weiterhin negative Realzinsen und sogar eine direkte Monetarisierung der Schulden beinhalten werden. Sie brauchen jedoch einen Vorwand, um sich selbst als Lösung für das Problem darzustellen, das sie selbst geschaffen haben.

Erinnern Sie sich, warum Regierungen gerne die Kaufkraft der von ihnen ausgegebenen Währung zerstören? Es ist eine Form der Verstaatlichung des Reichtums des Landes.

Wie können Regierungen eine Währungszerstörung durchführen, wenn die Bürger bereits über die hohen Preise verärgert sind? Erstens: Sie müssen sie zum Schweigen bringen. Zweitens müssen sie Ihnen die Möglichkeit nehmen, aus der Währung zu fliehen. Drittens, die Enteignung durchsetzen nach dem Motto: „Du magst nichts haben, aber du wirst Glück finden.“

Ja, Sie werden nichts haben, aber Sie werden auch nicht zufrieden sein. Nur dieses Mal werden Sie sich nicht beschweren können. Die Abschaffung der freien Meinungsäußerung und der unabhängigen Medien ist ein wesentlicher Bestandteil dieses Plans.

Sie glauben, ich übertreibe? Wenn die Regierung wirklich glauben würde, dass es Ihnen mit ihrer Politik besser ginge und Sie mehr Wohlstand hätten, würde sie die freie Meinungsäußerung fördern, weil jeder ihre Wohlstandsverbesserungen zu schätzen wüsste.

Sie müssen die freie Meinungsäußerung einschränken, weil sie wissen, dass sie Sie ärmer machen werden. Deshalb ist es wichtig, dass Sie sich vor den Versprechungen der Regierung schützen und die Gründe für die Zerstörung des Geldes verstehen.

Fiatgeld ist nur ein Versprechen, und der Emittent weiß, dass er es nicht mit dem heutigen Wert bezahlen kann. Der beste Weg, Sie zu kontrollieren, ist, Sie abhängig zu machen und die Währung wertlos zu machen. Schützen Sie sich, indem Sie investieren.

Signalisiert die Fed das Anfang vom Ende des Fiatsystems?

Die Federal Reserve hat soeben eine überdimensionale Zinssenkung vorgenommen, während der S&P500 auf einem Allzeithoch notierte, und damit signalisiert, dass ihr Schwerpunkt entgegen ihrem Mandat nicht mehr auf der Wirtschaft liegt, sondern auf der Umsetzung der politischen Agenda der amtierenden US-Regierung, so schreibt JustDario in seinem Blog.

Er hat einige Vermutungen, wie es jetzt weitergehen könnte.

Zunächst einmal steigen die 10-jährigen Renditen trotz der Senkung um 50 Basispunkte, obwohl die Fed davon überzeugt ist, dass die Inflation stetig auf ihr langfristiges Ziel von 2% zurückgehen wird, so schreibt JustDario.

Weil diese Maßnahme offensichtlich die Inflation anheizen wird, die für alle, die in der realen Welt leben, viel höher ist als die vom US-amerikanischen BLS veröffentlichten falschen Daten.

Zweitens signalisiert die Fed, dass das Finanzsystem das derzeitige Zinsniveau nicht mehr aufrechterhalten kann, aber aus Vorsicht vor der Reaktion und den schnellen Eskalationen, die in der Bankenkrise im letzten Jahr auftraten, ist sie dieses Mal sehr vorsichtig mit der Angabe, welches Finanzinstitut besonders in Schwierigkeiten ist, so JustDario.

Drittens: Die Fed signalisiert nicht, dass die Wirtschaft stark ist, sondern das genaue Gegenteil, schreibt er. Jedes Mal, wenn sich die US-Renditekurve umkehrte, signalisierte sie mit einer perfekten Erfolgsbilanz Probleme in der Wirtschaft, und dieses Mal ist es nicht anders, auch wenn die Fed die Leute das glauben machen will.

Mittelfristig wird es für das in Schwierigkeiten geratene Finanzinstitut immer schwieriger, sich aus dem Rampenlicht zu halten. Langfristig wird sich die Fed mit einer deutlich geschwächten Wirtschaft und einem Finanzsystem auseinandersetzen müssen, das wahrscheinlich nach einer weiteren Rettung des Systems schreien wird.

Deshalb glaubt JustDario, dass wir jetzt den Anfang vom Ende des großen modernen Experiments des Fiatgeldsystems erleben, das so offensichtlich gescheitert ist, wie ähnliche Versuche zuvor in der Geschichte. Quellen: PublicDomain/goldseiten.de am 01.10.2024

