Die Kriegspläne des Deep State entfalten sich, während die USA und Israel einen Angriff auf den Iran planen, was die Angst vor einem dritten Weltkrieg schürt. Wird Amerika angesichts des Eintritts Russlands in den Konflikt und der auf dem Spiel stehenden US-Wahlen in einen globalen Krieg hineingezogen oder wird die Diplomatie siegen? Eine kritische Analyse von Politik, Konflikten und globalen Spannungen.

KRIEG!! Die Biden-Regierung befiehlt den US-Streitkräften und Verbündeten im Nahen Osten, Israel um jeden Preis zu verteidigen! US-Streitkräfte bereiten einen massiven Vergeltungsschlag gegen Teheran vor!

Berichten zufolge planen die Vereinigten Staaten, gemeinsam mit Israel einen koordinierten Militärschlag gegen den Iran zu führen. Was als isolierter Konflikt begann, eskaliert rasch zu einer potenziellen globalen Katastrophe – einem Vorboten des Dritten Weltkriegs.

Und während der „tiefe Staat“ diese Ereignisse zu orchestrieren scheint, beobachtet die Welt mit angehaltenem Atem, wie Russland offenbar in den Konflikt eingreift und die bereits instabile Situation noch komplizierter macht.

Angesichts all dieser Kräfte könnte die bevorstehende US-Wahl nur noch eine Fußnote in den Annalen der Geschichte sein, wenn die globalen Unruhen außer Kontrolle geraten. Doch es stellt sich eine entscheidende Frage: Können sich die USA leisten, noch tiefer in einen weiteren Krieg zu stürzen, oder ist es an der Zeit, der Sicherheit ihrer Bürger Priorität einzuräumen und diesem drohenden Sturm aus dem Weg zu gehen? (NATO skizziert Pläne für den Fall eines Kriegsausbruchs mit Russland)

Abschnitt 1: Ein sich zusammenbrauender Konflikt: Wie wir hierher gekommen sind

Der Konflikt zwischen Israel und dem Iran. Israel und der Iran befinden sich seit langem in einem angespannten Machtkampf, wobei beide Länder den jeweils anderen als existentielle Bedrohung betrachten. Angesichts der Unterstützung militanter Gruppen durch den Iran und seiner anhaltenden Atomambitionen hat Israel eine harte Haltung eingenommen und ist bereit, jede wahrgenommene Bedrohung mit militärischen Mitteln einzudämmen.

Die Spannungen waren eine tickende Zeitbombe, die jeden Moment explodieren könnte, und nun scheint dieser Zeitpunkt gekommen zu sein. Israels jüngste militärische Vorbereitungen lassen darauf schließen, dass man nicht länger tatenlos zusehen will, wie der Iran einer nuklearen Macht immer näher kommt. Die USA, Israels treuer Verbündeter, werden in den Konflikt hineingezogen und treiben die Welt einen Schritt näher an eine neue globale Kriegsfront.

Teheran: 90 Prozent der abgefeuerten Raketen trafen ihre Ziele

Iran hat am späten Abend des 1. Oktober bei einem massiven Vergeltungsangriff hunderte ballistische Raketen auf Israel abgefeuert, die nach offiziellen Informationen aus Teheran mehrere Militärbasen im ganzen Land direkt getroffen haben.

Die iranische Operation mit dem Namen „True Promise 2“ zielte auf „mehrere Luft- und Radarbasen sowie auf Zentren für die Planung von Attentaten auf die Anführer der Achse des Widerstands“, heißt es in der zweiten Erklärung der Iranischen Revolutionsgarde.

„Obwohl diese Region durch die fortschrittlichsten und dichtesten Verteidigungssysteme geschützt ist, haben 90 Prozent der Geschosse ihre Ziele erfolgreich getroffen, was das zionistische Regime im Angesicht der geheimdienstlichen und operativen Dominanz der Islamischen Republik in Angst und Schrecken versetzt“, heißt es in der Erklärung weiter.

Die US-Regierung bezeichnete den iranischen Angriff indes als „vereitelt und unwirksam“ und drohte mit Konsequenzen. Washington bestätigte, dass es Israel bei der Abwehr des Raketenbeschusses geholfen habe. Pentagon teilte mit, die US-Streitkräfte im Nahen Osten hätten am Dienstag mehrere von Iran gegen Israel gerichtete Raketen abgefangen.

Der US-Sicherheitsberater Jake Sullivan sagte gegenüber Reportern am Dienstag, dass „US-Zerstörer sich israelischen Luftabwehreinheiten angeschlossen haben, um Abfangjäger einzusetzen und ankommende Raketen abzuschießen.“ Er bezeichnete die iranischen Operationen als „ineffektiv“.

