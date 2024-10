„Er ist der Teufel“ – Rede von Michael Jackson geht nach Diddy-Skandal viral – „Er bringt Minderjährige mit dem Bus in seine Villa“ – Nachbar packt aus (Videos)

Zukünftige Entwicklungen bleiben abzuwarten, aber eines ist sicher: Das letzte Wort ist in diesem Skandal noch lange nicht gesprochen. Die Augen der Welt sind auf dieses Thema gerichtet. Alle Personen, die in der Vergangenheit mit P. Diddy zu tun hatten, sehen sich nun einem immensen Druck der Öffentlichkeit ausgesetzt.

Jay-Z, Beyoncé, Jennifer Lopez & Co. – Die große Diddy-Liste ist aufgetaucht

Kürzlich sorgte eine Liste für Aufsehen im Internet, die die Namen zahlreicher Prominenter enthält, die angeblich an Diddys berüchtigten Partys teilgenommen haben sollen.

nter den genannten befinden sich Top-Stars wie Beyoncé, Jennifer Lopez und Leonardo DiCaprio. Bemerkenswert ist, dass auch Namen wie Rihanna und 50 Cent auf der Liste stehen, letzterer steht aktuell sogar in Opposition zu Diddy.

Die Existenz dieser Liste wirft viele Fragen auf, besonders im Hinblick auf die möglichen Verbindungen zwischen den aufgeführten Prominenten und den Anschuldigungen gegen Diddy.

Die Authentizität dieser Liste ist jedoch noch umstritten, wobei einige der gelisteten Promis durchaus eine langjährige, gemeinsame Vergangenheit mit Diddy haben. Auch ist anzumerken, dass Diddy ein gut vernetzter Mann war und viele Gäste für seine „normalen“ Partys hatte.

Diddy Party List is dropping

Heftige Vorwürfe gegen P. Diddy: Frau musste auf Party vor ihm flüchten – „Er jagte mich“

Gegen den Rapper P. Diddy werden erneut schwere Vorwürfe erhoben. Eine Sängerin musste auf einer Party vor ihm flüchten als sie erst 16 Jahre alt war.

Kürzlich meldete sich eine weitere Frau zu Wort, die von einem unangenehmen Erlebnis auf einer Party berichtet hat. Die Künstlerin Good Fridae besuchte im Jahr 1999 ein Event, das von Diddy veranstaltet wurde.

Damals war sie erst 16 Jahre alt. Gegenüber einer Freundin äußerte sie bereits Bedenken, denn auf dem Event waren Mobiltelefone verboten: „Die Tatsache, dass es keine Telefone gab, war ein weiteres Warnsignal für mich, und ich begann, mir Sorgen zu machen. Ich fühlte mich sofort wie ein Stück Fleisch und sehr unwohl. Männer umschwärmten uns und boten uns Geld, Drogen, Plattenverträge usw. an.“

„Er jagte mich den Flur hinunter!“

Schließlich wollte die junge Frau die Party so schnell wie möglich wieder verlassen. Doch die Sicherheitsleute stellten sich ihr in den Weg. „Du wirst hier warten, bis Diddy zurückkommt“, sollen sie damals gesagt haben.

„Ich hatte fast eine Panikattacke, als ich Diddy kommen sah.“ Fridae wollte vor dem Rapper flüchten und mit dem Aufzug zurück zur Lobby des Hotels fahren.

Doch so einfach ließ Combs sie nicht gehen. „Er jagte mich den Flur hinunter! Ich habe ihm mein kaputtes Handy ins Gesicht geworfen und der Aufzug öffnete sich genau zum richtigen Zeitpunkt, mit Hotel-Manager und Hotel-Sicherheitsdienst darin.“

Fridae ist stolz, dass sie sich mittlerweile traut, offen über dieses Erlebnis zu sprechen. Der Anwalt Tony Buzbee hat kürzlich bekanntgegeben, dass er mittlerweile 50 Personen vertritt, die mutmaßliche Opfer des Rappers sind. Darunter befinden sich sowohl Männer als auch Frauen.

Quellen: PublicDomain/raptastisch.net am 02.10.2024