Es kommt! 02. Oktober 2024! Sehen Sie sich das an, bevor es gelöst wird! (Video)

Entdecken Sie die tiefgreifenden Auswirkungen der bevorstehenden Sonnenfinsternis am 2. Oktober, ein Tor zu höheren Frequenzen und spirituellem Wachstum. Erkunden Sie Rituale, Chakren und Ahnenheilung, um sich mit kosmischen Energien in Einklang zu bringen und Ihr Bewusstsein zu erweitern.

Das Universum steht kurz davor, ein mächtiges Tor zu öffnen, und dies ist keine gewöhnliche Sonnenfinsternis. Wenn die Sonnenfinsternis am 2. Oktober eintritt, wird ein Portal entzündet, das eine seltene Gelegenheit zur Transformation und zum Erwachen bietet.

Dieses kosmische Ereignis ist ein Schlüssel, der den Fluss höherer Frequenzen freisetzt und eine Chance bietet, über die Grenzen der 3D-Realität hinauszusteigen und in ein höheres Bewusstsein einzutreten. Die Energie, die durch dieses Portal strömt, wird intensiv, reinigend und zutiefst transformierend sein. Allerdings können nur diejenigen, die bereit, ausgerichtet und geerdet sind, ihre Kraft voll nutzen.

Sind Sie bereit, diesen tiefgreifenden Wandel anzunehmen, das Alte loszulassen und in eine neue Dimension Ihres Lebens einzutreten, die im 5D-Bewusstsein verwurzelt ist?

Was ist eine Sonnenfinsternis? Der Himmel war schon immer eine riesige himmlische Leinwand, auf der die Bewegungen von Sonne, Mond und Planeten Geschichten erzählen, die so alt sind wie die Zeit selbst. Im Gegensatz zum gleichmäßigen Strahlen eines typischen sonnigen Tages ist eine Sonnenfinsternis eine dramatische Konstellation, bei der Mond, Erde und Sonne in perfekter Harmonie tanzen.

Wenn der Mond zwischen Erde und Sonne vorbeizieht, wirft er einen Schatten auf die Sonnenoberfläche, wodurch das Licht kurzzeitig gedämpft wird und ein mystischer Feuerring entsteht.

Während ein normaler Neumond eine Zeit des Neuanfangs und der Zielsetzung ist, fügt eine Sonnenfinsternis eine zusätzliche Ebene der Intensität hinzu – wie ein Scheinwerfer, der auf unsere tiefsten Wünsche und Ängste gerichtet ist. Astrologisch gesehen sind Finsternisse kosmische Reset-Knöpfe, die den üblichen Energiefluss unterbrechen, Muster durcheinanderbringen und uns auf die Überholspur zu unserem Schicksal bringen.

Während einer Sonnenfinsternis erleben wir eine plötzliche und oft unerwartete Bewusstseinsveränderung, als ob das Universum uns drängt, uns wieder auf unser höheres Ziel auszurichten. (Neues aus der geistigen Welt: Die große Reinigung hat begonnen)

Die Bedeutung der Sonnenfinsternis vom 2. Oktober und des Portals

Diese besondere Sonnenfinsternis am 2. Oktober ist nicht nur ein gewöhnliches Himmelsphänomen, sondern ein tiefgreifendes Portal – eine Öffnung zwischen Welten und Dimensionen. Stellen Sie sich diese Sonnenfinsternis als ein Tor vor, eine kosmische Tür, die sich öffnet und höhere Energien aus dem Universum in unsere Realität fließen lässt.

Portale sind in der spirituellen Lehre Momente, in denen sich die Energie dramatisch verschiebt und Möglichkeiten für Transformation und beschleunigtes Wachstum schafft.

Diese Sonnenfinsternis wirkt als Katalysator für den Übergang vom 3D- zum 5D-Bewusstsein. Die dritte Dimension, oder 3D, ist der Ort, an dem die meisten von uns leben, mit Fokus auf die materielle Welt, die lineare Zeit und die Dualität. Die fünfte Dimension, oder 5D, ist ein Seinszustand, in dem Einheit, Liebe und höheres Bewusstsein vorherrschen.

In 5D überschreiten wir die Grenzen des Physischen und bewegen uns in einen Raum, in dem wir unser höchstes Potenzial entfalten und in Harmonie mit dem universellen Fluss leben können.

Kosmische Ausrichtungen für einen höheren Zweck

Der Kosmos besteht aus mehr als nur Sternen und Planeten, die am endlosen Nachthimmel schweben. Er ist ein lebendiges, atmendes System – ein riesiges Energienetz, das sich in perfekter Harmonie bewegt und uns mit jeder Drehung seiner himmlischen Zahnräder leitet.

Jedes kosmische Ereignis, von der Bewegung der Planeten bis zu den Mondphasen, wirkt wie eine vom Universum selbst komponierte Symphonie, wobei jede Note für die Seelen auf der Erde eine Bedeutung hat.