Gesundheit: Das altbewährte Hausmittel seit über 90 Jahren

Ist ideal zu Wundnachbehandlung und Wundpflege

Wirkt bei groben Arbeiten wie ein schützender flüssiger Handschuh

Besteht aus bewährten pflanzlichen Wirkstoffen in Arzneimittelqualität und medizinisch reinem Weiß-Öl

Enthält viele wirksame ätherische Öle wie z.B. Minzöl und Anisöl

Wird ohne Konservierungsstoffe hergestellt

Wird von Dermatologen empfohlen

hat sich seit über 90 Jahren mit vielen Erfolgen bei unterschiedlichen Anwendungen bewährt

Anwendung von Neo Ballistol Hausmittel

Bei trockener, spröder und schuppiger Haut Neo Ballistol Hausmittel auftragen und einmassieren bis das Öl restlos aufgenommen ist. Spröde und trockene Haut wird wieder weich und elastisch, Schrunden verschwinden und Hornhaut bildet sich bei regelmäßigem einmassieren zurück bzw. kann leicht entfernt werden. Bei schuppiger Haut unterstützt Neo Ballistol Hausmittel die Regeneration. Die Hornpartikel werden weich und lösen sich ab.

Juckreizstillende Wirkung

Bei Wunden und Ekzemen kann Neo Ballistol den Juckreiz deutlich lindern. Auch das enthaltene Pfefferminz-Öl mit seinem kühlenden Effekt trägt dazu bei, dass Neo-Ballistol bei Juckreiz so erfolgreich angewendet werden kann.

Neo Ballistol wirkt wie ein flüssiger Handschuh und schützt die Hände bei Hausarbeit, Gartenarbeit und Werkstattarbeit

schützt die HändeBei der Arbeit in der Werkstatt und überall dort, wo die Hände besonders beansprucht werden, bewährt sich Neo Ballistol Hausmittel als Hautschutz und zur Pflege.

Reiben Sie die Hände vor der Arbeit mit dem Hausmittel ein. Die Haut bleibt geschützt und versprödet nicht. Außerdem lassen sich die Hände nach der Arbeit auch bei starker Verschmutzung leicht und ohne großen Aufwand wieder säubern. So wirkt Neo Ballistol Öl wie ein flüssiger Handschuh.

Sport mit Neo Ballistol Hausmittel

Besonders Ausdauersportler haben häufig unter Blasenbildung, wund geriebenen Hautstellen usw. zu leiden. Neo Ballistol wird z.B. von Joggern und anderen Läufern vor und nach dem Lauf in die Füße einmassiert.

Das hält den Fuß beim Sport geschmeidig und beugt der Blasenbildung vor. Bei langen Fahrradtouren verhindert es das Aufreiben der Oberschenkel durch den Satteldruck. Auch Skifahrer, Reiter, Ruderer, Wasserski-Fahrer und viele weitere Sportler die bestimmte Hautstellen besonders belasten, wissen Neo-Ballistol zu schätzen. Aber auch zur Vorbeugung von Wadenkrämpfen reiben nicht nur Sportler die großen Muskelpartien gerne mit diesem Öl ein.

Neo Ballistol als Massageöl

Hervorragend bewährt hat sich Neo Ballistol Hausmittel als Massage-Öl in Massagepraxen, Krankenhäusern, Seniorenheimen und in vielen Privathaushalten. Das Öl besitzt alle Eigenschaften, die an ein gutes Massageöl gestellt werden. Das altbewährte Hausmittel wird seit über 90 Jahren in Arzneimittelqualität hergestellt und ständig kontrolliert.

Die Viskosität ist für ein Massageöl ideal, es ist dünnflüssig genug, um es flächig gut verteilen zu können und viskos genug, dass es nicht zu schnell fließt. Es zieht gut in die Haut ein und ist auch für den Masseur angenehm zu verarbeiten.

Neo Ballistol wird auch zur Vorbeugung gegen Wundliegen eingesetzt. Liegestellen und Druckstellen bleiben so gut durchblutet, dass es gar nicht erst zum Wundliegen mit dem gefürchteten Dekubitus, dem Wundliege-Geschwür kommt.

Voraussetzung dafür ist aber, dass auch regelmäßig mit Neo-Ballistol massiert wird. Auch als Dammmassage-Öl während der Schwangerschaft als Vorsorge für die Geburt hat sich Neo-Ballistol bewährt. Weitere Produkte zur Massage finden Sie unter Duft-Öl.

Neo Ballistol zur Wundpflege und Narbenmassage

Das Öl wird bei seiner Herstellung regelmäßig auf Keimfreiheit getestet, es wirkt desinfizierend und kann somit zur Wundreinigung und zur Wundnachbehandlung bzw. Wundpflege verwendet werden. Eine Form der Wundnachbehandlung ist die Narbenmassage.

Um eine kosmetisch möglichst unauffällige Narbe zu erreichen werden von Ärzten oft bestimmte Wundsalben und Heilsalben verordnet. Die regelmäßige Anwendung ist wichtig, um schon während der Wundschließung eine „schöne Narbenbildung“ zu fördern.

Sobald die Wunde stabil geschlossen ist, wird oft mit der Massage von Narbengewebe eine weitere Verbesserung des Narbengewebes erreicht. Bei der Narbenbildung spielt auch die individuelle Veranlagung der Patienten eine Rolle, nicht jeder hat das Glück, eine schöne Narbe ohne viel Zutun auszubilden. Die Wundpflege und Massage des Narbengewebes mit Neo Ballistol hat sich vielfach bewährt.

Nagelpflege, Pediküre und Maniküre

Pediküre und ManiküreEin großer Anwendungsbereich von Neo Ballistol ist die Nagelpflege, Handpflege und Fußpflege. Die wichtigsten Eigenschaften hierbei sind:

Fingernägel und Fußnägel bleiben elastisch und verspröden nicht

Nagelbruch wird vermieden

Einwachsen der Nägel wird verhindert

Beugt Nagelpilz vor

Zur kompletten Fußpflege geeignet

Wird professionell zur Maniküre eingesetzt

Verhindert das Abbrechen der Fingernägel und Fußnägel

Neo Ballistol in der Kosmetik

In der Kosmetik wird Neo Ballistol z.B. zur Entfernung von Make-up verwendet. Durch seinen Kühl/Warm-Effekt wird die Haut belebt, durch das Make-up verstopfte Poren werden frei und die strapazierte Gesichtshaut hat die Möglichkeit zu regenerieren.

Die Haut wird dadurch geschmeidig und gut durchblutet und die Poren können wieder frei atmen. Kosmetikerinnen verwenden es als Basis für Pflege-Öle und zur eigenen Cremeherstellung.

Als Lippenbalsam wird Neo Ballistol ebenfalls eingesetzt und bietet dort drei Vorteile: es wirkt desinfizierend, versorgt die Lippen mit Feuchtigkeit und schützt vor den Folgen der Kälte.

Von weiteren Kunden wissen wir, dass es auf Wattestäbchen zur Ohren-Reinigung, nach dem Rasieren als Aftershave zur Linderung des Rasurbrandes zum Massage von abgeheilten Wunden zur Unterstützung einer schönen Narbenbildung und vielem mehr verwendet wird. Neo Ballistol hilft bei Akne-Pickeln die Talgstauungen zu lösen, die zu den unerwünschten Pickeln führen.

Neo Ballistol als Arzneimittel

Bei Erkältungen reichen wenige Tropfen Neo Ballistol für ein befreiendes und belebendes Dampfbad aus. Bei juckenden Ekzemen reduziert das Hausmittel den Juckreiz. Neo Ballistol wird in der vorliegenden Zusammensetzung seit über 90 Jahren unverändert hergestellt und war früher als Arzneimittel angemeldet. Arzneimittel dürfen allerdings nur über Apotheken abgegeben werden.

Da Neo-Ballistol jetzt nicht mehr als Arzneimittel angeboten wird, dürfen aufgrund der Bestimmungen des Arzneimittelgesetzes keine Hinweise auf Anwendungsbereiche gegeben werden, aus denen sich eine Heilwirkung ableiten ließe. Aus Sicht des Verbraucherschutzes wird jedoch darauf hingewiesen, dass bei versehentlicher Einnahme keinerlei Gesundheitsschäden zu befürchten sind.

Weitere Informationen zu den Medizinischen Anwendungen von Neo-Ballistol finden Sie unter innerliche Anwendung von Neo Ballistol.

Anmerkungen:

In Verbindung mit Wasser bildet Neo Ballistol Hausmittel eine weiße Emulsion. Ebenso kann beim einmassieren durch die Hautfeuchtigkeit ein weißer Belag (Emulsion) gebildet werden, der jedoch bald in die Haut einzieht.

Neo Ballistol Hausmittel sollte nicht in die Augen gebracht werden, da es ein leichtes Brennen verursacht. In diesem Fall einfach mit Wasser ausspülen. Bei zu kühler Lagerung kann sich ein weißer Niederschlag bilden, der bei leichtem Erwärmen wieder verschwindet. Auf die Qualität und die Zusammensetzung hat dies keinen Einfluss.

Neo Ballistol Hausmittel zur Hautpflege, Massage, Nagelpflege, Fußpflege, Wundnachbehandlung und bei anderen Beschwerden. Die 250 ml Flasche Neo Ballistol eignet sich besonders als Vorratsflasche oder für Familien.

Alternativ gibt es noch die 1000 ml Flasche.

