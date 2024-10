Hurrikan Helene und Milton entpuppt sich als „künstliche Waffe“ im Rahmen des Landraubprojekts der Elite (Videos)

Während wir hier sprechen, erhebt die globale Elite ihre Gläser und feiert den Erfolg des von ihr inszenierten Hurrikans Helene. Dabei träumt sie bereits von dem Reichtum und der Macht, die dieser ihnen auf Kosten der einfachen Leute bringen wird.

Aber die Wahrheit ist: Wir werden ihnen das nicht durchgehen lassen. Ihre Pläne enden hier.

Ihr Ziel bei all diesen Operationen ist immer dasselbe: Sie werden nichts besitzen und glücklich sein. Sie wollen Ihr Land, Ihre Ressourcen, Ihre Freiheit. Und Ihre politische Zugehörigkeit? Es spielt keine Rolle – Blau oder Rot, sie wollen Ihren Tod.

Private pensionierte Polizeibeamte mit Hubschraubern werden von den Behörden aufgefordert, ihre Rettungseinsätze einzustellen.

Man droht ihnen mit ihrer Verhaftung, wenn sie ihre Operationen nicht einstellen und die Opfer im Stich lassen.

Es werden Spielchen mit den Rettungskräften gespielt, aber die Einheimischen begreifen es und beginnen, sich zu wehren.

Nehmen wir zum Beispiel diesen Beitrag von X, in dem ein Katastrophenhelfer mit zehn Jahren Erfahrung darauf hinweist, dass „irgendetwas daran komischer riecht als sonst“ und dass er noch nie erlebt hat, dass die Polizei in Notsituationen erfahrene zivile Hilfe abgelehnt hat.

If you are wondering why citizens are being turned away that are coming to help NC and TN – you’ll want to hear my experience as someone who has been doing this as a private citizen for almost a decade.

I was able to get into, and out of Asheville. We brought food, water, fuel… pic.twitter.com/EO5NJRdTEN

— Ryan Tyre 🇺🇸 (@ryantyre) October 2, 2024