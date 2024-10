Kanada beginnt mit der Euthanasie von Millionen durch den COVID-Impfstoff geschädigten Bürgern

Die Regierung von Justin Trudeau hat damit begonnen, kanadische Bürger zu töten, die an schweren Verletzungen leiden, die im Zusammenhang mit den COVID-Impfstoffen stehen – denselben Impfstoffen, die seine Regierung für die Mehrheit der Bevölkerung vorgeschrieben und zur Impfung gezwungen hat.

Während sich die Leichensäcke stapeln und immer mehr Impfgeschädigte zu Wort kommen, muss sich das staatliche Gesundheitssystem der Trudeau-Regierung einer ernüchternden Realität stellen: Die medizinische Versorgung der Betroffenen wird voraussichtlich Milliarden kosten und Klagen könnten sowohl die Regierung als auch die Pharmaindustrie finanziell ruinieren.

In dem Land, das einst stolz auf seine Aufgeschlossenheit und Toleranz war, herrscht heute ein Regime, das Bürger mit niedrigem Sozialkredit-Score einschläfern lässt – und die Realität vor Ort ist so erschreckend, dass die Medien angewiesen wurden, die Geschichte zu vertuschen.

Sozialisierte Gesundheitssysteme stehen im Mittelpunkt der Agenda der globalistischen Elite, die Kontrolle zu übernehmen und die Menschheit zu versklaven.

Zunächst überzeugte die Elite die Massen in Ländern wie Großbritannien, auf Töpfe und Pfannen zu hauen, um das staatliche Gesundheitssystem zu retten.

Ein paar Jahre später möchten dieselben staatlichen Gesundheitssysteme, die für die Impfung von Hunderten Millionen Menschen verantwortlich sind, dass Sie sich in eine Selbstmordkapsel begeben, um Ihren Beitrag zu leisten. (Angst vor Übertragung: In Japan weigern sich einige Geschäfte, geimpfte Personen zu bedienen)

Klatscht ihr noch?

Willkommen in der Neuen Weltordnung, in der die Regierung von einer Kabale kontrolliert wird, die in einem Schweizer Bergdomizil sitzt. Und wenn diese Sie für „nutzlos“ hält , schicken sie Ihnen Briefe, in denen sie höflich Ihren bevorstehenden Tod durch die Todesspritze organisieren.

Ich beschreibe keine dystopische Zukunft. Ich spreche vom Hier und Jetzt.

Lernen Sie den Mann kennen, den die kanadische Regierung gerade getötet hat, weil er unter schweren, von der kanadischen Regierung verursachten Covid-Impfschäden litt.

Der Mann, der vom staatlichen kanadischen Gesundheitssystem nur als „Herr A“ identifiziert wurde, erlitt nach zwei Covid-Impfungen und einer Auffrischungsimpfung „Leiden und einen Funktionsverlust“ .

Diese ihm von der Regierung aufgezwungenen Impfstoffe zerstörten seine Gesundheit und seinen Lebensstil und er begann an Depressionen, einer posttraumatischen Belastungsstörung, Angstzuständen und Persönlichkeitsstörungen zu leiden.

Das kanadische Gesundheitssystem bot Herrn A keinerlei Behandlungsmöglichkeiten für seine verschiedenen, vom Staat verursachten Gesundheitsprobleme. Er bekam weder Antidepressiva, noch eine Beratung für seine PTBS oder Medikamente gegen Angstzustände.

Sie sagten ihm einfach, dass seine Zeit gekommen sei zu sterben. Er sei „nutzlos“ geworden , so die Elite, und deshalb sei es an der Zeit, diese sterbliche Hülle abzustreifen.

Wie konnte es passieren, dass die kanadische Regierung Bürger einschläfert, die sie selbst mit den tödlichen Impfstoffen, die sie der Gesellschaft aufgezwungen hat, geschädigt hat?

Zunächst begann die Regierung, Menschen mit psychischen Problemen einzuschläfern .

Dann kamen sie für Menschen mit Behinderungen, darunter „leichtem Hörverlust“.

Dann gingen sie dazu über, die Euthanasie von Säuglingen zu legalisieren, die als „nutzlos“ für die Gesellschaft gelten .

Der Enthusiasmus, so viele Menschen wie möglich zu töten, ist so groß, dass ein 42-jähriger Kanadier ein Krankenhaus verklagt, weil dieser heimlich aufgezeichnet hat, wie Ärzte darüber diskutierten, ihn gegen seinen Willen einzuschläfern.

Der 42-jährige Roger Foley liegt wegen einer unheilbaren neurologischen Erkrankung im Krankenhaus. Trotz wiederholter Bitten, ihn zu entlassen, damit er den Rest seines Lebens im Kreise seiner liebevollen Familie verbringen könne, bestand das Krankenhauspersonal darauf, ihn in ein „Sterbehilfe“-Programm aufzunehmen.

In dem schockierenden Audioclip warnt ein Arzt Herrn Foley, dass ihm für den Krankenhausaufenthalt „mehr als 1.500 Dollar pro Tag“ in Rechnung gestellt würden, bevor er ihn drängt, am Sterbehilfeprogramm des Krankenhauses teilzunehmen.

Unter Trudeaus liberaler Regierung ist Sterbehilfe bei unheilbar Kranken und behinderten Kindern legal und wird ausdrücklich gefördert .

Ctvnews.ca berichtet: In seiner Klage behauptet Foley, dass ein vom Staat ausgewählter Pflegedienst ihn zuvor in einem schlechten Gesundheitszustand mit Verletzungen und einer Lebensmittelvergiftung zurückgelassen habe. Er behauptet, dass ihm das Recht auf selbstbestimmte Pflege verweigert worden sei, das bestimmten Patienten erlaubt, eine zentrale Rolle bei der Planung und Inanspruchnahme persönlicher und medizinischer Leistungen bequem von zu Hause aus zu übernehmen.

Keiner der Ansprüche in Foleys Klage wurde vor Gericht geprüft.

Jetzt veröffentlicht er Audioaufnahmen von Gesprächen, die er mit zwei Pflegekräften am London Health Sciences Centre geführt hat, wo er seit mehr als zwei Jahren an ein Krankenhausbett gefesselt ist.

In einer Audioaufnahme vom September 2017 ist zu hören, wie Foley mit einem Mann über Versuche einer „Zwangsentlassung“ spricht, bei denen er mit einer hohen Krankenhausrechnung drohte.

Als Foley den Mann fragt, wie viel er für den Krankenhausaufenthalt zahlen müsste, antwortet dieser: „Ich kenne den genauen Betrag nicht, aber es sind über 1.500 Dollar pro Tag.“

Foley ist schockiert über diese Zahl und erzählt dem Mann, dass er gerade einen Artikel gelesen habe, in dem der Gesundheitsminister von Ontario mit den Worten zitiert werde, es sei „nicht legal“, wenn Krankenhäuser Patienten auf diese Weise nötigen.

Man hört den Mann sagen, dass das Krankenhaus „dieses Gespräch nicht in jeder Situation“ führe.

„Nur wenn jemand in der Gemeinde einen Plan hat, der umsetzbar ist, wird er diesen nicht akzeptieren und das ist in Ordnung“, sagt der Mann.

