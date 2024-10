Wie Putin einen BBC-Journalisten nach dessen dummer Frage höflich aber bestimmt grillt

Im Gegensatz zu westlichen Politikern lassen russische Politiker auch Fragen „gegnerischer“ Journalisten zu. Ein BBC-Journalist hat Putin eine Frage zur Ukraine und zu britischen Geheimdienstberichten gestellt, woraufhin Putin den Journalisten in seiner Antwort höflich aber bestimmt gegrillt hat. Von Thomas Röper

Im Westen, wo angeblich Pressefreiheit herrscht, sind russische Journalisten bei Pressekonferenzen von Staats- und Regierungschefs schon lange nicht mehr zugelassen. In Russland hingegen, wo angeblich Zensur und Unterdrückung von Journalisten herrschen, sind Journalisten bei Pressekonferenzen von Präsident Putin und anderen führenden russischen Politikern nicht nur zugelassen, ihnen wird auch die Möglichkeit gegeben, ausführlich Fragen zu stellen.

So auch bei Putins Pressekonferenz nach dem BRICS-Gipfel, bei der eine Frage von einem Journalisten der BBC kam, der ein langjähriger Russland-Korrespondent ist und seine Frage sogar in gutem Russisch gestellt hat.

Die BBC-Journalisten in Moskau sind bekannt dafür, bei Pressekonferenzen besonders dumme Fragen zu stellen, die in dem Propaganda-Feuerwerk einer BBC-Nachrichtensendung vielleicht gut aussehen, aber Putin regelmäßig die Möglichkeit geben, seinen Standpunkt ausführlich darzulegen, was die BBC natürlich nicht zeigt. Wie seine Körpersprache zeigt, scheint Putin daran sogar seinen Spaß zu haben. Mein Lieblingsbeispiel dazu ist aus dem Jahr 2014, Sie können es sich hier anschauen.

Kommen wir nun zu der aktuellen BBC-Frage und zu Putins Antwort, ich habe die Frage und die Antwort vollständig übersetzt, wobei ich sehr empfehle, bis zum Ende zu lesen, weil es an dem Punkt, wo Putin über die Lage in Europa und den Kampf der EU gegen den Klimawandel spricht, in meinen Augen besonders interessant wird.

Beginn der Übersetzung:

Frage: Ich habe die BRICS-Abschlusserklärung gelesen und darin ist von der Notwendigkeit globaler und regionaler Stabilität, Sicherheit und gerechtem Frieden die Rede.

Ich denke, dass das Motto des russischen BRICS-Vorsitzes insgesamt diese Begriffe, Gerechtigkeit und Sicherheit, beinhaltet. Aber wie passt das alles zu Ihrem Handeln in den letzten zweieinhalb Jahren, mit dem Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine? Wo bleiben da Gerechtigkeit, Stabilität und Sicherheit, auch die Sicherheit Russlands?

Denn es gab vor dem Beginn der Militäroperation keine Drohnenangriffe auf russisches Territorium, keinen Beschuss russischer Städte, keine ausländischen Truppen, die russisches Territorium besetzten – das gab es nicht.

Und schließlich: Wie passt das alles zu der jüngsten Erklärung des britischen Geheimdienstes, wonach Russland mit Brandstiftung, Sabotage und so weiter auf den Straßen Großbritanniens und Europas Unheil stiften will? Wo bleibt da die Stabilität?

Danke.

Danke.

Putin: Ich werde mit der Sicherheit Russlands beginnen, denn das ist für mich das Wichtigste.

Sie sprachen von Drohnenangriffen und so weiter. Ja, das gab es nicht, aber es gab eine viel schlimmere Situation. Die Situation bestand darin, dass man uns auf bei unseren ständigen und hartnäckigen Vorschläge zur Aufnahme von Kontakten und Beziehungen mit den Ländern der westlichen Welt zeigen wollte, wo unser Platz ist. Das kann ich Ihnen ganz sicher sagen. Alles schien höflich zu sein, aber im Prinzip wurde uns immer unser Platz zugewiesen.

Und dieser Platz hätte schließlich dazu geführt, dass Russland in die Kategorie der Staaten der zweiten Reihe abrutscht, die nur noch die Funktion von Rohstofflieferanten erfüllen und dabei in hohem Maße ihre Souveränität verlieren. Aber Russland kann sich in so einer Lage nicht nur nicht entwickeln, es kann nicht existieren. Russland kann nicht existieren, wenn es seine Souveränität verliert.

Das ist das Allerwichtigste. Russlands Ausstieg aus diesem Zustand, die Stärkung seiner Souveränität, seiner Unabhängigkeit in der Wirtschaft, im Finanzwesen und im Militär bedeutet eine Erhöhung unserer Sicherheit und die Schaffung von Bedingungen für seine selbstbewusste Entwicklung in der Zukunft als unabhängiger Staat, vollwertig und autark, mit der Art von Partnern, die wir in den BRICS haben, die Russlands Unabhängigkeit respektieren, die unsere Traditionen respektieren und die wir genauso behandeln.

Nun zu der Frage der Entwicklung und der Gerechtigkeit in Fragen der Sicherheit. Dazu habe ich einige Gedanken, und ich werde versuchen, Ihnen zu antworten. Dies sind meine Gedanken.