Regenbogen als Beweis für eine flache Erde? Behauptung im Check durch Astrophysiker (Video)

Regenbögen sind ein faszinierendes Naturschauspiel. Sie entstehen, wenn sich das Licht der Sonne in den Wassertröpfchen bricht. Anhänger der Flachen-Erde-Theorie behaupten, dass sie nur durch Interaktion des Lichts mit der Kuppel über der Erde möglich wären.

In einem Video neuen nimmt Astrophysiker Flo-Plus erneut alle Flacherdler an die Hand, um zu klären, was ein Regenbogen ist und wie er entsteht. Von Frank Schwede

Die Erde ist keine Scheibe. Sie ist rund. Ein Planet. Sie dreht sich um die eigene Achse und bewegt sich auf einer elliptischen Bahn um die Sonne. Dass die Erde eine kugelförmige Gestalt haben muss, war bereits in der Antike die herrschende Gelehrtenmeinung.

Seit 300 v. Chr. zweifelt unter den Gebildeten niemand an dieser Tatsache. Und es ist eine Legende, dass die Christen im Mittelalter an eine Erdscheibe geglaubt haben.

Eine bestimmte Gruppe, die „Flat Eaerther“, vertritt die Meinung, die Erde sei flach wie eine Scheibe. Sie beruft sich dabei auf die Theorie des britischen Autors Samuel Rowbotham.

Der hatte im 19. Jahrhundert in einem Buch die Behauptung aufgestellt, dass die Erde keine Kugel sei. Nach Rowbotham bilde der Nordpol das Zentrum der Welt, die Antarktis die Ränder. Sie verhindern mit ihren riesigen Eiswänden, dass Schiffe und Menschen am Ende des Horizonts von der Erde fallen.

Eine Theorie, die noch heute durch die Köpfe vieler Menschen geistert. Bilder aus dem Weltall, die die Erde als blauen und runden Planeten zeigen, gelten unter Anhängern der Theorie als „Fake News“. Sie sind gefangen im eigenen Kosmos.

Ständig versuchen Flacherdler neue Beweise vorzulegen, um ihre Theorie zu untermauern. Ein weiteres interessantes Beispiel ist die Entstehung des Regenbogens. Warum ist der Regenbogen ein Bogen? Diese Frage wurde im August 2023 in einem Video auf Facebook gestellt.

Gezeigt wurden verschiedene Bilder von Regenbögen, Halos und kreisförmigen Lichteffekten, die durch Eiskristalle in der Atmosphäre entstehen. Flacherdler behaupten, sie seien ein Spiegeleffekt der Glaskuppel. Das Video wird hundertfach geteilt. (Antarktis: Flache-Erde- und Eiswand-Theorie)

Allgemein bekannt sein sollte, dass Regenbögen und Halos Naturerscheinungen sind, die entstehen, wenn Sonnenlicht in Regentropfen gebrochen und reflektiert wird, wodurch es in die Spektralfarben, Rot, Orange, Gelb, Grün, Blau, Indigo und Violett, zerlegt wird.

Außerdem handelt es sich bei einem Regenbogen im klassischen Sinne nicht um einen Bogen, sondern um einen Kreis, den wir von der Erde aus nicht vollständig sehen können.

Mit Experiment selbst prüfen

Die wichtigste Voraussetzung für einen Regenbogen ist der Stand der Sonne. Steht sie wie im Hochsommer in den Mittagsstunden hoch am Himmel, können wir keinen Regenbogen sehen.

Günstig sind die Morgen- oder Abendstunden. Eine weitere wichtige Voraussetzung ist unser Standort zur Sonne. Ein Regenbogen ist nämlich nur dann sichtbar, wenn wir der Sonne den Rücken kehren.

Das Licht, dass auf die Regentropfen fällt, führt zu einer Brechung und Reflexion des Lichts, die wir schließlich als Regenbogen wahrnehmen können.

Astrophysiker „Floh“ erklärt, dass die Sichtlinie zum Regenbogen und den Lichtstrahlen ungefähr einen Winkel von 42° Grad ergeben, was jeder mit seinem Handy selbst prüfen kann: