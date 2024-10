Schauspielerin bei Tucker Carlson über Kindesmissbrauch: „Sie sind Vampire, die Menschenfleisch essen“!

Tucker Carlson empfing am letzten Dienstag die Schauspielerin und Komikerin Roseanne Barr in Fort Worth.

Sie warnte vor Kindesmissbrauch. Es handele sich um eine Epidemie in Amerika. Jeffrey Epstein und seine Freunde seien Vampire, die Menschenfleisch essen und Menschenblut trinken.

Roseanne: Die Epidemie in Amerika ist der sexuelle Missbrauch von Kindern. Jeffrey Epstein und seine Sektenfreunde sind echte Vampire, die Menschenfleisch essen und Menschenblut trinken.

„Weißt du, dass sie Babys essen? Das ist kein Blödsinn… Es ist wahr. Es sind nicht nur die Hunde und die Katzen, es sind nicht nur die Haustiere. Das sind richtige Vampire. Und alle halten mich immer noch für verrückt, aber ich bin nicht verrückt. Sie sind echte Vampire, sie lieben den Geschmack von Menschenfleisch und sie trinken Menschenblut…

So viele Kinder, mit denen ich im Laufe der Jahre in psychiatrischen Anstalten war, sind alle aus diesen Sekten. Und sie haben das alles vertuscht. Ich bete einfach zu Gott, dass er allen in diesem Land die Augen öffnet.

Wenn wir für Trump stimmen, wird er allen die Augen öffnen und sie werden aufhören, so zu tun, als würden sie schlafen. Bitte wecke auch diejenigen auf, die vorgeben, als ob sie schlafen, mit der unwiderlegbaren Wahrheit, was die schlimmsten Menschen auf diesem Planeten wirklich tun… („Er ist der Teufel“ – Rede von Michael Jackson geht nach Diddy-Skandal viral – „Er bringt Minderjährige mit dem Bus in seine Villa“ – Nachbar packt aus (Videos))

Es gibt so viele Opfer… Die Epidemie in Amerika ist der sexuelle Missbrauch von Kindern, und ich möchte einfach, dass die Leute das sehen. Ich möchte, dass die Menschen ihre Augen öffnen und sehen, wie weitverbreitet und schrecklich es ist.

„Es ist einfach erschreckend, und die Wahrheit lässt sich nicht länger verbergen. Es wird immer offensichtlicher, und man kommt nicht darum herum, sich für eine Seite zu entscheiden.“

Das komplette Video hier:

Roseanne: The Epidemic in America is child sex abuse. Jeffrey Epstein and his cult friends are full-on vampires that eat human flesh and drink human blood.

„You know they eat babies? That is not bullshit…

It’s true. So it’s not just the dogs and the cats not just the pets. It’s… pic.twitter.com/dw5fpSX6nx

— Green Lives Matter (@Ultrafrog17) September 26, 2024