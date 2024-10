Verbotene Archäologie: Die Vertuschung der Entdeckung der versunkenen Stadt Atlantis in der Nähe von Kuba

Links: Rekonstruiertes Bild aus dem Sonarscan des Meeresbodens vor der Küste Kubas. Rechts: Geometrische und symmetrische Strukturen auf dem Meeresboden bei Kuba weisen Merkmale der Maya-Kultur auf.

Maya-Hieroglyphen

Laut Dark Journalist, die mit Paulina Zelitsky selbst sprach, kam sie zu einer noch größeren Enthüllung. Sie sagte, es gäbe Pyramiden und Hieroglyphen. Es handelte sich nicht um ägyptische Hieroglyphen, sondern um Maya-Hieroglyphen. Sie nannte die versunkene Stadt eine Unterwasserkultur ähnlich der der Mayas. „Es waren auch nicht nur ein paar Gebäude, sondern es war eher eine Metropole, eine ganze Stadt unter Wasser“, hatte sie Dark Journalist gesagt.

Wann die Stadt gebaut wurde, ist ein Rätsel. Das an der Stelle geborgene Vulkangestein weist stark darauf hin, dass sich die Unterwasserebene trotz ihrer extremen Tiefe einst über Wasser befand.

Weinzweig sagte, der Ursprung dieser Steine ​​sei schwer zu erklären, zumal es in Kuba keine Vulkane gebe. Obwohl die symmetrischen Steine ​​wie Gebäuderuinen aussehen, könnte es aufgrund tektonischer Verschiebungen 50.000 Jahre oder länger gedauert haben, bis die Steine ​​so tief im Meer versunken sind.

Da die Große Pyramide von Gizeh in Ägypten weniger als 5.000 Jahre alt ist, bedeutet dies, dass die Entdeckung der Pyramiden in der Region Kuba nicht zu dem passt, was wir über die architektonische Entwicklung des Menschen zu wissen glauben.

Zeitungsausschnitt über die Entdeckung von Paul Weinzweig und Paulina Zelitsky.

Viel älter als die ägyptischen Pyramiden

Die Tatsache, dass die versunkene Stadt viel, viel älter sein könnte als die Pyramiden in Ägypten, lässt darauf schließen, dass sie Teil einer verlorenen Zivilisation gewesen sein könnte. Vielleicht ist der „Mythos“ um Atlantis, eine Insel im Atlantischen Ozean, die nach Platons Beschreibung innerhalb von 24 Stunden auf den Grund sank, näher an der Wahrheit, als die offizielle Geschichte zulässt.

Einerseits handelt es sich bei Atlantis um einen bestimmten Ort, andererseits handelt es sich um eine weltweite prähistorische Hochkultur, von der hier und da Fragmente gefunden wurden. Wie zum Beispiel die 10.000 Jahre alten ägyptischen Kunstschätze, die in der Türkei gefunden wurden.

Die Entdeckung der versunkenen Stadt stieß zunächst auf großes Interesse. Es folgten Veröffentlichungen in verschiedenen Zeitungen und Zeitschriften wie der New York Times und National Geographic, in denen spekuliert wurde, dass Atlantis gefunden worden sei. Doch dann passierten seltsame Dinge. Die Geschichte wurde unterdrückt.

Laut Dark Journalist landete Paulina Zelitsky in einem mexikanischen Gefängnis, aus dem sie floh und nach Kanada zurückkehrte. „Interessanterweise drängte die kubanische Marine sie, sich von der Atlantis-Suche zurückzuziehen, sodass sie zu viel fand“, sagt Daniel von Dark Journalist in einer dreistündigen Sendung über Atlantis.