Weltweite Nahrungsmittelpreise steigen am stärksten seit 18 Monaten – Inflationssturm in Supermärkten verschärft sich

Wenn Sie die Möglichkeit haben, beginnen Sie, Ihr eigenes Land zu bewirtschaften, um sich von den Konzernherren zu befreien, die die Lieferkette für giftige verarbeitete Lebensmittel kontrollieren. Jetzt verstehen Sie, warum die Regierung die Amischen hasst – sie sind unregierbar geworden:

Die Regierung durchsucht einen kleinen Amish-Bauern, der sich weigert, am industriellen Fleisch-/Milchkomplex teilzunehmen

Das Lokalmedium The Lancaster Patriot berichtete, dass das Landwirtschaftsministerium von Pennsylvania am Donnerstagnachmittag einen Durchsuchungsbefehl für eine ausschließlich naturbelassene Amish-Farm im Südosten Pennsylvanias erlassen habe.

Der Landwirt Amos Miller ist wegen seiner wiederholten Verstöße gegen bundesstaatliche Agrarvorschriften ins Visier des US-Landwirtschaftsministeriums geraten.

BREAKING: State Troopers conducting search on Amos Miller’s farm in Lancaster County, PA. pic.twitter.com/4ibZPxfI0U

Das US-Landwirtschaftsministerium (USDA) hat versucht, Millers Farm in Einklang mit den Bundesvorschriften zu bringen, doch Amos kooperiert bislang nicht mit der Regierung und muss mit Geld- und Gefängnisstrafen rechnen.

Ein Sprecher der Pennsylvania State Police sagte:

„Das Landwirtschaftsministerium von Pennsylvania hat einen Durchsuchungsbefehl für dieses Grundstück erwirkt. Polizisten von PSP Lancaster unterstützen lediglich die Sicherung des Tatorts. Sie müssen sich an das Landwirtschaftsministerium wenden, um Informationen zu ihren Ermittlungen zu erhalten.“

Footage of the search being conducted inside Amos Miller’s organic farm store in Lancaster County, Pennsylvania. pic.twitter.com/iKUDbo9CcR

— The Lancaster Patriot (@TheLanPatriot) January 4, 2024