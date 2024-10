Zeit zu rebellieren: Wir treten jetzt in die Phase der totalen Zensur der globalen Tyrannei ein

Die autoritären Regime des vergangenen Jahrhunderts folgten alle einem Muster von Ereignissen, das im Allgemeinen vorhersehbar ist. Fast jede totalitäre Regierung war von den Ideologien der politischen Linken inspiriert.

Das bedeutet: immer größere Regierungen, sozialistische Kontrolle der Ressourcen, die Verschmelzung von Bürokratie und Unternehmen, Forderungen nach „sozialer Gerechtigkeit“, kollektivistische Propaganda, die Abkehr vom individuellen Verdienst zugunsten des Staates und des „höheren Wohls“, Marxismus nicht nur aus wirtschaftlicher, sondern auch aus kultureller Sicht und schließlich die Übernahme des Futurismus.

Der Futurismus ist meiner Ansicht nach der Schlüssel zu allem modernen Autoritarismus. Diese Philosophie war in jüngster Zeit bei der Geburt fast jeder größeren despotischen Regierung präsent und bildet die Wurzel der heutigen linken Ideologie.

Futuristen argumentieren, dass die Geschichte größtenteils Ballast ist. Sie glauben, dass jede Vorstellung von Erbe, die Lehren der Vergangenheit, die Ideale und Prinzipien unserer Vorfahren irrelevant sind.

Futuristen glauben, dass nichts heilig ist und dass alle neuen Ideen allen alten Ideen überlegen sind. Daher, so behaupten sie, muss jede Gesellschaft, die an alten Gewohnheiten festhält (oder diese bewahrt), abgeschafft werden, weil sie die Menschheit am Fortschritt hindert.

Mit anderen Worten: Jeder, der traditionelle Normen fördert oder verteidigt, muss im Namen des „Fortschritts“ zum Schweigen gebracht werden.

Ich vermute, dass die meisten Leute, die dies lesen, zumindest intuitiv die monströse Natur dieses Glaubenssystems verstehen. Die eigentliche Struktur des Futurismus basiert auf einer Lüge – der Idee, dass jede Veränderung gut ist und dass jede Unterdrückung, die im Namen der Veränderung begangen wird, gerechtfertigt ist. (Robert F. Kennedys Rede: Sein Ziel – gemeinsam mit Trump Krieg, Zensur und chronischen Krankheiten bekämpfen)

Der Prozess der Tyrannei

In diesem Prozess der Tyrannei gibt es normalerweise Eskalationsphasen. Die erste Phase besteht darin, bestehende soziale Spaltungen auszunutzen, um einen Feind zu schaffen, gegen den sich der Rest der Bevölkerung auflehnen kann.

Das heißt nicht, dass diese Spaltungen nicht legitim sind, sie sind es oft. In unserer Ära des „Multikulturalismus“ haben Globalisten viele Bevölkerungsgruppen in den Westen eingeladen, die einfach nicht mit westlichen Werten und Moralvorstellungen vereinbar sind.

Sie werden sich nicht assimilieren und nur Konflikte verursachen, was der eigentliche Grund ist, warum politische Marionetten unsere Grenzen weiterhin offen halten.

Diese Spaltungen können ausgenutzt werden, um Konflikte und Chaos zu erzeugen, die dann von Regierungen als Vorwand genutzt werden, um gegen ihre politischen Gegner vorzugehen.

In den USA und der EU werden die Konservativen, also genau die Leute, die versuchen, die historischen Ideale unserer jeweiligen Nationen zu verteidigen, als Staatsfeinde Nr. 1 bezeichnet. Wir sind der allgegenwärtige Buhmann des 21. Jahrhunderts .

Das liegt nicht nur daran, dass wir das Erbe und die Prinzipien verteidigen, die zur Entstehung der größten Zivilisation der Weltgeschichte (der westlichen Zivilisation) beigetragen haben. Es liegt auch daran, dass wir immer wieder über unbequeme Wahrheiten sprechen.

Die Futuristen verlassen sich auf Desinformation, um ihre utopische Philosophie zu verbreiten, und sie können nur überleben, indem sie alle anderen gegenteiligen Ideen zum Schweigen bringen.

Alle futuristischen Regimes greifen irgendwann auf Massenzensur zurück, um zu funktionieren. Sie können nicht im Licht der Wahrheit stehen, also müssen sie die Menschen in ständiger Dunkelheit halten.

Erst langsam, dann auf einmal …

Viele Leser werden argumentieren, dass wir uns bereits seit Jahrzehnten in dieser Phase befinden. Ich würde behaupten, dass wir noch gar nichts gesehen haben. Wir leben lediglich unter verdeckter Zensur.

Der Wendepunkt war der Lockdown während der Pandemie, als Demokraten und große Technologieunternehmen begannen, offen zu fordern, dass Gegeninformationen unterdrückt werden. Allerdings geschah der Großteil dieser Zensur noch unter dem Tisch.

Meta-CEO und Facebook-Gründer Mark Zuckerberg hat kürzlich zugegeben, dass die Biden-Administration Facebook hinter den Kulissen unter Druck gesetzt hat, Covid-19-Informationen zu zensieren, die der Darstellung der Regierung widersprachen. Dies ist höchst verfassungswidrig und kriminell.

Biden und Harris sollten wegen Amtsenthebung angeklagt werden, und meiner Meinung nach sollte jeder, der daran beteiligt war, eine Gefängnisstrafe erhalten. Wird das passieren? Wahrscheinlich nicht.

Diese Art der Zensur ist heimtückisch, aber Algorithmen zu manipulieren, um Suchergebnisse zu verbergen oder Leute aus sozialen Medien zu verbannen, ist nicht ganz dasselbe wie Gesetze zu erlassen, um diejenigen einzuschüchtern oder zu bestrafen, die ihre Meinung äußern. In diese Phase treten wir gerade ein; die Ära der offenen Massenzensur ist angebrochen.

In Brasilien haben linke Autoritäre Elon Musks X (ehemals Twitter) geschlossen, weil Musk sich weigerte, ihr Zensurmodell auf seiner Social-Media-Site einzuführen. Man muss Musk zugutehalten, dass er bereit war, Brasiliens Geschäft aufzugeben und seinen Prinzipien treu zu bleiben.

Die Entwicklungen in Großbritannien sind ein weiteres eklatantes Beispiel. Die Regierung versucht jetzt, Menschen für die kleinsten Vergehen zu jagen und einzusperren (ein britischer Teenager wurde kürzlich zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt, nur weil er in der Nähe einer Moschee eine britische Flagge gehisst hatte ). Jeder, der sich gegen Multikulturalismus (und Futurismus) stellt, riskiert, verhaftet und in einen Käfig geworfen zu werden.

Die britischen Behörden haben vorgeschlagen, Elon Musk anzuklagen und andere Amerikaner auszuliefern, weil sie konservative Werte in der Einwanderungsfrage vertreten oder für britische Proteste plädieren.

Wir weisen nur darauf hin, dass es nur zwei Möglichkeiten gibt: Entweder das britische Volk rebelliert und stürzt die globalistischen Marionetten in seiner eigenen Regierung gewaltsam, oder es wird zu Sklaven, die in Angst in seinem eigenen Land leben.

Es klingt völlig verrückt, dieses ganze Drama um grundlegende Rechte auf freie Meinungsäußerung, aber genau das ist die Welt, die uns jetzt bevorsteht, und die Linken unterstützen diesen Übergang gerne.

Massenzensur ist ein Weg zur unvermeidlichen Rebellion

Musk hat erklärt, dass er glaubt, dass X in den USA letztendlich geschlossen wird, sollte Kamala Harris bei den Wahlen im November Präsidentschaftskandidat werden, und ich neige dazu, dem zuzustimmen.

Sehen Sie sich an, was das Establishment mit dem Social-Media-Neuling Parler gemacht hat, als dieser anfing, an Boden zu gewinnen; die Eliten haben ihm einfach die Möglichkeit genommen, effizient im Internet zu funktionieren und seine Nutzerbasis zu vergrößern. Unter einem Harris-Regime werden sie sich ermutigt fühlen, noch weiter zu gehen.

Die Rhetorik der Demokraten ist ganz klar: Sie sind gegen die freie Meinungsäußerung und betrachten bestimmte Ideen als Bedrohung für IHRE Gesellschaft.

