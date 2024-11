Ärzte in Kanada haben Mann mit COVID-Impfverletzung und psychischer Erkrankung eingeschläfert!!!

MAiD-Experte Alexander Raikin , Gastdozent am Ethics and Public Policy Center , der das Programm seit Jahren dokumentiert und analysiert , erklärte gegenüber The Defender, der Fall zeige die schlimmsten Probleme mit MAiD und der MAiD-Aufsicht.

„Es zeigt, dass bestimmte Menschen mit Depressionen, Behinderungen und anderen Krankheiten nach kanadischem Recht nicht den gleichen Schutz genießen wie gesunde Kanadier“, fügte er hinzu. „Wenn dieser Mann nicht auch noch an einer durch eine Impfung verursachten Krankheit gelitten hätte, wäre er heute noch am Leben.“

MAiD: das am schnellsten wachsende Sterbehilfeprogramm der Welt

Kanada hat das MAiD-Programm 2016 ins Leben gerufen, als es Sterbehilfe legalisierte. Das Programm umfasst assistierten Suizid (Anbieter geben Patienten die Möglichkeit, sich das Leben zu nehmen) und Euthanasie (der Anbieter verabreicht einem Patienten die tödliche Injektion).

Laut Raikin erfolgen über 99 % der Todesfälle im Rahmen dieses Programms durch Euthanasie.

Ursprünglich waren nur Personen mit einem „vernünftigerweise vorhersehbaren“ Tod für das Programm berechtigt. Im März 2021 wurde das Gesetz geändert, um auch Menschen mit chronischen Erkrankungen, die nicht mehr leben wollten, für das Programm in Frage zu bringen. Die beiden Gruppen werden „Track One“ bzw. „Track Two“ genannt.

Die Befürworter argumentieren , dass MAiD eine wichtige Lösung für diejenigen darstellt, die ihr Leiden an einer unheilbaren oder chronischen Krankheit beenden möchten. Sie glauben, dass das Programm wichtige Sicherheitsvorkehrungen enthält, um sicherzustellen, dass gefährdete Menschen nicht in den assistierten Tod gedrängt werden.

Zu den Sicherheitsvorkehrungen gehören Dinge wie die Anforderung einer informierten Einwilligung zur Teilnahme an dem Programm und eine 90-tägige Beurteilungs- oder Wartefrist für Menschen mit chronischen Leiden, die sich für Sterbehilfe entscheiden. Für Menschen mit einem „vorhersehbaren Tod“ gibt es keine Beurteilungsfrist.

Laut Health Canada beträgt die durchschnittliche Wartezeit zwischen der Beantragung von MAiD und dem Tod häufig 11 Tage .

Kritiker wie Raikin argumentieren, dass selbst die minimalen Sicherheitsvorkehrungen oft nicht eingehalten würden , problematische Fälle nicht strafrechtlich untersucht würden und dass das Programm „im Wesentlichen einem legal sanktionierten Mord“ gleichkomme.

Als der Oberste Gerichtshof Kanadas Sterbehilfe und Sterbehilfe entkriminalisierte, wies er das Parlament an, „ein streng begrenztes, sorgfältig überwachtes System von Ausnahmen“ zu schaffen, wie Raikin schreibt . Stattdessen entwickelte sich daraus das weltweit größte und am schnellsten wachsende Sterbehilfeprogramm.

Raikin sagte, dass sich die Zahl der Todesfälle durch MAiD seit Beginn des Programms verdreizehnfacht habe, von 1.018 im Jahr 2016 auf über 13.200 im Jahr 2022, dem letzten Jahr, für das vollständige Berichte vorliegen.

Eine Koalition von Organisationen, die sich für die Rechte behinderter Kanadier einsetzen, hat im September Klage gegen die „Track-Two“-MAID-Bestimmung eingereicht. Sie argumentiert, dass sie Menschen mit Behinderungen diskriminiere und zu vorzeitigen Todesfällen geführt habe, berichtete das BMJ .

„Wir beobachten einen besorgniserregenden Trend, bei dem Menschen mit Behinderungen aufgrund sozialer Benachteiligung, Armut und dem Mangel an lebenswichtiger Unterstützung Sterbehilfe suchen“, sagte Krista Carr , stellvertretende Vorsitzende von Inclusion Canada, in einer Erklärung.

„Dieses Gesetz sendet auch die verheerende Botschaft, dass das Leben mit einer Behinderung ein schlimmeres Schicksal als der Tod ist, und untergräbt jahrzehntelange Arbeit für Gleichberechtigung und Inklusion. Es ist an der Zeit, der Beihilfe zum Selbstmord von Menschen mit Behinderung ein Ende zu setzen und sie dabei zu unterstützen, zu leben.“

Raikin sagte, die Regel sei offensichtlich diskriminierend. „Wenn Sie ein gesunder Kanadier sind und sagen: ‚Ich möchte mich umbringen‘, würden die Regierung, die Polizei, die Selbstmord-Hotlines und das Gesundheitssystem alle sagen: ‚Tu das nicht.‘ Aber wenn Sie eine Behinderung oder eine Krankheit haben …?“

Ein Jahresbericht von Health Canada ergab, dass mehr als ein Drittel der Kanadier, die an dem Programm teilnehmen, dies tun, weil sie das Gefühl haben, ihrer Familie und ihren Freunden zur Last zu fallen. Andere sagen, sie fühlen sich sozial isoliert.

Raikin sagte, es gebe zahlreiche Belege dafür, dass ein Großteil des Problems auf die mangelnde Unterstützung von Kranken und Behinderten in Kanada zurückzuführen sei. So habe beispielsweise die durchschnittliche Wartezeit für einen CD-Scan in Kanada im Jahr 2023 über 60 Tage betragen, sagte er – in den ersten sieben Monaten des Jahres 2024 habe die Wartezeit für einen MAiD-Arzt jedoch nur 2,2 Werktage betragen.

„Ich kenne keinen anderen Eingriff im kanadischen öffentlichen Gesundheitssystem, den man so schnell bekommen kann wie MAiD“, sagte er. Das Problem bestehe nicht nur in Kanada, sondern in vielen Ländern, sagte er.

Fall wahrscheinlich repräsentativ für andere Fälle

Raikin sagte, die Fälle, die in der jüngsten Expertenbegutachtung besprochen wurden , seien vom Leichenbeschaubüro markiert und an den Ausschuss weitergeleitet worden. Er sagte, die tatsächliche Anzahl der zur Begutachtung weitergeleiteten Fälle sei unbekannt. Die Fälle, die dem Ausschuss zur Diskussion weitergeleitet wurden, seien jedoch in der Regel repräsentativ für mehr als einen Fall.

„Die Tatsache, dass es eine Fallstudie zu einem einzelnen Fall von Impfschäden gibt, impliziert, dass es weitere ähnliche Fälle gab, aber wir wissen nicht, wie viele“, sagte er.

Aus der Lektüre des Berichts gehe klar hervor, dass der Mann keine angemessene medizinische Betreuung und Versorgung erhalten habe, sagte Raikin. Er sagte, es sei auch wichtig zu verstehen, dass die Ärzte, die den Patienten diagnostizierten und anboten, sein Leben zu beenden, Befürworter der Sterbehilfe seien .

Der Fall werfe ernste Fragen auf, insbesondere in Bezug auf die Menschen in der „Track-2“-Kategorie des MAiD-Programms und die Art der Betreuung und Unterstützung, die sie erhalten, bevor sie für MAiD in Betracht gezogen werden, sagte er.

Wallskog sagte, dass einige Impfgeschädigte auch durch Euthanasie in der Pegasos-Klinik in der Schweiz gestorben seien .

React19 vertritt 36.000 Impfgeschädigte, sagte er. Wallskog habe mit Tausenden Impfgeschädigten gesprochen und festgestellt, dass eine Person, die bereits vor ihrer Verletzung marginalisiert wurde, exponentiell stärker behindert wird.

„In dieser Situation brauchen diese Menschen mehr Hilfe, nicht weniger“, und das Advocacy-Programm seiner Organisation will ihnen diese Hilfe bieten. „Psychische Probleme sollten nie ein Grund sein, aktive Sterbehilfe in Betracht zu ziehen.“

„Die durch den COVID-19-Impfstoff geschädigte Gemeinschaft ist mindestens zweimal traumatisiert“, sagte Wallskog. „Einmal durch ihre Verletzung. Zweitens durch die Art und Weise, wie sie manipuliert und im Stich gelassen werden. Aktive Sterbehilfeprogramme sind einfach das pure Böse und sollten als solche entlarvt werden.“

Die Molekularbiologin Dr. Christina Parks erklärte gegenüber The Defender, dass der Bericht aus wissenschaftlicher Sicht nicht viele medizinische Informationen enthalte, die von externen Gutachtern analysiert werden könnten.

Sie war jedoch der Meinung, dass dies einen allgemeineren Aspekt aufwirft. „Wenn man einen experimentellen medizinischen Eingriff vorschreibt, der die Gesundheit zerstört, und dann Sterbehilfe als Lösung anbietet, dann ähnelt das sehr der Bevölkerungskontrolle.“

Das wirft die Frage auf, sagte sie: „Sind wir Menschen? Oder werden wir nur als eine Art Tier betrachtet, das man ‚zum Wohle der Allgemeinheit‘ zusammentreiben und töten kann?“

…

Am 28. April 2020 erschien „Der Hollywood-Code: Kult, Satanismus und Symbolik – Wie Filme und Stars die Menschheit manipulieren“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Die Rache der 12 Monkeys, Contagion und das Coronavirus, oder wie aus Fiktion Realität wird“.

Am 15. Dezember 2020 erschien „Der Musik-Code: Frequenzen, Agenden und Geheimdienste: Zwischen Bewusstsein und Sex, Drugs & Mind Control“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Popstars als Elite-Marionetten im Dienste der Neuen Corona-Weltordnung“.

Am 10. Mai 2021 erschien „DUMBs: Geheime Bunker, unterirdische Städte und Experimente: Was die Eliten verheimlichen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Adrenochrom und befreite Kinder aus den DUMBs“.

Am 18. März 2022 erschien „Die moderne Musik-Verschwörung: Popstars, Hits und Videoclips – für die perfekte Gehirnwäsche“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Stars Pro und Contra Impfung: „Die Ärzte“, „Die Toten Hosen“, Nena, Westernhagen, Eric Clapton, Neil Young und weitere“.

Am 26. August 2022 erschien „Der Hollywood-Code 2: Prophetische Werke, Alien-Agenda, Neue Weltordnung und Pädophilie – sie sagen es uns durch Filme“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Illuminati und die Neue Weltordnung in Hollywood“.

Am 10. März 2023 erschien „Illuminatenblut 2: Jagdgesellschaften der Eliten – sie benutzen Rituale und Magie um Dich zu kontrollieren!“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Ordnung aus dem Chaos“: Wie die Pläne der Elite in aller Öffentlichkeit vorhergesagt wurden – Warum mussten die Georgia Guidestones 2022 zerstört werden?“.

Am 18. August 2023 erschien „Die Schlammflut-Hypothese: Die Geschichte der Theorie über das große Reich von Tartaria“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Drei Resets – ein Reset fehlt noch! Die Schlammflut – als unsere Geschichte überdeckt wurde.“

Am 15. Dezember 2023 erschien: „DUMBs: Von unterirdischen Welten, geheimen Energiewaffen und seltsamen Ereignissen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Schließung des Gotthard Basistunnels und merkwürdige Unfälle in Deutschland“

Am 22. Mai 2024 erschien: „Antarktis: Hinter der Eiswand“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Flache Erde- und Eiswand-Theorie“

Am 15. Oktober 2024 erschien: „Die Welt-Illusion: Archonten, Anunnaki, Reptiloiden, Vatikan, Alte Welt Ordnung und andere Programme“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die große Fälschungsaktion der Jesuiten und der geheime Krieg gegen Germanien“

Ein handsigniertes Buch erhalten Sie für Euro 30,- (alle zehn Bücher für Euro 300,-) inkl. Versand bei Zusendung einer Bestellung an: info@pravda-tv.com.

Quellen: PublicDomain/childrenshealthdefense.org am 11.11.2024