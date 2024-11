Bianca Censori: Organisierte sie Sex-Partys für Kanye West?

Angeblich soll die Frau von Ye dessen sexuelle Vorlieben unterstützt haben.

Erst kürzlich machte Kanye Wests ehemalige Assistentin, Lauren Pisciotta, neue Anschuldigungen gegen den Rapper öffentlich. Er habe sie nicht nur sexuell belästigt, ein feindliches Arbeitsumfeld geboten, nicht rechtzeitig gezahlt und falsche Gründe vorgeschoben, um sie zu feuern – sie erweiterte ihre im Juni aufgegebene Klage noch um den Punkt des Missbrauchs.

In ihrer Arbeitszeit von 2021 bis 2022 habe er sie unter Drogen gesetzt und dann „sexuell gefügig“ gemacht.

Ihre Klageschrift hat einen Umfang von 88 Seiten. Darin auch angeprangert: Wests Frau Bianca Censori. Sie soll angeblich für ihren Gatten Sex-Partys veranstaltet haben.

Censori sollen angeblich Wests Fantasien nicht stören

Der Klageschrift zufolge soll Censori als sogenannte „Koordinatorin für Sex-Partys“ aufgetreten sein, die der Musiker des Öfteren in Luxushotels zelebriert und bei denen er die Klägerin auch versucht haben soll, „bloßzustellen“.

Diese Feiern hätte nach Ansicht von Lauren Pisciotta die 29-jährige Frau von West nicht nur geplant, sondern auch selbst genossen.

Weiterhin prangert die frühere Mitarbeiterin an: Nachdem sie im November 2022 den Job nicht mehr hatte, traf sie den 47-Jährigen mit Bianca Censori zusammen bei einem Konzert in Kalifornien. („Pussycat Dolls“-Sängerin sicher: Es werden mächtigere Männer als Diddy fallen – Rapper soll K.-o.-Tropfen ins Babyöl gemischt haben)

Hier habe er sie angeblich am Hals gepackt, ihr die Zunge ins Ohr gesteckt und gesagt: „Ich wusste schon immer, was ich mit dir machen würde, wenn ich dich jemals wiedersehe.“ Laut Pisciotta soll sich Censori für diese Situation nicht interessiert haben. Censori soll sich wohl insgesamt auf „verdrehtes und bizarres sexuelles Verhalten, Fantasien und Vorspiel“ des Rappers eingelassen haben.

Wobei Insidern zufolge inzwischen ihre Ehe eher vorbei sei und eine Scheidung ins Haus stehen soll. Die Gerüchteküche spricht von einer Heimkehr von Censori nach Australien und einem Ye auf Solopfaden in Japan.

Im Office: Ein „provisorisches Schlafzimmer“

Weiterhin in der erweiterten Klageschrift zu lesen: West soll angeblich sein Büro hin und wieder in eine Art „Sex-Spielplatz“ verwandelt haben, damit er sich „mächtig und sicher“ fühlen könne, so die Formulierung Pisciottas.

Die Ex-Mitarbeiterin nannte das Szenario ein „provisorisches Schlafzimmer“, welches sich der Musiker wohl lediglich mit Matratze, Kissen und Decke hat ausrichten lassen.

Wests Anwalt hat sich bisher noch nicht auf die aktualisierte Version der Klageschrift geäußert. Auch von Bianca Censori fehlt bisher jegliches Statement.

Kanye West möchte in Japan neu anfangen

Was der Grund für das angebliche Beziehungsaus nach rund anderthalb Jahren Ehe sein soll, wird nicht überliefert. Doch der Ex-Mann von Kim Kardashian (43) und Vater ihrer vier Kinder soll Pläne schmieden, in Tokio neu anzufangen – ohne Bianca.

Kanye West und Bianca Censori sorgten mit ihrer Partnerschaft für Aufsehen, nachdem sie am 20. Dezember 2022 in Palo Alto, Kalifornien, heimlich den Bund fürs Leben geschlossen hatten, bevor die Beziehung mit seiner damaligen Angestellten überhaupt publik wurde.

Nach Milliarden-Klage – Adidas und Kanye West haben ihren Streit beigelegt

Im Herbst 2022 gab Adidas die Trennung von Kanye West bekannt. Aufgrund seiner Skandale war der US-Rapper für das Unternehmen aus Herzogenaurach nicht mehr zu halten. Damit hat das Unternehmen einen seiner bekanntesten Partner und eines seiner wichtigsten Produkte verloren.

Denn mit dem Ende der Zusammenarbeit stellte man auch die Produktion der populären Yeezy-Schuhe ein. Die Yeezys brachten sowohl Adidas, als auch Kanye West Einnahmen in Milliardenhöhe ein. Zusätzlich dazu blieb der Sportartikel-Hersteller aus Deutschland auf Yeezy-Schuhen im Wert von 1,2 Milliarden Euro sitzen.

Und auch für Kanye West war das Ende der Zusammenarbeit ein herber Schlag. Der Verkauf der Yeezys war sein mit Abstand lukrativster Geschäftszweig. Seine Anteile an der Marke machten einen wesentlichen Teil seines Vermögens aus, sodass er nach dem Ende der Kooperation sogar seinen Status als Milliardär verloren hat.

Beidseitige Klagen

Nach der geschäftlichen Trennung folgten beidseitige Klagen. So unterstellte Kanye West dem Unternehmen, ihm Tantiemen aus Schuh-Verkäufen nicht ausgezahlt zu haben.

