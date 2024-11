Bricht der Dollar zusammen? 7 Schlüsselindikatoren, die Sie nicht ignorieren können

Wie in der Grafik unten dargestellt, gibt es sieben Schlüsselindikatoren, die man im Auge behalten sollte, da die US-Regierung immer tiefer in eine sich selbst verstärkende Schuldenspirale gerät, die meiner Meinung nach im Zusammenbruch des US-Dollars kulminieren wird .

Die folgende Grafik zeigt die tatsächlichen und prognostizierten Haushaltsdefizite des Bundes.

Wichtig ist, dass den Prognosen die lächerliche Annahme zugrunde liegt, dass es keine Kriege, Rezessionen oder andere Ereignisse geben wird, die zu zusätzlichen Staatsausgaben führen.

Selbst bei dieser rosigen und unrealistischen Prognose wird für die US-Regierung in den nächsten zehn Jahren ein Gesamtdefizit von über 22 Billionen Dollar erwartet, das durch die Aufnahme weiterer Schulden finanziert werden muss.

Indikator Nr. 2: Die Staatsverschuldung

Die Staatsverschuldung hat die Marke von 35 Billionen Dollar überschritten, das entspricht über 123 Prozent des BIP.

Man darf nicht vergessen, dass das BIP keine eindeutige Statistik ist.

So werden beispielsweise die Staatsausgaben als positiv gewertet. Ein ehrlicherer Maßstab würde die Staatsausgaben als großen Nachteil werten, da sie die Schuldenspirale verstärken.

In den USA machen die Staatsausgaben mindestens 37 Prozent des BIP aus.

Dies bedeutet, dass die Schulden im Verhältnis zur produktiven Wirtschaft, die sie stützt, viel höher sind, als die meisten Menschen glauben.

Indikator Nr. 3: Die Zinsaufwendungen des Bundes

Die annualisierten Zinsen für die Staatsschulden überstiegen in diesem Jahr erstmals die Marke von einer Billion Dollar und steigen weiter an.

Die Zinskosten für die Staatsschulden stellen schon jetzt den zweitgrößten Ausgabenposten der US-Regierung dar – sie übersteigen sogar den Verteidigungshaushalt.

Die Zinsausgaben werden voraussichtlich die Sozialversicherungsausgaben übersteigen und in den kommenden Monaten zum GRÖSSTEN Ausgabenposten des Bundes werden.

Indikator Nr. 4: Der Federal Funds Rate

Im Zuge der Finanzkrise von 2008 senkte die Fed den Leitzins auf etwa 0% und hielt ihn jahrelang auf diesem Niveau.

Ende 2015 leiteten sie dann einen Zinserhöhungszyklus ein, der bis zu den Turbulenzen auf dem Repo-Markt Ende 2019 andauerte.

Nach dem Ausbruch der Covid-Massenpsychose Anfang 2020 senkte die Fed die Zinsen wieder auf etwa 0 %.

Im Jahr 2022 erreichte die Inflation einen 40-Jahres-Höchststand und zwang die Fed zu einem weiteren Zinserhöhungszyklus, einem der steilsten in der Geschichte.

In nur 18 Monaten erhöhte die Fed die Zinsen von etwa 0 % auf über 5 %.

Die Fed ist inzwischen wieder zu einer lockeren Geldpolitik und Zinssenkungen zurückgekehrt, ohne die Inflation besiegt zu haben.

Der Grund hierfür liegt darin, dass die ins Unermessliche steigenden Zinsaufwendungen die Zahlungsfähigkeit der US-Regierung bedrohen und die Fed dazu zwingen, die Zinsen zu senken und sie künstlich niedrig zu halten, um die Zinskosten unter Kontrolle zu halten.

Indikator Nr. 5: Geldmenge

Die explodierenden Zinsaufwendungen zwingen die Fed dazu, Zinskostenkontrollmaßnahmen umzusetzen, die die Geldmenge erhöhen . Dazu gehören der Kauf von Staatsanleihen mit Geld, das die Fed aus dem Nichts schafft, und ähnliche Maßnahmen.

Egal, wie die Fed es nennt, die einzige Möglichkeit, die Zinskosten unter Kontrolle zu halten, besteht darin, die Geldmenge zu erhöhen .

Bedenken Sie, dass die Fed nur zwei Werkzeuge in ihrem Werkzeugkasten hat: Währungsabwertung und Gaslighting.

Seit 2020 ist die Geldmenge in den USA um 37 % in die Höhe geschossen, eine unglaubliche Veränderung in so einem kurzen Zeitraum.

