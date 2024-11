Der tägliche Wahn: X-Männchen Robert Habeck – Baerbock verschenkt 200 Millionen Euro an Winterhilfe an die Ukraine

Gerade wenn behauptet wird, dass X überfüllt ist mit “verrückten Leuten”, ist dies doch eine Möglichkeit, eine umfassendere Sicht auf die Dinge zu gewinnen. Man muss diesen Stimmen nicht zustimmen, und oft wird man ihnen sogar widersprechen, doch die Tatsache, dass auf X eine breite Palette an Meinungen präsent ist, sorgt für ein vollständigeres Bild.

Auf Plattformen wie ARD und ZDF hingegen findet eine starke Filterung statt, sie nennen es „Einordnung“, und schlimmer noch, die „Einordnung“ erfolgt mit einer klaren politischen Haltung und Position.

Ein anschauliches Beispiel ist die Berichterstattung über Donald Trump, Stimmen, die Trump positiv dargestellt und die Wahlentscheidungen seiner Wähler erklärt haben, kamen in den öffentlich-rechtlichen Medien gar nicht vor, daher waren viele Menschen, die ausschließlich ARD, ZDF, aber auch große deutsche Zeitungen wie die Süddeutsche Zeitung, Zeit, Spiegel und Focus konsumierten, schockiert über Trumps Wahlerfolg, sie verstanden nicht, dass Trump nicht nur gewann, sondern dass er einen überwältigenden Sieg erzielte, indem er alle sieben Swing States für sich entschied und das „Popular Vote“ gewann.

Sie waren auch überrascht, dass er eine vielfältige Wählerschaft hinter sich hatte, Menschen aller Geschlechter, Ethnien und sexuellen Orientierungen.

Statt jedoch aus diesen Fehlern zu lernen und die eigene Berichterstattung und den eigenen Medienkonsum zu reflektieren, reagieren die traditionellen Medien und ihre Konsumenten mit Diffamierungen.

Statt einzugestehen, dass ihr Blick ideologisch und voreingenommen war, werden Trump-Wähler weiterhin als „Rassisten“ oder andere abwertende Begriffe dargestellt.

Trump-Wähler entschieden sich jedoch nicht wegen seiner Hautfarbe oder seines Geschlechts für ihn, sondern aufgrund seiner politischen Positionen. Hingegen gaben viele Wähler von Kamala Harris offen an, dass sie ihre Wahlentscheidung wegen Harris‘ Hautfarbe oder Geschlecht trafen, da sie wenig über ihre politischen Inhalte wussten.

Sie waren jedoch überzeugt, dass sie eine gute Politikerin sei, ein Eindruck, der durch die Medien verstärkt wurde, die sie teilweise als „Erlöserin“ (Stern) darstellten.

Die Menschen wurden durch einseitige Berichterstattung in ihrem Urteilsvermögen beeinflusst. Warum gibt es keine breite Empörung darüber? Warum gibt es keinen Aufschrei gegen die Medien, die es versäumt haben, objektiv zu informieren? Wer sich noch immer auf ARD und ZDF verlässt, ist letztlich selbst schuld!

Alexander Kissler, wie immer kurz und bündig, hat vielleicht die ganze Wahrheit hinter dem Küchen-Theater erkannt:

Alle elf Minuten verliebt sich ein Dr. Habeck in sich selbst.

Wirklich nur alle elf Minuten?

Wie wichtig X mittlerweile geworden ist, merkt man, wenn man sich das Grusel-Interview von Caren Miosga mit dem Kanzlerlein Olaf geführt hat. Julian Reichelt meint:

Caren Miosga hat gerade das schlechteste Politiker-Interview in der Geschichte des deutschen Fernsehens geführt. Tatsächlich hat Frau Miosga eine Gesprächsführung vorgelegt, die man keinem Volontär durchgehen lassen würde. Ihr Gebührensauger bei der Arbeit.

Habeck ist ein Narr — Elon Musk (@elonmusk) November 10, 2024



Habeck sieht Demokratie durch Musk gefährdet

Auf Schloß Neuhardenberg in Brandenburg hatte Habeck anläßlich des 35. Jahrestages des Mauerfalles angekündigt, entschlossen gegen „Fake News“ und Desinformationen vorzugehen. Ausdrücklich und negativ nannte der Vizekanzler dabei X und dessen Eigentümer: „Wir können den demokratischen Diskurs nicht in die Hände von Elon Musk und chinesischer Software legen!“

Der Sieg Trumps, so Habecks These, gehe auf Algorithmen zurück, die die Wähler beeinflußten. Heißt: Ohne X würde die Favoritin der deutschen Politik, US-Vizepräsidentin Kamala Harris, ins Weiße Haus einziehen.

Habeck definierte, was aus seiner Sicht Meinungsfreiheit nicht bedeute. Nämlich, daß „eine künstliche Intelligenz die Algorithmen so steuert, daß die gesellschaftliche Meinung manipuliert“ werde. Er sehe es als „zentrale Aufgabe“, Plattformen wie X und TikTok durch die Anwendung europäischen Rechts zu regulieren.

Baerbock verschenkt 200 Millionen Euro an Winterhilfe an die Ukraine

Baerbock will schon wieder deutsches Steuergeld an die Ukraine verpulvern. 200 Millionen Euro sollen als Winterhilfe transferiert werden. Zeitgleich pumpt die ukrainische OKKO-Gruppe 1,5 Milliarden Euro in den Ausbau eines Skigebiets in Galizien.

In Kiew freuen sich Selenskij und seine Gesellen auf eine weitere Finanzspritze aus Berlin. Baerbock hat weitere 200 Millionen Euro deutsches Steuergeld als »Winterhilfe« zugesagt.

Wie großzügig Baerbock doch mit dem Geld um sich wirft, das nicht ihr eigenes ist. Und während Selenskij und seine Truppe weiter den »Tango Corrupti« tanzen, müssen deutsche Rentner in Abfallkörben nach Pfandflaschen angeln, um irgendwie über die Runden zu kommen.

Manch Gabentisch hierzulande wird beim kommenden Weihnachtsfest sehr karg ausfallen – dank der »Großzügigkeit« der Scholz-Administration.

Wie wenig Unterstützung Selenskij in der eigenen Heimat für seine Politik und seinen »Siegesplan« erfährt, dürfte wohl beispielhaft an dem Engagement der OKKO-Gruppe abzulesen sein. Die hält nämlich weiter an ihrem Projekt, dem Ausbau eines Ski-Resorts in Galizien, fest und will umgerechnet 1,5 Milliarden US-Dollar in dieses Projekt pumpen.

Mehr noch: Die OKKO-Gruppe hat mit dem Bau des Ganzjahres-Bergferienortes GORO Mountain Resort am Fuße des Gebirgszuges Vysokyi Verkh in einer Höhe von 650 m über dem Meeresspiegel in der Region Lemberg begonnen, wie auf der Website der Gruppe am Mittwoch berichtet wurde.

Nochmal: die OKKO-Gruppe, ein ukrainisches Unternehmen, unterstützt finanziell NICHT die Kriegspläne von Selenskij, sondern pumpt ihr Geld in den Ausbau eines Ski-Resorts.

Selenskij bekommt stattdessen das Geld für seinen »Siegesplan« unter anderem von Baerbock, die sich am Geldbeutel des deutschen Steuerzahlers einmal mehr vergreift.

…

Am 28. April 2020 erschien „Der Hollywood-Code: Kult, Satanismus und Symbolik – Wie Filme und Stars die Menschheit manipulieren“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Die Rache der 12 Monkeys, Contagion und das Coronavirus, oder wie aus Fiktion Realität wird“.

Am 15. Dezember 2020 erschien „Der Musik-Code: Frequenzen, Agenden und Geheimdienste: Zwischen Bewusstsein und Sex, Drugs & Mind Control“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Popstars als Elite-Marionetten im Dienste der Neuen Corona-Weltordnung“.

Am 10. Mai 2021 erschien „DUMBs: Geheime Bunker, unterirdische Städte und Experimente: Was die Eliten verheimlichen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Adrenochrom und befreite Kinder aus den DUMBs“.

Am 18. März 2022 erschien „Die moderne Musik-Verschwörung: Popstars, Hits und Videoclips – für die perfekte Gehirnwäsche“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Stars Pro und Contra Impfung: „Die Ärzte“, „Die Toten Hosen“, Nena, Westernhagen, Eric Clapton, Neil Young und weitere“.

Am 26. August 2022 erschien „Der Hollywood-Code 2: Prophetische Werke, Alien-Agenda, Neue Weltordnung und Pädophilie – sie sagen es uns durch Filme“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Illuminati und die Neue Weltordnung in Hollywood“.

Am 10. März 2023 erschien „Illuminatenblut 2: Jagdgesellschaften der Eliten – sie benutzen Rituale und Magie um Dich zu kontrollieren!“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Ordnung aus dem Chaos“: Wie die Pläne der Elite in aller Öffentlichkeit vorhergesagt wurden – Warum mussten die Georgia Guidestones 2022 zerstört werden?“.

Am 18. August 2023 erschien „Die Schlammflut-Hypothese: Die Geschichte der Theorie über das große Reich von Tartaria“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Drei Resets – ein Reset fehlt noch! Die Schlammflut – als unsere Geschichte überdeckt wurde.“

Am 15. Dezember 2023 erschien: „DUMBs: Von unterirdischen Welten, geheimen Energiewaffen und seltsamen Ereignissen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Schließung des Gotthard Basistunnels und merkwürdige Unfälle in Deutschland“

Am 22. Mai 2024 erschien: „Antarktis: Hinter der Eiswand“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Flache Erde- und Eiswand-Theorie“

Am 15. Oktober 2024 erschien: „Die Welt-Illusion: Archonten, Anunnaki, Reptiloiden, Vatikan, Alte Welt Ordnung und andere Programme“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die große Fälschungsaktion der Jesuiten und der geheime Krieg gegen Germanien“

Ein handsigniertes Buch erhalten Sie für Euro 30,- (alle zehn Bücher für Euro 300,-) inkl. Versand bei Zusendung einer Bestellung an: info@pravda-tv.com.

Quellen: PublicDomain/journalistenwatch.com/freiewelt.net am 12.11.2024