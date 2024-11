Das Monster hinter der Wettertechnik

„Klimainstabilität“ ist ein weicher Begriff für Klima-Geoengineering, Wetterveränderung, ausgedehnt auf die Bewaffnung des Wetters. Mit anderen Worten: ein Verbrechen an der Menschheit.

Professor Michel Chossudovsky liefert die historischen und technischen Details zur Wetterkriegsführung, die sich seit dem Zweiten Weltkrieg und wahrscheinlich schon vorher langsam entwickelt hat.

Wann immer Sie „Fake News“ zu Kommentaren und Berichten über Geoengineering und Wetterwaffen hören, können Sie sicher sein, dass die so genannten Fake News tatsächlich der Wahrheit entsprechen. Und das gilt auch für fast alles andere, was als „Fake News“ bezeichnet wird.

Was das Ganze jedoch noch toppt, ist die jüngste Entdeckung durch einen ehemaligen Mitarbeiter der Südpolstation in der Antarktis. Er sagt, was er in der Südpolstation gesehen hat, sei „HAARP auf Steroiden“. Er wurde zum Whistleblower, der vor dem Senat der Vereinigten Staaten aussagte.

HAARP steht für„ High-Frequency Active Auroral Research Program“ (Programm zur Erforschung hochfrequenter aktiver Polarlichter). Seit 2015 ist es offiziell ein Projekt der University of Alaska Fairbanks, das die Ionosphäre erforscht – den höchsten, ionisierten Teil der Erdatmosphäre. In Wirklichkeit hat es eine lange Geschichte der Wetterveränderung und des Geo-Engineerings des Klimas.

Der Forscher und Whistleblower Eric Hecker, arbeitete früher für Raytheon Technologies Corporation, einem amerikanischen multinationalen Luft- und Raumfahrt- und Rüstungskonzern, an der Südpolstation.

In einem 15-minütigen Interview von Redacted enthüllt er die Existenz einer MASSIVEN Wettermaschine an der Südpolstation. Das Interview, das detailliert beschreibt, was Herr Hecker an der Südpolstation erlebt hat, ist atemberaubend. Es „lässt das HAARP-Projekt wie ein Babyprojekt aussehen“. (Wie HAARP als Massenvernichtungswaffe für bestimmte Ziele, extreme Wetterverhältnisse erzeugt und verändert)

Die Wettermaschinen in der Südpolstation können Erdbeben und das Wetter, alias das Klima, kontrollieren. Sie können Erdbeben, Hurrikane, Taifune und Zyklone an fast jedem Ort der Welt erzeugen und steuern. Darüber hinaus gibt es einen riesigen UFO-Kontrollturm, der auch als Neutrino-Kontrollturm bezeichnet wird.

Neutrinos sind winzige subatomare Teilchen, die oft als „Geisterteilchen“ bezeichnet werden, weil sie kaum mit etwas anderem interagieren. Neutrinos können als Hochfrequenz-Energiesender verwendet werden. Die Energie, die Erdbeben oder Stürme erzeugt, kann buchstäblich überall auf der Welt ausgestrahlt werden.

Herr Hecker spricht über präzise ausgerichtete Erdbeben und Stürme.

Sehen und hören Sie sich dieses erschütternde Interview von Redacted vom 11. Oktober 2024 an.

Mit diesem Auftakt lassen sich die verheerenden Hurrikane der Kategorien 3 bis 5, die kürzlich North Carolina und Florida getroffen haben, sowie die Taifune Bebinca und Yagi, die China und andere asiatische Länder getroffen haben, leicht erklären.

Ende September traf der Hurrikan Helene, ein Hurrikan der Kategorie 5, fünf US-Bundesstaaten, Florida, Georgia, South Carolina, North Carolina, Tennessee und Virginia, und forderte weit über 300 Menschenleben.

Hurrikan Helene war ein Sturm, der fast rekordverdächtig war. Winde und Regenfälle zusammen verwandelten den Tornado in eine fast unvorstellbare Katastrophe, die sich mehr als 800 Kilometer landeinwärts von der Küste Floridas erstreckte.

„Helene“ verwüstete und überschwemmte Asheville, North Carolina. Seltsamerweise liegt Asheville auf Milliarden von Dollar teurem Lithium.

Asheville hat etwa 100.000 Einwohner und liegt auf etwa 700 m Höhe – es ist ungewöhnlich, dass solche Höhen in dem Ausmaß überflutet werden, wie Asheville überschwemmt wurde.