Deutsche Pathologin: mRNA-Technik nicht ausreichend getestet – Coronaimpfung und Turbo-Krebs

Eine deutsche Medizinerin, die als Oberärztin in der Pathologie an einer schwedischen Klinik gearbeitet hat, beschreibt, wie bestimmte Formen des neuartigen Turbo-Krebses wohl mit den Folgen der Corona-Impfungen zusammenhängen.

Im Herbst 2021 habe sie eine Veränderung beim Auftreten des Brustkrebses in ihrer Routinearbeit im Krankenhaus bemerkt, schreibt sie. Sie habe häufiger als gewohnt Tumore bei jüngeren Patientinnen gesehen, oft zwischen 30 und 50 Jahre alt.

Und sie sah mehr aggressiv wachsende Tumore. Dabei sollen sich gehäuft nicht nur ein, sondern mehrere Tumore gleichzeitig in einer Brust befunden haben, konstatiert sie.

Zudem habe sie mehr Fälle mit Brustkrebs in beiden Brüsten und mehr Rückfälle bei vermeintlich geheilten Patientinnen erlebt. Es gab oft Streuungen im Körper, die wiederholt wenige Monate nach der Corona-Impfung auftraten.

Sie setzte sich mit zahlreichen Kollegen aus der Medizin in Kontakt und sammelte Studien aus mehreren Ländern. Dabei ließ sich eine Korrelation von Übersterblichkeit und Corona-Impfungen feststellen und Zusammenhänge mit mehrere Krebsarten.

Doch ihre Bemühungen wurden boykottiert und erschwert, so dass sie ihre Stelle aufgeben musste. In ihrem Artikel werden viele Erkenntnisste zur Problematik der mRNA-Impfstoffe aufgezählt. (Kanada beginnt mit der Euthanasie von Millionen durch den COVID-Impfstoff geschädigten Bürgern)

Die Ärztin warnt davor, den mRNA-Impfstoffen voreilig zu vertrauen und bittet die Bürger, sich selbst über die Risiken zu informieren und nicht alles zu glauben, was in den Medien geschrieben wird (mehr dazu unten). (Angst vor Übertragung: In Japan weigern sich einige Geschäfte, geimpfte Personen zu bedienen)

Versorgungslage der Post-Vac-Patienten ist ein Armutszeugnis

Auch knapp vier Jahre nach Beginn der sogenannten »Corona-Pandemie« ist die Kenntnislage der Bundesregierung über die tatsächliche Versorgungslage von Long-COVID- und Post-Vac-Patienten unzureichend.

Dies geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage (Drucksache 20/13503) des gesundheitspolitischen Sprechers der AfD-Bundestagsfraktion, Martin Sichert, hervor, der dazu mitteilt:

»Die Antwort der Bundesregierung offenbart eine bestürzende Ignoranz durch Gesundheitsminister Lauterbach. Besonders gravierend ist die massive Kürzung der Forschungsgelder von 100 auf 40 Millionen Euro – ein klares Zeichen dafür, dass Minister Lauterbach das Thema Spätfolgen und Behandlung von Long-COVID und Post-Vac am liebsten von der politischen Agenda streichen würde.

Anstatt die notwendige Forschung zu unterstützen, werden die Symptome häufig unter den Tisch gekehrt und bagatellisiert. Besonders gravierend ist dies bei der Behandlung von Impfnebenwirkungen, die laut Antwort der Bundesregierung immer noch ›keine medizinisch definierte Bezeichnung einer Erkrankung darstellen und keiner eindeutigen medizinischen Falldefinition unterliegen.‹

Diese realitätsfremde Einschätzung degradiert die Betroffenen zu einer Randerscheinung, da – aus Sicht von Minister Lauterbach – nicht sein kann, was nicht sein darf. Patienten, die eine dringend notwendige Behandlung benötigen, werden wie Menschen zweiter Klasse behandelt.«

