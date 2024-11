Satanismus: Der Papst und der geheime Ort, an dem im Vatikan immer noch schwarze Messen abgehalten werden! (Video)

Vor 24 Stunden schrieb Associated Press : „Der Satanstempel gewinnt in Chile an Boden, während der Glaube an traditionelle Religionen schwindet.“

Es ist ein typischer Freitagabend im Zentrum von Santiago, der Hauptstadt Chiles . „Eine Gruppe von 15 Leuten versammelt sich um einen Tisch und teilt sich eine Flasche Wein, während der Geruch von Tabak und Weihrauch in der Luft liegt. Schwarze Kerzen brennen auf einem mit Kelchen und Messern geschmückten Altar. Die Mitglieder des Satanstempels sind dabei, ein Ritual zu beginnen.“ Von Leo Zagami

Wie ich in „Confessions of an Illuminati“ Band IV: „American Renaissance 2.0 and the missing link from the Invisible World“ schrieb:

„Im Herbst 2019 wurde Chile, eines der wohlhabendsten und politisch stabilsten Länder Lateinamerikas, von Protesten und Plünderungen erschüttert. Während der Proteste starben mehrere Menschen, Tausende wurden verletzt und verhaftet. Die linken Demonstranten im Antifa-Stil mit ihrer üblichen schwarzen Blockkleidung enthüllten der Welt ihre wahre satanische Identität, als sie eine Kirche zerstörten und Jesusstatuen auf der Straße verbrannten.“

Im selben Buch erklärte ich „die Verbindung zwischen Antifa und Satanismus und wie viele Antifa-Abteilungen sich mit dem Satanischen Tempel überschneiden, der dieselben Mitglieder hat“.

Fünf Jahre nachdem der Satanische Tempel der Vereinigten Staaten Schlagzeilen machte – und eine Welle der Panik auslöste – als er als Kirche eingestuft wurde , wurde 2021 in Chile eine ähnliche Organisation, der Tempel des Satans, gegründet, in einem scheinbar konservativen Land, in dem sich die Hälfte der 18 Millionen Einwohner als Katholiken bezeichnet und die Regierung bat, sie rechtlich als religiöse Vereinigung anzuerkennen.

Gelehrte, Gläubige und Einwohner, die von The Associated Press befragt wurden, weisen darauf hin, dass Chile, wo eine lange Tradition des Katholizismus eine führende Rolle in den öffentlichen Diskussionen gespielt hat, nach den Enthüllungen mehrerer sexueller Missbrauchsskandale innerhalb der katholischen Kirche im Laufe der Jahre eine Glaubenskrise erlebt, aber das ist nicht genug, wie ich in Band 4 hervorhob, können die Wurzeln dieser Probleme dem starken Einfluss der berüchtigten Jesuiten zugeschrieben werden. (Eine „Urban Opera“ in Toulouse mit riesigen Maschinen wird als satanisches Ritual angeprangert (Video))

Meine Anschuldigungen und meine Aufdeckungsarbeit wurden durch einen internen Bericht bestätigt, der 2021 von denselben Jesuiten in Chile veröffentlicht wurde.

Darin wurde anerkannt, dass auf der Grundlage von Anschuldigungen und Untersuchungen, die über einen Zeitraum von fünfzehn Jahren ans Licht kamen, mindestens 64 Menschen von elf Jesuitenpriestern in Chile sexuell missbraucht wurden. Unter diesen Opfern befanden sich 34 Minderjährige, sowohl Jungen als auch Mädchen. [1]

Die Aktionen der Jesuiten, die 2021 öffentlich wurden, haben also zur Gründung des Tempels des Satans: Satanisten und Luziferianer von Chile im selben Jahr beigetragen.

Der Bericht fasst Untersuchungen zusammen, die von den Jesuiten zwischen 2005 und 2020 in Chile durchgeführt wurden, aber ich habe ihre Rolle beim Aufstieg des Satanismus in meinem Buch angeprangert, das im Dezember 2019 herauskam.

Chile ist der Ort, an dem mein Großvater geboren wurde und wo viele der führenden Persönlichkeiten der Jesuiten Mitglieder meiner Familie waren (d. h. Lyon), darunter der verstorbene Carlos Aldunate Lyon, einer der Lehrer von Papst Franziskus. [2]

„Organisationen dieser Art haben jetzt das Gefühl, dass sie mehr Unterstützung haben, um Dinge in Frage zu stellen, die vorher praktisch unmöglich waren“, sagt Luis Bahamondes, Professor am Zentrum für Judaistik an der Universität von Chile.

Und das liegt daran, dass „die katholische Kirche bis vor kurzem eine beispiellose Macht genoss. Sie hatte zu allem eine Meinung: Politik, Wirtschaft, Geopolitik, Sexualität und Bildung.“

Trotz seines Namens, der Tempel des Satans: Satanisten und Luziferianer von Chile, führt offiziell keine Opfer durch und fordert seine Gemeinde auch nicht auf, den Teufel anzubeten.

Unter seinen 100 Mitgliedern sind Menschen, die als Publizisten, Feuerwehrleute, Polizisten, Anwälte und Psychologen arbeiten und in dieser neuen satanischen Organisation einen Weg gefunden haben, sich über moralische Normen, Dogmen und religiöse Vorschriften hinwegzusetzen.

Obwohl sie den Begriff Satanisten begrüßen, verehren oder glauben sie nicht an Satan, ebenso wenig wie The Satanic Temple in den USA, der gerade mit Unterstützung der Demokratischen Partei seine zweite Abtreibungsklinik in Virginia eröffnet hat.