Ist dies der geheime Grund, warum Langstreckenraketen tief in russisches Territorium abgefeuert wurden?

In der Welt der Geopolitik passiert immer viel mehr, als man auf den ersten Blick sieht. Die Langstreckenraketen, die die Ukraine jetzt tief in russisches Territorium abfeuert, werden den Verlauf des Krieges nicht ändern.

Die russische Reaktion auf diese Langstreckenraketen könnte es jedoch. Hoffentlich zeigen die Russen Zurückhaltung, denn sie merken vielleicht gar nicht, dass sie in eine Falle gelockt werden. Von Michael Snyder

Nur zwei Tage nachdem Joe Biden grünes Licht gegeben hatte, feuerte die Ukraine am Dienstag sechs ATACMS-Raketen tief in russisches Territorium hinein …

Nach Angaben zweier US-Beamter traf die Ukraine am 1.000. Kriegstag erstmals ein russisches Waffenarsenal mit ATACMS-Raketen amerikanischer Bauart und feuerte diese über die Grenze ab.

Der Angriff erfolgte nur zwei Tage, nachdem die Biden-Regierung Kiew grünes Licht für den Einsatz amerikanischer Waffen mit größerer Reichweite gegen Ziele innerhalb Russlands gegeben hatte.

Die Russen verfügen über die mit Abstand modernsten Raketenabwehrsysteme der Welt und konnten fünf der Raketen abschießen und die sechste beschädigen, bevor sie das Ziel erreichte …

Am Dienstag um 3:25 Uhr Ortszeit (19:25 Uhr ET) feuerte die Ukraine sechs ballistische Raketen auf eine Anlage in Brjansk ab, teilte das russische Verteidigungsministerium mit. Es hieß, bei dem Angriff seien amerikanische ATACMS-Raketen eingesetzt worden. (Will Biden noch vor seinem Ausscheiden aus dem Amt den 3. Weltkrieg beginnen? (Video))

Die russische Luftabwehr sagte, sie habe fünf der Raketen abgeschossen und eine weitere sei beschädigt worden. Fragmente der beschädigten Rakete fielen auf das Gelände einer Militäranlage und verursachten einen Brand, der inzwischen gelöscht wurde. Es gab weder Opfer noch Schäden.

Da es weder Opfer noch Schäden gab, werden die Russen es hoffentlich nicht für nötig erachten, auf diesen speziellen Angriff zu reagieren.

RT Deutsch berichtet weiter:

Russland hat die kürzlich eröffnete US-Raketenabwehrbasis in Polen auf seine Liste möglicher vorrangiger Angriffsziele gesetzt, da sie „offensichtlich das Potenzial“ hat, die Abschreckungskräfte Moskaus zu schwächen, sagte die Sprecherin des Außenministeriums, Maria Sacharowa.

Während einer wöchentlichen Pressekonferenz am Donnerstag wurde Sacharowa gebeten, sich zur offiziellen Eröffnung der US-NATO-Raketenabwehrbasis im polnischen Dorf Redzikowo in der vergangenen Woche und zu den Aussagen Warschaus zu äußern, dass diese Einrichtung direkt gegen Russland gerichtet sei.

Die Sprecherin antwortete, die Eröffnung der Basis sei „ein weiterer provokativer Schritt in einer Reihe zutiefst destabilisierender Aktionen der Amerikaner und ihrer NATO-Verbündeten im strategischen Bereich.“

Sacharowa erklärte, dieser Schritt sei Teil der „jahrzehntelangen destruktiven Politik, militärische Infrastruktur näher an die Grenzen Russlands zu verlegen“ und „die strategische Stabilität zu untergraben“ sowie die strategischen Risiken und „das allgemeine Niveau der nuklearen Gefahr“ zu erhöhen.

Sie wies darauf hin, dass die Anlage in Redzikowo ein „offensichtliches Potenzial“ habe, die Abschreckung Russlands zu schwächen, und dass die Basis aufgrund „der Art und des Ausmaßes der Bedrohungen, die von dieser Art westlicher Militäranlagen ausgehen“ auf die Liste der „prioritären Ziele für eine mögliche Zerstörung“ gesetzt worden sei.

Die Sprecherin fügte hinzu, dass solche Einrichtungen von Russland mit „einer breiten Palette der neuesten Waffen“ zerstört werden könnten.

Aber was wird das nächste Mal passieren?

Und wie werden sie reagieren, wenn russische Städte ins Visier geraten?

