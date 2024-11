Jan van Helsing im Interview mit Michael Morris: Die unausweichliche Zerschlagung des Systems

Jan: Michael, wir hatten zuletzt vor der US-Wahl gesprochen, und deine Prognose hat sich bestätigt: Donald Trump hat die Wahl souverän gewonnen und sogar eine Mehrheit in beiden Parlamentskammern geholt, und das, obwohl Kamala Harris das dreifache Budget hatte und sich zahlreiche Stars und Promis für sie voll ins Zeug legten. Was jedoch bislang ausgeblieben ist, sind die Unruhen in den USA, die du vorausgesagt hattest!

MM: Ja, bislang ist es relativ ruhig geblieben, aber das heißt nicht, dass das bis zur geplanten Amtseinführung am 20. Januar 2025 auch so bleiben wird. Im ersten Moment waren die Linken vom deutlichen Sieg Trumps komplett geschockt und befinden sich aktuell noch im Zustand der „Verwirrung.“ Das ist ein innerlicher Prozess, der erst einmal zu defensivem Verhalten führt.

So haben linke junge Frauen in den USA sich jetzt der Gebärstreik-Bewegung angeschlossen und angekündigt, in den kommenden vier Jahren keine Männer mehr zu treffen und keinen Sex mehr zu haben, um sie für ihr Wahlverhalten zu bestrafen.

Aber zahlreiche linke Intellektuelle und Künstlerinnen rufen bereits zum Sturz des Systems auf und wollen die US-Verfassung abschaffen, vor allem das Recht auf freie Meinungsäußerung. Ich schätze daher, dass wir bald in die nächste Phase des Trauerprozesses nach Kübler-Ross übergehen werden, und das ist der „Zorn“, und der wird wohl in den kommenden Wochen in den US-Großstädten zunehmend seine Kraft entfalten.

Jan: Moment mal, linke junge Frauen wollen wegen der Wahl Trumps keinen Sex mehr haben? Wo ist da der Zusammenhang?

MM: Ich hatte ja im neuen Buch »ENDGAME« von der „Gebärstreik-Bewegung“ berichtet, die im Jahr 2019 von links indoktrinierten Frauen rund um den Globus ausgerufen wurde, nachdem man ihnen eingetrichtert hatte, dass Kinder CO2-Dreckschleudern wären. Die Schlichten im Geiste glauben, auf diese Weise Macht demonstrieren zu können und gleichzeitig etwas Gutes für den Planeten zu tun.

Und da Donald Trump ihrer Meinung nach vor allem von Männern gewählt wurde – man weiß ja um die Qualität ihrer Statistiken und Prognosen –, wollen sie diese Männer nun für ihr Verbrechen bestrafen, indem sie nicht mehr mit jeder neuen Bekanntschaft von irgend einem Dating-Portal in die Kiste springen.

Damit übernehmen die Ultra-Linken, ohne es zu merken, konservative Standpunkte, was nicht einer gewissen Ironie entbehrt. Der Wahnsinn, wie ich ihn im Buch beschrieben habe, nimmt immer groteskere Züge an. Aber das nur am Rande, weil darauf näher einzugehen, würde zu weit führen. (Jan van Helsing: Kommt mit Donald Trump das Armageddon?)

Jan: Okay, dann zurück zum neuen Präsidenten Trump: Nach und nach stellt er seine neue Mannschaft vor, und manche von uns wundern sich nur noch darüber. Seine erste Amtszeit war aus meiner Sicht eher enttäuschend, er hatte viel angekündigt und wenig geliefert. Wird diesmal irgendetwas anders sein? Wie wird es deiner Meinung nach nun in den kommenden Monaten weitergehen – in den USA, aber auch in Europa?

MM: Die Matrix bröckelt, und Trump und sein neues Team sind so etwas wie die Abrissbirne für das alte Fiatgeld-Sklaven-System. Ich habe im neuen Buch erklärt, wie ich das sehe: Die Matrix ist der energetische Raum, in dem wir uns bewegen, der unsere Realität schafft und begrenzt. Es ist die Illusion des Realen und Möglichen, auf die wir uns alle geeinigt haben. Sie wurde von den üblichen Verdächtigen erschaffen und wird von uns allen meist unbewusst aufrechterhalten.

Das ist nicht leicht in zwei Sätzen verständlich zu machen, aber wenn man das Endgame-Buch liest, begreift man es bestimmt. Echter Wandel ist jedenfalls nur möglich, wenn wir anfangen, als Kollektiv anders zu denken; wenn wir lernen, freier und selbstständiger zu werden, und wenn wir die alten geistigen und physischen Grenzen sprengen.

300x250

Wenn die Matrix zusammenbricht, dann bricht auch das Finanzsystem und die daraus resultierende Sklaverei zusammen, und wir sehen in den letzten Tagen deutlich, dass dieser Prozess begonnen hat, sich beschleunigt und nicht mehr kaschiert werden kann. Und nun ist es an jedem Einzelnen von uns, dies zu unterstützen, indem wir regelmäßig furchtlos in die Vision dessen gehen, was wir stattdessen gerne hätten. Wir müssen handeln! Es geht darum, aktiv und mutig zu sein, so wie ich es im Buch beschreibe!

Jan: Ich gebe dir Recht, weiß aber auch, dass das vielen Menschen zu abstrakt ist. Sie wollen praktische, leicht verständliche Anleitungen und Erklärungen, auch wenn es die nicht immer gibt. Also was wird Donald Trump nun in seiner zweiten Amtszeit wirklich ganz praktisch umsetzen können?

Und glaubst du, dass er Teil der Kabale ist, so wie viele seiner Kritiker es behaupten? Ist es mit ihm nicht genauso wie mit der AfD? Sie alle sind letztlich nur dazu da, von den wirklich wichtigen Dingen abzulenken und die Bevölkerungen zu spalten und zu polarisieren?

MM: Nun, das sind viele Fragen auf einmal. Vereinfacht gesagt kann man die Situation in den USA und in Europa nur schwer vergleichen. Die USA haben de facto ein Zwei-Parteien-System, und diese beiden Parteien sind derzeit so unterschiedlich ausgerichtet wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Es kann nur eine Partei an die Macht kommen, und wenn sie dann wie Donald Trump jetzt auch noch beide Kammern des Parlaments beherrscht, dann hat sie vergleichsweise umfangreiche Gestaltungsmöglichkeiten.

300x250 boxone

Normalerweise sind die Spitzenkandidaten beiden Parteien Marionetten, wie Du es ja in deinem letzten Newsletter beschrieben hast, aber Trump ist kein Politiker und er lässt sich nicht freiwillig an der Leine führen. Er ist in bestimmtem Maße unberechenbar – was Vor- und Nachteile haben kann. Will er wirklich unser Bestes oder ist er ein Wolf im Schafspelz?